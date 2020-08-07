Intel 5G için 24 çekirdekli Atom işlemci hazırlığında

Tam Boyutta Gör

Mavi ekip PC piyasasının yanı sıra ağ teknolojileri alanında da rekabetçi çözümler tasarlıyor. Sızan yeni çok çekirdekli Atom yongası da bunun bir örneği.

İlginizi Çekebilir

Intel Alder Lake’te AVX-512, hibrit modda pasif hale geçecek: Linus Torvalds’ın AVX-512 yorumu

24 çekirdekli Atom işlemcisi

24 çekirdekli Atom işlemcisi gerek çekirdek sayısıyla gerekse de güncel teknolojilerle desteklenmesi nedeniyle ilgi çekici. 2.6 GHz’e yükselebilen yonga bu haliyle selefinden 400 MHz yüksek hızda çalışacak.

100 Gigabit full-duplex ethernet-DDR5-PCIe 4.0

Grand Ridge kod adlı modellerde Tremont çekirdeğine yer verilmesi beklenirken 5600 MHz’e kadar DDR5 RAM’e destek ve PCIe 4.0 standartına geçiş yapılacak. Ayrıca 100 Gigabit Full-duplex Ethernet arayüzü üzerinden hızlı veri aktarımı da sağlanacak.

Tam Boyutta Gör

Ayrıca Bkz. "Mühendislik örneği Ryzen 9 4950X 4.8 GHz’e ulaşabiliyor"

Son olarak slayta göre BGA soketli Atom tabanlı işlemci ailesi 7 nm HLL+ sürecinden geçecek. Çıkış tarihi olarak 2021’e işaret edilse de son haftalarda Intel’in erteleme kararı dolayısıyla tarihin değişeceğini söyleyebiliriz.

https://videocardz.com/newz/intel-grand-ridge-features-up-to-24-atom-cores-supports-ddr5-and-pcie-4-0

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.