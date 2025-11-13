Giriş
    AMD Ryzen 5 7500X3D tanıtıldı: İşte özellikleri ve fiyatı

    AMD, 3D V-Cache teknolojisini orta segmente taşıyan Ryzen 5 7500X3D modelini duyurdu. 6 çekirdekli işlemci, oyun performansında Intel Core Ultra 245KF’ten %13 daha hızlı.

    AMD Ryzen 5 7500X3D tanıtıldı: İşte özellikleri ve fiyatı Tam Boyutta Gör
    AMD, 3D V-Cache teknolojisini daha geniş kullanıcı kitlesine ulaştırmak amacıyla Ryzen 5 7500X3D modelini piyasaya sürdü. 269 dolarlık fiyat etiketiyle tanıtılan yeni işlemci, oyun performansında Intel Core Ultra 245KF’ten daha hızlı. İşte  Ryzen 5 7500X3D özellikleri ve fiyatı...

    AMD Ryzen 5 7500X3D tanıtıldı

    Ryzen 5 7500X3D, 6 çekirdek ve 12 iş parçacığıyla geliyor. 3D V-Cache yapısı sayesinde ek 64 MB L3 önbelleğe sahip olan işlemci, oyunlarda daha yüksek kare hızları sunabiliyor. Test sonuçlarına göre model, Intel’in Core Ultra 245KF işlemcisinden ortalama %13 daha yüksek oyun performansı sergiliyor.

    AMD Ryzen 5 7500X3D tanıtıldı: İşte özellikleri ve fiyatı Tam Boyutta Gör
    Yeni modelin temel frekansı 4.0 GHz, maksimum boost hızı ise 5.0 GHz seviyesinde. 120W TDP değerine sahip olan işlemci, AM5 platformuyla ve mevcut X670, B650 anakartlarıyla tam uyumlu. Ayrıca 8000 MHz’e kadar DDR5 bellek ve PCIe 5.0 desteği de mevcut.
    AMD Ryzen 5 7500X3D tanıtıldı: İşte özellikleri ve fiyatı Tam Boyutta Gör
    Ryzen 5 7500X3D, teknik açıdan Ryzen 5 7600X’in 3D önbellekli versiyonu olarak konumlanıyor. Ancak fiyat açısından AMD’nin önceki modellerine göre daha erişilebilir bir noktada olacak. AMD, bu lansmanla birlikte 3D V-Cache teknolojisini artık sadece üst segmentte değil, daha uygun fiyatlı modellerde de standart haline getirmeye başladı. Ryzen 5 7500X3D, 2025’in son çeyreğinde küresel pazarlarda satışa sunulacak.
    • Mimari: Zen 5
    • Üretim süreci: 4 nm (TSMC)
    • Çekirdek / İş parçacığı: 6 çekirdek / 12 iş parçacığı
    • Temel frekans: 4.0 GHz
    • Maksimum boost frekansı: 5.0 GHz
    • L3 önbellek: 96 MB (32 MB + 64 MB 3D V-Cache)
    • L2 önbellek: 6 MB
    • TDP (Termal Tasarım Gücü): 120W
    • Bellek desteği: DDR5 (maksimum 8000 MHz’e kadar, EXPO/DOCP profilleri destekleniyor)
    • PCIe desteği: PCIe 5.0
    • Entegre grafik birimi: Yok
    • Soket tipi: AM5
    • Uyumlu yonga setleri: X670, B650
