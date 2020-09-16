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    Intel 7680 shader içeren bir kart üzerinde çalışıyor, 8 GB GDDR6 bellekli DG2 sızdı

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    10 dk.
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    İşlemci
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    Metehan Göktaş
    Yazar
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    Intel 7680 shader içeren bir kart üzerinde çalışıyor, 8 GB GDDR6 bellekli DG2 sızdı
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    Intel’in Xe mimarisi hali hazırda mobil kanatta tanıtılmış durumda. Buna karşın oyuncuların asıl beklediği masaüstü ekran kartları ise merakla bekleniyor.

    Bir Twitter kullanıcısının gönderisine göre Intel, masaüstü segmentine de konumlandıracağı DG2 ekran kartlarında 128, 384 ve 512 EU’lu seçenekler gündemde. Bununla birlikte 960 EU içeren konfigürasyon da olası görünüyor.

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    EU başına 8 shader içeren mimaride 384/512/960 EU’lu seçeneklerin sırasıyla 3072, 4096 ve 7680 shader çekirdeği taşıyacağını belirtelim.

    DG2 yongalarından 960 EU’lu seçeneğin AMD ve Nvidia üzerinde baskı oluşturması muhtemel. Yine de 960 EU içeren yonganın henüz değerlendirme aşamasında olmasının altını çizelim.

    Bununla birlikte 384 EU içeren DG2 çözümünün zar alanı 185-189 mm2 olarak belirtilmiş. Yonga bir hayli küçük görünüyor. 192-bit bellek veri yolu üzerinden iletişim kurulacak bellekler ise 6 GB kapasiteli GDDR6 bellekler olacak.

    Intel 7680 shader içeren bir kart üzerinde çalışıyor, 8 GB GDDR6 bellekli DG2 sızdı
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    Ayrıca 8 GB GDDR6 bellekli ve 512 EU içeren bir DG2’nin de ekran alıntısı paylaşılmış. Son olarak DG2 ailesinin 2021’in 2. çeyreğine konumlandırıldığını ekleyelim.



    Kaynakça https://videocardz.com/newz/intel-xe-hpg-graphics-cards-rumored-to-offer-up-to-960-eus https://videocardz.com/newz/intel-dg2-discrete-graphics-spotted-with-6gb-and-8gb-gddr6-memory Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    Yorumlar (1) Yorum Yaz Forumda Gör
    moonquad (Ertugrul Ibrahimoglu) 23 sn.
    Bu 2021 çok ilginç bir yıl olacak gibi duruyor.
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