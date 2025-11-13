AMD Ryzen 5 7500X3D tanıtıldı: İşte özellikleri ve fiyatı

Bilgisayar dünyası ve mobil teknoloji gündemini sıkı takip eden İlkcan, yaşanan tüm gelişmeleri DonanımHaber okurları ile paylaşıyor. Tasarım meraklısı ve sanata oldukça ilgi duyuyor.

Tam Boyutta Gör AMD, 3D V-Cache teknolojisini daha geniş kullanıcı kitlesine ulaştırmak amacıyla Ryzen 5 7500X3D modelini piyasaya sürdü. 269 dolarlık fiyat etiketiyle tanıtılan yeni işlemci, oyun performansında Intel Core Ultra 245KF’ten daha hızlı. İşte Ryzen 5 7500X3D özellikleri ve fiyatı...

AMD Ryzen 5 7500X3D tanıtıldı

Ryzen 5 7500X3D, 6 çekirdek ve 12 iş parçacığıyla geliyor. 3D V-Cache yapısı sayesinde ek 64 MB L3 önbelleğe sahip olan işlemci, oyunlarda daha yüksek kare hızları sunabiliyor. Test sonuçlarına göre model, Intel’in Core Ultra 245KF işlemcisinden ortalama %13 daha yüksek oyun performansı sergiliyor.

Tam Boyutta Gör Yeni modelin temel frekansı 4.0 GHz, maksimum boost hızı ise 5.0 GHz seviyesinde. 120W TDP değerine sahip olan işlemci, AM5 platformuyla ve mevcut X670, B650 anakartlarıyla tam uyumlu. Ayrıca 8000 MHz’e kadar DDR5 bellek ve PCIe 5.0 desteği de mevcut.

Tam Boyutta Gör Ryzen 5 7500X3D, teknik açıdan Ryzen 5 7600X’in 3D önbellekli versiyonu olarak konumlanıyor. Ancak fiyat açısından AMD’nin önceki modellerine göre daha erişilebilir bir noktada olacak. AMD, bu lansmanla birlikte 3D V-Cache teknolojisini artık sadece üst segmentte değil, daha uygun fiyatlı modellerde de standart haline getirmeye başladı. Ryzen 5 7500X3D, 2025’in son çeyreğinde küresel pazarlarda satışa sunulacak.

Mimari: Zen 5

Zen 5 Üretim süreci: 4 nm (TSMC)

4 nm (TSMC) Çekirdek / İş parçacığı: 6 çekirdek / 12 iş parçacığı

6 çekirdek / 12 iş parçacığı Temel frekans: 4.0 GHz

4.0 GHz Maksimum boost frekansı: 5.0 GHz

5.0 GHz L3 önbellek: 96 MB (32 MB + 64 MB 3D V-Cache)

96 MB (32 MB + 64 MB 3D V-Cache) L2 önbellek: 6 MB

6 MB TDP (Termal Tasarım Gücü): 120W

120W Bellek desteği: DDR5 (maksimum 8000 MHz’e kadar, EXPO/DOCP profilleri destekleniyor)

DDR5 (maksimum 8000 MHz’e kadar, EXPO/DOCP profilleri destekleniyor) PCIe desteği: PCIe 5.0

PCIe 5.0 Entegre grafik birimi: Yok

Yok Soket tipi: AM5

AM5 Uyumlu yonga setleri: X670, B650

