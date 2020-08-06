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    İşlemci ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Mühendislik örneği Ryzen 9 4950X 4.8 GHz’e ulaşabiliyor

    AMD’nin Vermeer işlemcilerinde görünüşe göre çalışan ilk örnekler çoğalıyor. AMD bu sefer yüksek frekanslar sunabilir.
    2 hf.
    2,9b
    1
    23
    İşlemci
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    Metehan Göktaş
    Yazar
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    Mühendislik örneği Ryzen 9 4950X 4.8 GHz’e ulaşabiliyor
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                                                Erken mühendislik örneği bir Ryzen 9 3950X

    İlginizi Çekebilir Avatar Ryzen 9 4950X hızlanarak geliyor: Bu sefer 3.7/4.9 GHz’de çalışan örnek paylaşıldı

    Kırmızı ekip Vermeer kod adlı 4. nesil Ryzen işlemcilerinin üzerinde mesai harcıyor. Zen 3 ile birlikte IPC artışının yanı sıra enerji verimliliğiyle de öne çıkacak yongaların örnekleri ufukta görülmeye başlandı.

    Ryzen 9 4950X

    Erken mühendislik örneği Ryzen 9 4950X işlemcisi mevcut 16/32 Ryzen 9 3950X işlemcisi gibi AM4 soketinde cömert çekirdek sayısına sahip. 3.5 GHz’lik taban frekans rapor edilen yonga 4.8 GHz’e yükselebiliyor.

    Ayrıca Bkz. "Ryzen 7 4800H’ta stok sıkıntısı yaşanıyor: XMG Intel işlemci önerdi"

    Bu değerler itibariyle yonga erken dönemde dahi tepe frekansta selefinden 100 MHz hızlı. Diğer taraftan taban frekans aynı görünüyor. Daha önce paylaşılan Ryzen 7 4950X’te ise tepe frekans 4.7 GHz iken taban frekansta 3.7 GHz görülmüştü. AMD Ryzen 4000 ile sık sık eleştirilen frekans konusuna eğileceğe benziyor.



    https://videocardz.com/newz/report-amd-ryzen-9-4950x-5950x-engineering-sample-boosts-up-to-4-8-ghz Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    Uzkdur (xxxxx xxxx) 2 hf. (düzenlendi) en beğenilen
    Tecavüzcü Coşkun geliyor.
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    Mugetsuga 2 hf.
    Bellek erişim süreleri Intel seviyesine yakın olursa Intel'in helvasını yeriz Intel'in tek çaresi yeni mimari çıkarmak olur artık mevcut mimarinin Ryzen ile uzun vadede rekabet edebileceğini düşünmüyorum.
    Bellek erişim süreleri Intel seviyesine yakın olursa Intel'in helvasını yeriz [resim] Intel'in tek çaresi yeni mimari çıkarmak olur artık mevcut mimarinin Ryzen il...
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    ilkerinanç (belli olmuyormu?) 2 hf.
    Zamanında AMD "biz şu kadar cigaherze çıktık eyt be, sende yapsana he, yapsana" derdi, Intel elindeki sağlam işlemcilere güvenip "herşey cigaherz diil olum" derdi.Devran tersine döndü şimdi.
    Zamanında AMD "biz şu kadar cigaherze çıktık eyt be, sende yapsana he, yapsana" derdi, Intel elindeki sağlam işlemcilere güvenip "herşey cigaherz diil olum" der...
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    Yorumlar (19) Yorum Yaz Forumda Gör
    Orodruin (Candaş Ulaş) 2 hf.
    Ryzen 4000 bekleyenler pusuda. Sanırsın render alıp para kazanıyorlar. Her nesilde işlemci alıp bu ekonomik şartlarda harcayan insanda ne bileyim yani biraz...
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    ayhanküçük 2 hf.
    nasıl soguyacak ki bu böyle
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    lemartes 2 hf. ayhanküçük
    Aslında asıl soru, Bunu besleyecek anakart VRM nasıl yeterince soguk kalacak?ryzen işlemcilerdeki çekirdek sayısı ile çektiği güc arttıkça anakart bölgesel olarak ısınmaya başlıyor. 3900x, 3950x gibi işlemcilerde 3600x yada 3700x e göre bu durum böyleydi.Halihazırda olan bazı anakartlar bence bu yeni seriyi yüksek voltajlarda besleyemeyebilir stabil olarak.
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    basartenk (basar tenk) 2 hf.
    Arkadaşlar, intel'i hafife almayın. AMD Athlon XP, intel presscot zamanını hatırlayın. Neredeyse batıyordu intel. Sonra ne oldu? Core 2 ile yeniden doğdu, core i ile ölümcül darbeyi vurdu. Şu anda yaralarını sarıyor. Yakında yeniden doğacaktır.
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    donda (Serkan ) 2 hf.
    Umarım PBO bu seride düzgün çalışır.
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    Mesutzgvn (Mesut Özgüven) 2 hf.
    Bir türlü 5 üstünü göremedik ev kullanıcısı olarak. Bir gün yolunu bulup yaparlar mı merak ediyorum. Ya da benim ömrüm yetecek mi görmeye?
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    ilkerinanç (belli olmuyormu?) 2 hf.
    Zamanında AMD "biz şu kadar cigaherze çıktık eyt be, sende yapsana he, yapsana" derdi, Intel elindeki sağlam işlemcilere güvenip "herşey cigaherz diil olum" derdi.Devran tersine döndü şimdi.
    Yanıtla +6
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    MogoLKhan (Kültegin HAN) 2 hf.
    O zaman bunlarda 4ghz işlemcisi , boost hızı okadar önemli değil nedenide bunu boşta görebileceğiniz bir değer.
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    brokengineer (on ) 2 hf.
    Single core bir kaç ms boyunca o hızı görüyorsa bir önceki jenerasyondan pek farkı yok demektir. All core 4.8ghz görsün, bellek gecikme süreleri düşsun ve ipc yüzde 10 gibi artsın o zaman intel gg wp.
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    snakefatih (Uncle TREVOR) 2 hf.
    Bunun da XT si çıkar hem de soğutucusuz
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    Wilson Fisk 2 hf.
    etkilenmedim çünkü son kodlu 3600'ler zaten 4.7 yapabiliyor ve 4600 değil tepe 4950x'te 4.8 yapmaları şampanya patlatacak bir olay değil tepe modeller her zaman 100 200 mhz hızlı oluyor.demek ki 3300x'te tek ccx işini, son çıkan kodlu 3600'lerde de mhz işini test etmişler.biz de dedik bayram değil amd bizi niye öptü ya da şu dağ wp grubuna bir yazın kayıp kurt var mıymış demiştim ben yani.kötü haber... ben bekledim ki 3600'ler 4.7 oluyorsa 4000 serisinde öttürecekler ama olanı kalanı buymuş.4000'lerin 7nm'si ne çeşit bilmiyorum ama son çıkan 3600'ler bu 7nm çeşidinden olabilir.üretim denemiş adamlar 4000 serisine arge harcamaktansa mevcut seride basalım diye.3300x'i zaten çıktığından beri diyorum satmak için değil denemek için yaptılar diye ki o da yüksek voltajla 4.6 görebiliyor.peki bu xt serisi ne ayak bunda neyi denediler?
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