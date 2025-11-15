AMD'nin yeni oyun odaklı APU'ları ortaya çıktı: MAX+ 388 ve 392

Bilgisayar dünyası ve mobil teknoloji gündemini sıkı takip eden İlkcan, yaşanan tüm gelişmeleri DonanımHaber okurları ile paylaşıyor. Tasarım meraklısı ve sanata oldukça ilgi duyuyor.

Tam Boyutta Gör AMD'nin Strix Halo tabanlı yeni Ryzen AI MAX+ 388 ve MAX+ 392 APU'ları, PassMark platformunda görünmeye başladı. Serinin önceki modelleri gibi yapay zekâ hızlandırıcılarına odaklanan bu işlemciler, oyun tarafında tam teşekküllü RDNA 3.5 grafik birimini kullanıyor.

Ryzen AI MAX+ ailesi büyüyor

Sızdırılan bilgilere göre Ryzen AI MAX+ 388 ve MAX+ 392'nin en önemli özelliği, MAX+ adının artık netleşmiş olması. Fotoğraftaki verilere göre "+" işareti, 40 RDNA 3.5 hesaplama birimi içeren tam grafik yapılandırmasını gösteriyor. Böylece AMD, Strix Halo serisinde kırpılmış GPU birimlerini alt modellerde bırakırken, MAX+ ailesini tamamen dolu grafik mimarisi üzerine kuruyor.

Tam Boyutta Gör PassMark’ta görünen Ryzen AI MAX+ 388, serinin görece daha erişilebilir modeli olacak. İşlemci 8 çekirdek ve 16 izlekli bir tasarıma sahip ve CPU tarafında tek çiplet yapı korunuyor. Grafik birimi, 40 CU yapılandırması sayesinde daha üst seviye MAX+ modelleriyle aynı grafik kapasitesini sunuyor. Ayrıca 40MB önbellek ve 5.0GHz'e ulaşan hızlar sunacak.

Ryzen AI MAX+ 392 ise aynı grafik birimini korurken daha agresif CPU özellikleriyle öne çıkıyor. Fotoğrafta yer alan bilgilere göre modelin 5.0 GHz frekansa ulaşabildiği doğrulanmış durumda. Çekirdek konfigürasyonuna dair teknik detaylar ise henüz paylaşılmadı. Ancak ön sızıntılar, 76MB önbellek, 12 çekirdek ve 24 izleğe sahip olacağı yönünde. AMD’nin bu modeli özellikle güçlü yapay zekâ iş yükleri ve premium oyun senaryoları için hazırladığını gösteriyor.

Tam Boyutta Gör Kısaca AMD'nin bu iki modelle birlikte Strix Halo ailesini genişlettiği ve MAX+ markasını daha belirgin bir konumlandırmaya taşıdığı netleşmiş durumda. 388 ve 392, AMD’nin yeni nesil AI odaklı mobil APU stratejisinin ana taşlarından biri konumunda.

