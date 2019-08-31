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Intel Elkhart Lake işlemcileri Gen11 GPU ile geliyor

Intel üst segmentte liderliği sımsıkı tuttuğu kadar düşük güç tüketimli yongalar üzerinde de çalışıyor. Son sızan bilgi Elkhart Lake’den.
2 sa.
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17
5
İşlemci
Metehan Göktaş
Yazar
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Mavi ekip Ryzen işlemcilerin piyasaya sürülmesiyle yıllardır sürdürdüğü hakimiyetini korumak için çekirdek artışlarıyla kullanıcıları yeniden memnun ederken giriş seviyesini de ihmal etmiyor.

Şimdilik Goldmont Plus'a devam 

Donanım dünyası düşük güç tüketimli işlemci kulvarında Goldmont Plus mimarisiyle gelecek Gemini Lake Refresh’i bekleyedursun Intel’in bir sonraki adımı Elkhart Lake gün yüzüne çıkmaya başladı. Bugzilla’ya göre yeni modeller 8 EU’dan 32 EU’ya kadar ölçeklenen Gen11 GPU birimiyle birlikte gelecek.
Bilindiği üzere Gemini Lake’te 18 EU içeren Gen9 birimlerine yer verilmişti. Grafik biriminin Saat hızlarının da artması beklenirken işlemci tarafında 10 nm üretim sürecinden bahsediliyor. Gemini Lake Refresh’in 2020’nin başlarında geleceğini göz önünde bulundurursak Elkhart Lake’in 3. çeyrekten sonra duyurulacağını söyleyebiliriz.

https://www.tomshardware.com/news/intel-elkhart-lake-cpus-gen11-32eu,40286.html Yorum Yaz
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Spider_hip 2 sa. en beğenilen selahattın ısık
Bende anlamadım ki, liderlik falan da denmiş, sunucu işlemcileri falan mı diye bir an şaşırdım. Bunlar ciddi ciddi normal işlemci piyasasından mı bahsediyor? Yani eğer öyleyse liderlik falan kalmadı. amd vs intel market share durumu ortaya koyuyor. Şu an açık ara ryzen 3xxx ler satılıyor. 3xxx ler varken pek 9xxx leri alanlar yok. Ben bile bugün tırım tırım 3700x aradım sistem kuruyordum. Piyasada kalmamış. 25 senedir intel pc toplarım ilk kez hiç şüphe bırakmayacak şekilde amd'ye geçiyorum. Ki intelin yeni gelecek nesili bile eski pcie-3 ile gelecekmiş :D yani liderlik falan yok ortada. Zaten bunlar yeni işlemci çıkarana kadar amd de ryzen 4xxx leri çıkartacak.
Bende anlamadım ki, liderlik falan da denmiş, sunucu işlemcileri falan mı diye bir an şaşırdım. Bunlar ciddi ciddi normal işlemci piyasasından mı bahsediyor? Ya...
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SEO19 1 sa.
şu 3nm quantum çatallaması bir yerlerine girecekmiş ya bende onu bekliyorum !
aynı amiga500 gibi aldığımız sistem 10 yıl boyunca silikonun sınırında kaldığı için quantuma geçene kadar tüm piyasa böyle takılacağız işte :D
işte o zaman sınırların başladığı yerde insan ruhunun sınır tanımayan tasarımları bu basit çiplerde daha sanatsal çalışmalar içinde bir yer ediniyor !
uzun bir süre insanlar tamam artık uzun bir süre bundan daha iyisi çıkmayacak diye düşündükleri dönem gerçekten yaratıcılıkları artıyor !
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sreylare 1 sa.
İsterse 0,00000000000001 nm üretsin, o bilinen ve bilinmeyen açıklardan dolayı her gün söveceğim Intel'e.
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selahattın ısık 2 sa.
haber de yalışlık yok mu.
10nm diyor
intel 2050 den önce 14nm terketmez diyorduk..
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Spider_hip 2 sa. selahattın ısık
Bende anlamadım ki, liderlik falan da denmiş, sunucu işlemcileri falan mı diye bir an şaşırdım. Bunlar ciddi ciddi normal işlemci piyasasından mı bahsediyor? Yani eğer öyleyse liderlik falan kalmadı. amd vs intel market share durumu ortaya koyuyor. Şu an açık ara ryzen 3xxx ler satılıyor. 3xxx ler varken pek 9xxx leri alanlar yok. Ben bile bugün tırım tırım 3700x aradım sistem kuruyordum. Piyasada kalmamış. 25 senedir intel pc toplarım ilk kez hiç şüphe bırakmayacak şekilde amd'ye geçiyorum. Ki intelin yeni gelecek nesili bile eski pcie-3 ile gelecekmiş :D yani liderlik falan yok ortada. Zaten bunlar yeni işlemci çıkarana kadar amd de ryzen 4xxx leri çıkartacak.
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The white warrior 2 sa.
Ddr5 ram lerden hiç haber var mı?
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