Intel Security yeniden McAfee oluyor





Bir dönemin en popüler antivirüs yazılımlarından birisi olan McAfee, 2010 senesinde Intel tarafından 7.68 milyar dolara satın alınmasının ardından “Intel Security” olarak anılmaya başlamıştı. McAfee’ye farklı bir yön vermek ve şirketi, cinayet iddialarıyla gündeme gelen eski CEO John McAfee’nin etkisinden temizlemek adına böyle bir karar alan Intel, şirket hisselerinin yüzde 51’ini 4.2 milyar dolar karşılığında TPG’ye sattı.

Son iki senedir Intel Security’nin başında bulunan ve TPG’nin CEO’su olan Chris Young’a yeniden devredilen şirket, donanım üreticisi olan Intel’in gölgesinden kurtulmanın etkisiyle daha farklı yollara yönelecek. Bunun ilk adımı da şirketin adının yeniden McAfee olması.

Pek gündeme gelmese de dünya üzerindeki en büyük 2000 şirketin üçte ikisi Intel Security ile çalışıyordu. Şirketi iyi bir şekilde yöneten Young, 2016 senesinin ilk yarısında önceki seneye göre geliri yüzde 11 oranında artırmıştı.

Hala McAfee hisselerinin yüzde 49’una sahip olan Intel’in CEO’su Brian Krzanich, Young’a ve McAfee’ye her konuda destek olacaklarını, aldıkları bu karar ile yazılım alanına yoğunlaşan McAfee’nin ve donanım alanına yoğunlaşan Intel’in daha rahat hareket edebileceklerini dile getirdi.

McAfee bu değişimin ardından eski günlerine dönecek olsa da yazılımı kayda değer bir şekilde değişecek. Eskiden yalnızca saldırı gerçekleşmesinin ardından kullanıcıları uyaran bir antivirüs programı olan McAfee, yeni edindiği makine öğrenimi teknolojisiyle gerçekleşebilecek saldırıları önceden tahmin etmeye çalışacak ve kullanıcısını da tehlikelerden haberdar etmek adına bilgilendirecek.

Ransomware’e karşı önlem

Bunun yanı sıra McAfee’nin artan ransomware olaylarına karşı önlemler aldığı da biliniyor. Ransomware kurbanlarına anahtar dağıtımı yapan NoMoreRansom.org ve siber güvenlik şirketleri arasında istihbarat verisi paylaşımı yapan Cyber Threat Alliance ile anlaşma imzalandı.

McAfee CTO’su olan Steve Grobman, TechCrunch’a verdiği röportajda küçük şirketleri satın almayı düşündüklerini açıkladı ancak listedeki isimlerden bahsetmedi. Intel’den ayrılmasının ardından daha rahat hareket edebilecek olan McAfee’nin nasıl bir yol izleyeceğini zaman içerisinde göreceğiz.

https://techcrunch.com/2017/04/03/intel-security-is-mcafee-again/?ncid=txtlnkusaolp00000595