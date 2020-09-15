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    RTX 3080’in termal videosu yayınlandı

    Nvidia’nın incelemeler için erteleme kararı vermesinin ardından test ekiplerinden çeşitli sonuçlar gelmeye devam ediyor. RTX 3080’in test esnasındaki sıcaklık dağılımı paylaşıldı.
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    Metehan Göktaş
    Yazar
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    RTX 3080’in termal videosu yayınlandı
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    Nvidia’nın RTX 3000 tanıtımının ardından donanımseverler incelemeleri merakla bekliyor. Bununla birlikte inceleme sonuçlarından bazıları gün yüzüne çıkmaya devam ediyor.

    Son paylaşım RTX 3080’in test esnasındaki sıcaklık dağılımını gözler önüne serdi. Yapılan test ve nasıl bir yol izlendiği paylaşılmadığı için termal kamerayla yapılan ölçümlerle ilgili net yorum yapmak zor.

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    Yine de 8x hızda paylaşılan 1 dk’lık içerikte kartın boşta 34.4 derecede çalıştığı görülüyor. 35 derecenin görülmesiyle devreye giren fanlar referans tasarım kartta 0 dB özelliğine yer verildiğini gösteriyor.

    Isı dağılımı başarılı

    Model videonun sonlarına doğru 65 dereceye çıkıp o seviyede sabitlenmiş. Bununla birlikte farklı tasarıma sahip soğutucu blokta ısı dağılımının oldukça başarılı olduğunu söylemek mümkün. GPU ve VRAM’lerin çoğunluğun üzerinde bir fan bulunmasa da Nvidia’nın yeni çözümü işini oldukça iyi yapıyor.

    Ayrıca Bkz. "RTX 3080’in bellekleri kolaylıkla 20 Gbps’e hız aşırtılabiliyor"

    Tabi bu sıcaklık değerleri soğutucu bloğa ait GPU’nun sıcaklıklarının bir nebze farklı olabileceğini unutmamak gerek. Daha önceki nesillerde yapılan termal ölçümlerde her ne kadar soğutucu bloklar farklı olsa da GPU-soğutucu blok arasındaki fark 1-2 derece seviyesindeydi.



    Kaynakça https://videocardz.com/newz/nvidia-geforce-rtx-3080-founders-edition-flir-thermal-footage-leaks https://streamable.com/o7l5ta Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    Silent Guardian (Muhammet Tüfekçi) 37 dk. en beğenilen
    Ya ne ekran kartıymış be kardeşim yakında pornosu çıkacak
    Yanıtla +4
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    seko.tr (serkan aydoğan) 40 dk.
    Founders edition tr de satılacak mı acaba ?
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