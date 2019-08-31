Intel Elkhart Lake işlemcileri Gen11 GPU ile geliyor

Mavi ekip Ryzen işlemcilerin piyasaya sürülmesiyle yıllardır sürdürdüğü hakimiyetini korumak için çekirdek artışlarıyla kullanıcıları yeniden memnun ederken giriş seviyesini de ihmal etmiyor.
Şimdilik Goldmont Plus'a devam
Donanım dünyası düşük güç tüketimli işlemci kulvarında Goldmont Plus mimarisiyle gelecek Gemini Lake Refresh’i bekleyedursun Intel’in bir sonraki adımı Elkhart Lake gün yüzüne çıkmaya başladı. Bugzilla’ya göre yeni modeller 8 EU’dan 32 EU’ya kadar ölçeklenen Gen11 GPU birimiyle birlikte gelecek.
https://www.tomshardware.com/news/intel-elkhart-lake-cpus-gen11-32eu,40286.html Yorum Yaz Paylaş Tweetle
aynı amiga500 gibi aldığımız sistem 10 yıl boyunca silikonun sınırında kaldığı için quantuma geçene kadar tüm piyasa böyle takılacağız işte :D
işte o zaman sınırların başladığı yerde insan ruhunun sınır tanımayan tasarımları bu basit çiplerde daha sanatsal çalışmalar içinde bir yer ediniyor !
uzun bir süre insanlar tamam artık uzun bir süre bundan daha iyisi çıkmayacak diye düşündükleri dönem gerçekten yaratıcılıkları artıyor !
10nm diyor
intel 2050 den önce 14nm terketmez diyorduk..