Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Saate Göre Otomatik Ayarla
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    AMD'nin yeni oyun odaklı APU'ları ortaya çıktı: MAX+ 388 ve 392

    AMD'nin Ryzen AI MAX+ 388 ve 392 işlemcileri ortaya çıktı. Yeni modeller, 40 RDNA 3.5 hesaplama birimine sahip tam grafik yapısıyla Strix Halo ailesini genişletiyor.

    AMD'nin yeni oyun odaklı APU'ları ortaya çıktı: MAX+ 388 ve 392 Tam Boyutta Gör
    AMD'nin Strix Halo tabanlı yeni Ryzen AI MAX+ 388 ve MAX+ 392 APU'ları, PassMark platformunda görünmeye başladı. Serinin önceki modelleri gibi yapay zekâ hızlandırıcılarına odaklanan bu işlemciler, oyun tarafında tam teşekküllü RDNA 3.5 grafik birimini kullanıyor.

    Ryzen AI MAX+ ailesi büyüyor

    Sızdırılan bilgilere göre Ryzen AI MAX+ 388 ve MAX+ 392'nin en önemli özelliği, MAX+ adının artık netleşmiş olması. Fotoğraftaki verilere göre "+" işareti, 40 RDNA 3.5 hesaplama birimi içeren tam grafik yapılandırmasını gösteriyor. Böylece AMD, Strix Halo serisinde kırpılmış GPU birimlerini alt modellerde bırakırken, MAX+ ailesini tamamen dolu grafik mimarisi üzerine kuruyor.

    AMD'nin yeni oyun odaklı APU'ları ortaya çıktı: MAX+ 388 ve 392 Tam Boyutta Gör
    PassMark’ta görünen Ryzen AI MAX+ 388, serinin görece daha erişilebilir modeli olacak. İşlemci 8 çekirdek ve 16 izlekli bir tasarıma sahip ve CPU tarafında tek çiplet yapı korunuyor. Grafik birimi, 40 CU yapılandırması sayesinde daha üst seviye MAX+ modelleriyle aynı grafik kapasitesini sunuyor. Ayrıca 40MB önbellek ve 5.0GHz'e ulaşan hızlar sunacak.

    Ryzen AI MAX+ 392 ise aynı grafik birimini korurken daha agresif CPU özellikleriyle öne çıkıyor. Fotoğrafta yer alan bilgilere göre modelin 5.0 GHz frekansa ulaşabildiği doğrulanmış durumda. Çekirdek konfigürasyonuna dair teknik detaylar ise henüz paylaşılmadı. Ancak ön sızıntılar, 76MB önbellek, 12 çekirdek ve 24 izleğe sahip olacağı yönünde. AMD’nin bu modeli özellikle güçlü yapay zekâ iş yükleri ve premium oyun senaryoları için hazırladığını gösteriyor.

    AMD'nin yeni oyun odaklı APU'ları ortaya çıktı: MAX+ 388 ve 392 Tam Boyutta Gör
    Kısaca AMD'nin bu iki modelle birlikte Strix Halo ailesini genişlettiği ve MAX+ markasını daha belirgin bir konumlandırmaya taşıdığı netleşmiş durumda. 388 ve 392, AMD’nin yeni nesil AI odaklı mobil APU stratejisinin ana taşlarından biri konumunda.
    Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: DH App Gallery Uygulamasını İndir DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Sessiz Video Tercihleri
    Otomatik yükle ve oynat
    Video bitince sonrakine geç
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Bataryasız 7 bin dolara satılan otomobil

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    yarasa yüze yapışır mı arabayı vurdurma zararlı mı dizel motor ısınınca çekiş düşüyor binance referans kodu en iyi yayık makinesi yorumları

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    50.000 TL Üstündeki Telefonlar
    Xiaomi 15
    Xiaomi 15
    Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    15.000 TL Altındaki Laptoplar
    Lenovo IdeaPad Slim 3
    Lenovo IdeaPad Slim 3
    Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Üst Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz, DH'yi kullanırken depoladığımız çerezlerle ilgili veri politikamıza gözatın.
    Kabul Ediyorum