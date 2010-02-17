Intel 65nm işlemcilerin üretimini sonlandırıyor

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2010 ile birlikte 32nm üretim teknolojisine geçiş yapan Intel, 65nm üretim teknolojisiyle hazırladığı işlemcilerini sonlandırabilir. Ocak-Şubat-Mart dönemini kapsayan ilk çeyrek projeksiyonuna göre Intel'in işlemci satışlarında %3 pazar payına sahip olan 65nm işlemcilerin ikinci çeyrekte %2 ve üçüncü çeyrekte de %1 seviyesine gerileyerek yıl sonu itibariyle firmanın ürün gamından çıkmaları bekleniyor.

Gelen bilgilere göre ilk çeyrek itibariyle Intel satışlarının %85'lik kısmını 45nm üretim teknolojisiyle hazırlanan işlemciler oluşturacak. Resmi lansmanı geçtiğimiz ay gerçekleştirilen 32nm işlemcilerin ilk çeyrekteki payı ise %12 olacak. İkinci çeyrekte ise 45nm işlemcilerin %78 seviyesine gerilemesi beklenirken, 32nm işlemcilerin satışlardaki payı ise %20 düzeyine çıkmış olacak.

Intel'in tahminlerine göre üçüncü çeyrekte de 32nm işlemcilerin yükselişi sürecek ve satışlardaki toplam payları %28 seviyesine kadar tırmanacak. 45nm işlemcilere baktığımızda ise ilk çeyrekte %85 olan payları üçüncü çeyrek sonunda %71'e gerileyecek. Dördüncü çeyrekte yani 2010 sonu itibariyleyse beklentiler, 32nm işlemcilerin %35 seviyesine ulaşması ve 45nm işlemcilerin %65 düzeyine gerilemesi yönünde.