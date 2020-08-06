Mühendislik örneği Ryzen 9 4950X 4.8 GHz’e ulaşabiliyor

Erken mühendislik örneği bir Ryzen 9 3950Xİlginizi Çekebilir Ryzen 9 4950X hızlanarak geliyor: Bu sefer 3.7/4.9 GHz’de çalışan örnek paylaşıldı
Kırmızı ekip Vermeer kod adlı 4. nesil Ryzen işlemcilerinin üzerinde mesai harcıyor. Zen 3 ile birlikte IPC artışının yanı sıra enerji verimliliğiyle de öne çıkacak yongaların örnekleri ufukta görülmeye başlandı.
Ryzen 9 4950X
Erken mühendislik örneği Ryzen 9 4950X işlemcisi mevcut 16/32 Ryzen 9 3950X işlemcisi gibi AM4 soketinde cömert çekirdek sayısına sahip. 3.5 GHz’lik taban frekans rapor edilen yonga 4.8 GHz’e yükselebiliyor.
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Bu değerler itibariyle yonga erken dönemde dahi tepe frekansta selefinden 100 MHz hızlı. Diğer taraftan taban frekans aynı görünüyor. Daha önce paylaşılan Ryzen 7 4950X’te ise tepe frekans 4.7 GHz iken taban frekansta 3.7 GHz görülmüştü. AMD Ryzen 4000 ile sık sık eleştirilen frekans konusuna eğileceğe benziyor.
https://videocardz.com/newz/report-amd-ryzen-9-4950x-5950x-engineering-sample-boosts-up-to-4-8-ghz Yorum Yaz Paylaş Tweetle Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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