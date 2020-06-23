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    İşlemci ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Intel: 5 yıl içerisinde GAAFET’e geçmeyi planlıyoruz

    Yıllardır 14 nm nodunu kullanan firmadan müjdeli bir haber var.
    30 dk.
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    İşlemci
    Metehan Göktaş
    Yazar
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    Intel: 5 yıl içerisinde GAAFET’e geçmeyi planlıyoruz

    Intel yıllardır 14 nm sürecini kullanıyor. Firma son derece rafine haline getirdiği eski nodun başlarda yüksek frekans avantajını kullansa da son dönemde rakibin rekabetçi IPC  seviyesine ulaşmasıyla ulaştığı gerek mimarisel artılar, gerekse de 7 nm bandını tercih etmesi sayesinde elde ettiği güç tüketimi avantajı karşısında zor günler geçiriyor.

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    GAAFET'e geçiş

    Intel’in CTO koltuğunda oturan Mike Mayberry  VLSI konferansında dikkat çeken bir açıklamada bulundu. 22 nm’den bu yana FinFET tekniğini kullanan Intel sunuma göre GAAFET’e geçiş yapacak. Hacimli üretime geçişin önümüzdeki 5 yıl içerisinde gerçekleşeceği bilgisi paylaşılırken net bir tarhi verilmedi.

    Geçtiğimiz aylarda yarıiletken pazarının büyük oyuncularından Samsung da bir GAAFET yöntemi olan MBCFET ile birlikte 2022 yılında 3 nm’ye geçiş yapacağını duyurmuştu.

    Ayrıca Bkz. "4/8 Tiger Lake işlemcisi 8/8 Ryzen 7 4700U ile başa baş: iGPU performansı Ryzen’ın önünde"

    Samsung’a göre MBCFET sayesinde %50 daha az güç tüketimi ve %30 performans artışı yaşanacak. Intel bu konuda bir detay vermese de hem güç tüketimi ve hem de performans kanadında iyileşmenin yolda olduğunu söyleyebiliriz.



    https://www.techpowerup.com/268906/intel-plans-to-volume-manufacture-nanowire-nanoribbon-transistors-in-five-years Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    Yorumlar (2) Yorum Yaz Forumda Gör
    jac0B0 8 dk.
    Samsung 2022 de 3nm geççek ama bu masaüstü için bir şey ifade etmiyor, mobil pazar için düşük enerji tüketimi daha önemliyken masaüstü için yüksek performans daha önemli.

    Oyunlarda kim daha yüksek fps verirse o kazanır masaüstünde.
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    clarq26 (Emre Bayram) 15 dk.
    tmm
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