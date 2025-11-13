AMD Ryzen 5 7500X3D tanıtıldı: İşte özellikleri ve fiyatı

Ryzen 5 7500X3D, 6 çekirdek ve 12 iş parçacığıyla geliyor. 3D V-Cache yapısı sayesinde ek 64 MB L3 önbelleğe sahip olan işlemci, oyunlarda daha yüksek kare hızları sunabiliyor. Test sonuçlarına göre model, Intel’in Core Ultra 245KF işlemcisinden ortalama %13 daha yüksek oyun performansı sergiliyor.
Mimari: Zen 5
Üretim süreci: 4 nm (TSMC)
Çekirdek / İş parçacığı: 6 çekirdek / 12 iş parçacığı
Temel frekans: 4.0 GHz
Maksimum boost frekansı: 5.0 GHz
L3 önbellek: 96 MB (32 MB + 64 MB 3D V-Cache)
L2 önbellek: 6 MB
TDP (Termal Tasarım Gücü): 120W
Bellek desteği: DDR5 (maksimum 8000 MHz’e kadar, EXPO/DOCP profilleri destekleniyor)