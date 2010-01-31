Intel 6 çekirdekli Core i7 980X Extreme Edition işlemcisini 16 Mart'ta lanse ediyor

Intel masaüstü bilgisayarlar için hazırladığı 6 çekirdekli ilk işlemcisini kullanıma sunmaya hazırlanıyor. Firmanın 32nm üretim teknolojisiyle hazırladığı ve Core i7 980X Extreme Edition olarak isimlendirdiği LGA1366 formundaki yeni işlemcinin çıkış tarihi netleşiyor. Standart olarak 3.33GHz'de çalışacağı ve Turbo Boost teknolojisiyle çekirdek hızının 3.6GHz'e otomatik olarak çıkabileceği belirtilen yeni işlemci 12MB bellek ile geliyor.
X58 çipsetli anakartlarda kullanılması ve 32nm üretim teknolojisinin katkılarıyla yüksek hız aşırtma başarımı sunması beklenen Core i7 980X Extreme Edition'ın 16 Mart'ta lanse edileceği belirtiliyor. Daha öncesinde Mart ayının ilk haftasında Hannover, Almanya'da düzenlenecek CeBIT 2010 fuarında tanıtılması beklenen 6 çekirdekli yeni işlemcinin fiyatı henüz açıklanmamakla birlikte en iyimser tahminle 999$ olması bekleniyor.
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Bu işlemciye gereksiz diyenler neye göre diyor acaba? Extreem serisi bir işlemci olduğu için fiyatı normal. Zaten biz alalım diye değil bu seri. Ama extreem serisi olmayan 6 çekirdekliler çıkmaya başlayınca konuşabiliriz ne kadar gerekli ne kadar gereksiz...
ŞOK ŞOK ŞOK ! Core i7 980X + Arçelik klima 3400 lira başka yerde yok !!