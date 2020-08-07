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    İşlemci ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Intel 5G için 24 çekirdekli Atom işlemci hazırlığında

    Önümüzdeki dönemde yaygınlaşması beklenen 5G baz istasyonlarına güç verecek işlemcinin slaytı paylaşıldı.
    2 hf.
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    9
    İşlemci
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    Metehan Göktaş
    Yazar
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    Intel 5G için 24 çekirdekli Atom işlemci hazırlığında
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    Mavi ekip PC piyasasının yanı sıra ağ teknolojileri alanında da rekabetçi çözümler tasarlıyor. Sızan yeni çok çekirdekli Atom yongası da bunun bir örneği.

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    24 çekirdekli Atom işlemcisi

    24 çekirdekli Atom işlemcisi gerek çekirdek sayısıyla gerekse de güncel teknolojilerle desteklenmesi nedeniyle ilgi çekici. 2.6 GHz’e yükselebilen yonga bu haliyle selefinden 400 MHz yüksek hızda çalışacak.

    100 Gigabit full-duplex ethernet-DDR5-PCIe 4.0

    Grand Ridge kod adlı modellerde Tremont çekirdeğine yer verilmesi beklenirken 5600 MHz’e kadar DDR5 RAM’e destek ve PCIe 4.0 standartına geçiş yapılacak. Ayrıca 100 Gigabit Full-duplex Ethernet arayüzü üzerinden hızlı veri aktarımı da sağlanacak.

    Intel 5G için 24 çekirdekli Atom işlemci hazırlığında
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    Ayrıca Bkz. "Mühendislik örneği Ryzen 9 4950X 4.8 GHz’e ulaşabiliyor"

    Son olarak slayta göre BGA soketli Atom tabanlı işlemci ailesi 7 nm HLL+ sürecinden geçecek. Çıkış tarihi olarak 2021’e işaret edilse de son haftalarda Intel’in erteleme kararı dolayısıyla tarihin değişeceğini söyleyebiliriz.



    https://videocardz.com/newz/intel-grand-ridge-features-up-to-24-atom-cores-supports-ddr5-and-pcie-4-0 Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    Yorumlar (5) Yorum Yaz Forumda Gör
    ilkerinanç (belli olmuyormu?) 1 hf.
    Bence ARM'yi alsın otursun aşağı Nvidia. Intel büyük gelir. Hem Apple çok güzel işler çıkarıyor ARM tabanlı çipleri ile. Demek ki önü açık.
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    Windows10 1 hf.
    ben nvidianın yerinde olsam inteli satın alırdım. amd (radeon-ryzen) gibi yoluma devam ederdim.

    bi ihtimal intel de amd'yi satın alabilir alsında, bu kadar kasmalarına gerek yok yani. çünkü yakalayamacaklaren iyi ihtimalle ancak 2029 gibi yakalayabilir intel amd'yi işlemci mimarisi olarak.litografinin 3 nm den sonraki süreci çok zorlu olacağı için o da. yoksa intelin muhteşemliğinden dolayı değil yani.
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    ilkerinanç (belli olmuyormu?) 1 hf. Windows10
    Nvidianın yerinde olsan Intel'i alırdın demek. Gözümün önüne getirdim, bir istavritin köpekbalığını yutmaya çalışmasına benzerdi herhalde.
    1 Yanıt Yanıtla +1
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    spenx01 (Basta Bbb) 1 hf. Windows10
    Intel AMD'yi satin alamaz. Tekel yasak. Intel zamaninda x86 islemci patentini almasina ragmen, AMD ile paylasmak zorunda kaldi.
    1 Yanıt Yanıtla
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    SuperVisör (mahir cam) 1 hf.
    intel her ddr ram mimarisinde son frekansını vermiyor yeni bir işlemcinin 100 gb internet desteği gibi ileriye dönük açık etmiyor çekindigi bir şeyler olmalı bu ddr5 mimaridede aynı buda şunu akıllara getiriyor güvenlik amaçlı daha üst frekansları askeriyesinde kullanıyor. olabilir
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    clarq26 (Emre Bayram) 2 hf.
    amd den istese verirlerdi aslında
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    interwap (Volkan ) 2 hf.
    Arm a karşı mı acaba?
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