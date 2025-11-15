AMD'nin yeni oyun odaklı APU'ları ortaya çıktı: MAX+ 388 ve 392

Sızdırılan bilgilere göre Ryzen AI MAX+ 388 ve MAX+ 392'nin en önemli özelliği, MAX+ adının artık netleşmiş olması. Fotoğraftaki verilere göre "+" işareti, 40 RDNA 3.5 hesaplama birimi içeren tam grafik yapılandırmasını gösteriyor. Böylece AMD, Strix Halo serisinde kırpılmış GPU birimlerini alt modellerde bırakırken, MAX+ ailesini tamamen dolu grafik mimarisi üzerine kuruyor.
Ryzen AI MAX+ 392 ise aynı grafik birimini korurken daha agresif CPU özellikleriyle öne çıkıyor. Fotoğrafta yer alan bilgilere göre modelin 5.0 GHz frekansa ulaşabildiği doğrulanmış durumda. Çekirdek konfigürasyonuna dair teknik detaylar ise henüz paylaşılmadı. Ancak ön sızıntılar, 76MB önbellek, 12 çekirdek ve 24 izleğe sahip olacağı yönünde. AMD’nin bu modeli özellikle güçlü yapay zekâ iş yükleri ve premium oyun senaryoları için hazırladığını gösteriyor.