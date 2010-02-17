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Intel 65nm işlemcilerin üretimini sonlandırıyor

9 yıl
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Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Intel 65nm işlemcilerin üretimini sonlandırıyor
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2010 ile birlikte 32nm üretim teknolojisine geçiş yapan Intel, 65nm üretim teknolojisiyle hazırladığı işlemcilerini sonlandırabilir. Ocak-Şubat-Mart dönemini kapsayan ilk çeyrek projeksiyonuna göre Intel'in işlemci satışlarında %3 pazar payına sahip olan 65nm işlemcilerin ikinci çeyrekte %2 ve üçüncü çeyrekte de %1 seviyesine gerileyerek yıl sonu itibariyle firmanın ürün gamından çıkmaları bekleniyor.

Gelen bilgilere göre ilk çeyrek itibariyle Intel satışlarının %85'lik kısmını 45nm üretim teknolojisiyle hazırlanan işlemciler oluşturacak. Resmi lansmanı geçtiğimiz ay gerçekleştirilen 32nm işlemcilerin ilk çeyrekteki payı ise %12 olacak. İkinci çeyrekte ise 45nm işlemcilerin %78 seviyesine gerilemesi beklenirken, 32nm işlemcilerin satışlardaki payı ise %20 düzeyine çıkmış olacak.

Intel'in tahminlerine göre üçüncü çeyrekte de 32nm işlemcilerin yükselişi sürecek ve satışlardaki toplam payları %28 seviyesine kadar tırmanacak. 45nm işlemcilere baktığımızda ise ilk çeyrekte %85 olan payları üçüncü çeyrek sonunda %71'e gerileyecek. Dördüncü çeyrekte yani 2010 sonu itibariyleyse beklentiler, 32nm işlemcilerin %35 seviyesine ulaşması ve 45nm işlemcilerin %65 düzeyine gerilemesi yönünde.


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lvlono 9 yıl
Ama Athlon 4x 640 çıktığında belki yeni bir sistem toplayabilirim :D neden AMD diye soracak olursanız; anakartım zaten en yüksek e2200'ü destekliyordu,pentium 4 ten çift çekirdekli işlemciye geçmiştim zaten birkaç sene evvel.Şimdi ise en uygun fiyatlı 4x diye geçme ihtiyacı hissediyorum:)
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ibonline 9 yıl
45 nm ye yeni geçtim şimdilerde 32 tartışması başladı üreticiler gözlerini cebimize dikmiş.
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lvlono 9 yıl
Basit uygulamalar için hala yeterli seviyede 65nm. Benim e2200 hala her işimi görüyor.Her iş derken internette gezmek, birşeyler indirmek gibi basit uygulamalar.Pek oyun oynamak yada birşeyleri sıkıştırmak adına bir gereksinim hissetmediğim düşünülürse çok fazlasına gerek yok.En kötüsü iyi bir anakart alıp işlemcimi 3Ghz de çalıştırmak olacaktır :)
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stradosphere 9 yıl
Intel'in 65 nm mimarisini sonlandırmamış olması normal.32 nm mimarisine yeni geçildi ve eminim 2011 de Intel'in de büyük hamleleri olacak,bu konuda AMD ye karşı olan güvensizliğim halen devam ediyor.
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renklem 9 yıl
ben 2011'i bekliyorum ona göre beni idare edecek fazla pahalı olmayan bir sistem aldım. 2011'de umarım işlemci üreticileri (İntel ve AMD) sözlerini tutup dediklerine yaraşacak işlemciler çıkarırlar ben de beklediğime değer bir işlemci alırım diye düşünüyorum. Muhtemelen tercihim de L1ano olacak. saygılar
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IgorStravinsky 9 yıl
AMD Bulldozer ile gelicek gibi duruyor 2011 de. Yani en azından firma öyle diyor yol haritamızda sıkıntı yok diye.
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Batuist 9 yıl
yahuu hala 65nm üretiyormuydu intel??? ne acaip iş.. madem daha küçük yonga ile daha fazla kar ediyorsun neden biri diğerinin iki katı işlemci üretirsin o zaman??
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spaydix 9 yıl
ben 32nm ye gectim cok süper yaw ısı felan yok müthiş overclock oluyor corei3
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gerbay 9 yıl
hocam o da bir şey mi, ben 130 nm işlemci kullanıyorum. Canavar gibi de çalışıyor, hatta şu an değiştirmeyi bile düşünmüyorum...
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sertacaygun 9 yıl
Benim P4 90nm... Vay halimize...
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