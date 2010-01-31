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Intel 6 çekirdekli Core i7 980X Extreme Edition işlemcisini 16 Mart'ta lanse ediyor

9 yıl
23,1b
1
46
Diğer
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Intel 6 çekirdekli Core i7 980X Extreme Edition işlemcisini 16 Mart'ta lanse ediyor
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Intel masaüstü bilgisayarlar için hazırladığı 6 çekirdekli ilk işlemcisini kullanıma sunmaya hazırlanıyor. Firmanın 32nm üretim teknolojisiyle hazırladığı ve Core i7 980X Extreme Edition olarak isimlendirdiği LGA1366 formundaki yeni işlemcinin çıkış tarihi netleşiyor. Standart olarak 3.33GHz'de çalışacağı ve Turbo Boost teknolojisiyle çekirdek hızının 3.6GHz'e otomatik olarak çıkabileceği belirtilen yeni işlemci 12MB bellek ile geliyor.

X58 çipsetli anakartlarda kullanılması ve 32nm üretim teknolojisinin katkılarıyla yüksek hız aşırtma başarımı sunması beklenen Core i7 980X Extreme Edition'ın 16 Mart'ta lanse edileceği belirtiliyor. Daha öncesinde Mart ayının ilk haftasında Hannover, Almanya'da düzenlenecek CeBIT 2010 fuarında tanıtılması beklenen 6 çekirdekli yeni işlemcinin fiyatı henüz açıklanmamakla birlikte en iyimser tahminle 999$ olması bekleniyor.


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eneshatipoglu 9 yıl
arkadaslar fıyat konusunda yanlısnız var 1060 dolar+kdv ulkemızde ı7 975 ın fıyatı yanlıs olmasın adres:novabilgisayar
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talh4wk 9 yıl
haber için teşekkürler, çok pahalı olur bunlar (32nm)
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ExECaLiBuR 9 yıl
i7 965 bile 2000 tl civarında iken bu 2500 tlden aşağı satılmaz artık kdv dahil.
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ersinbektas 9 yıl
arkadaşlar ülkemizdeki i7 975 fiyatı 1,235 $ + kdv :) bunun fiyatı daha da yüksek olacaktır eminim
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natrium 9 yıl
Öngörüme göre eşdeğer olan amd işlemcisi ile %10bir fark oalcak yalnız fiyat :X
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brs_bsk 9 yıl
i9 core çıkacak deniyordu o tarihte onlar ne oldu bilgisi olan varmı ?
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OSINOS 9 yıl
"...X58 çipsetli anakartlarda kullanılması ve 32nm üretim teknolojisinin katkılarıyla yüksek hız aşırtma başarımı sunması beklenen Core i7 980X Extreme Edition'ın.." O kadar para verip o işlemciyi aldıktan sonra OC yapan insan zaten rahatsız demektir..1.. 2.si ; ne diyeceğimi unuttum..:D
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ibonline 9 yıl
kazan intel alsın bunların insan sömürüsünden başka hiç bir amelleri yok.
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Tolgá 9 yıl
zengin biri için 1000 tl hiç gibi bu parayı hiç düşünmeden verecek bir sürü insan var
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aydogdu1453 9 yıl
İşlemci güzel de fiyatı çok sükseli.İntel kusura bakmasın ben parayı çöpte toplamıyorum.Amdnin yeni çipsetleri bir çıksın o zaman bakarız amd mi intel mi ona uygun davranırız.Herkese iyi forumlar.
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adilazimdegilx 9 yıl
Mühendislik örneği modeller bile 6.4Ghz görmüştü. Bunun da en az o hızlardan o/c listelerine gireceğini düşünüyorum. Merak ettiğim şey acaba bununla da 7Ghz yapabilirler mi? 3DMark rekorlarını alt üst eder o zaman.

Bu işlemciye gereksiz diyenler neye göre diyor acaba? Extreem serisi bir işlemci olduğu için fiyatı normal. Zaten biz alalım diye değil bu seri. Ama extreem serisi olmayan 6 çekirdekliler çıkmaya başlayınca konuşabiliriz ne kadar gerekli ne kadar gereksiz...
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santanio 9 yıl
yokmu şunların 50 60 çekirdeklileri çinlilerin yaptığı gibi... renderlar saatlerce sürüyo :(
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webmaster-mt 9 yıl
daha yeni oldu 1 hafta once amd athlon II x2 aldım insan üzülüyo işlemcisi geride kalıyo diye ....
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Tolgá 9 yıl
bu i7 ler ısınıyordu bayağı oc yaparken bunu neyle soğutucaklar acaba
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IgorStravinsky 9 yıl

DEATH71

bu i7 ler ısınıyordu bayağı oc yaparken bunu neyle soğutucaklar acaba


ŞOK ŞOK ŞOK ! Core i7 980X + Arçelik klima 3400 lira başka yerde yok !!
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