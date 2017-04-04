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Intel Security yeniden McAfee oluyor

Intel tarafından satın alındıktan sonra “Intel Security” ismini alan McAfee, hisselerinin yarısından fazlasının satılmasıyla yeniden eski adına kavuştu. Detaylar haberimizde.
2 yıl
3b
2
15
Anti Virus
Emre Karakullukçu
Yazar
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Bir dönemin en popüler antivirüs yazılımlarından birisi olan McAfee, 2010 senesinde Intel tarafından 7.68 milyar dolara satın alınmasının ardından “Intel Security” olarak anılmaya başlamıştı. McAfee’ye farklı bir yön vermek ve şirketi, cinayet iddialarıyla gündeme gelen eski CEO John McAfee’nin etkisinden temizlemek adına böyle bir karar alan Intel, şirket hisselerinin yüzde 51’ini 4.2 milyar dolar karşılığında TPG’ye sattı.

Son iki senedir Intel Security’nin başında bulunan ve TPG’nin CEO’su olan Chris Young’a yeniden devredilen şirket, donanım üreticisi olan Intel’in gölgesinden kurtulmanın etkisiyle daha farklı yollara yönelecek. Bunun ilk adımı da şirketin adının yeniden McAfee olması.

Pek gündeme gelmese de dünya üzerindeki en büyük 2000 şirketin üçte ikisi Intel Security ile çalışıyordu. Şirketi iyi bir şekilde yöneten Young, 2016 senesinin ilk yarısında önceki seneye göre geliri yüzde 11 oranında artırmıştı.

Hala McAfee hisselerinin yüzde 49’una sahip olan Intel’in CEO’su Brian Krzanich, Young’a ve McAfee’ye her konuda destek olacaklarını, aldıkları bu karar ile yazılım alanına yoğunlaşan McAfee’nin ve donanım alanına yoğunlaşan Intel’in daha rahat hareket edebileceklerini dile getirdi.

McAfee bu değişimin ardından eski günlerine dönecek olsa da yazılımı kayda değer bir şekilde değişecek. Eskiden yalnızca saldırı gerçekleşmesinin ardından kullanıcıları uyaran bir antivirüs programı olan McAfee, yeni edindiği makine öğrenimi teknolojisiyle gerçekleşebilecek saldırıları önceden tahmin etmeye çalışacak ve kullanıcısını da tehlikelerden haberdar etmek adına bilgilendirecek.

Ransomware’e karşı önlem

Bunun yanı sıra McAfee’nin artan ransomware olaylarına karşı önlemler aldığı da biliniyor. Ransomware kurbanlarına anahtar dağıtımı yapan NoMoreRansom.org ve siber güvenlik şirketleri arasında istihbarat verisi paylaşımı yapan Cyber Threat Alliance ile anlaşma imzalandı.

McAfee CTO’su olan Steve Grobman, TechCrunch’a verdiği röportajda küçük şirketleri satın almayı düşündüklerini açıkladı ancak listedeki isimlerden bahsetmedi. Intel’den ayrılmasının ardından daha rahat hareket edebilecek olan McAfee’nin nasıl bir yol izleyeceğini zaman içerisinde göreceğiz.


https://techcrunch.com/2017/04/03/intel-security-is-mcafee-again/?ncid=txtlnkusaolp00000595 Yorum Yaz
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V4LKyR 2 yıl
Yarın yine Intel Security olur sonra 2 sene sonra tekrar McAfee olur, onu takip eden 5 yıl içinde tekrar Intel Security olarak 3 yıl sonraki McAfee oluşunun önünü açar.
Bu ne arkadaş bi McAfee bi Intel... Başka isim mi kalmadı? Demek ki, oluşmuş marka algısı çok önemli bir olay.
Yarın yine Intel Security olur sonra 2 sene sonra tekrar McAfee olur, onu takip eden 5 yıl içinde tekrar Intel Security olarak 3 yıl sonraki McAfee oluşunun önü...
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Roark 2 yıl en beğenilen
mcafee denince aklıma yeni alınan bilgisayardaki saçma sapan antivirüs vb. yazılımlar geliyor.
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The Hollow 2 yıl
McAfee kurumsal yönde ne durum'da bilmiyorum. Ama bireysel kullanıcılar için tercih edilecek ilk 3'e hatta 5'e bile girmez.
Bir süredir takip etmiyordum. Yeni gördüm;
Symantec, AV-Comp. testlerine tekrar katılma kararı almış, ilginç. Bitdefender, Kaspersky, Norton güvenlik yazılımları virüsten koruma olarak bir birlerine çok yakınlar. Ama Norton'u bu ikisinden ayıran özellikler var. 1. Norton ikisinden'de hafif, özellikle oyunlarda FPS düşmesi, ağırlaşma gibi bir sorun yaşatmıyor. 2. Norton'un Firewall'u ikisinden'de daha güçlü, sağlam.
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Celest 2 yıl
bende hiç kasma yapmadı ama kaç yıldır kullanmıyorum bir deneme yapacağım bakalım
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fthyrr1976fy 2 yıl
bir kere denedim iki gün sonra kaldırdım bir daha kurmadım
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axaxa 2 yıl
Bi işe yaramaz bu saatten sonra.
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1881-1938 2 yıl
En berbart ve fazlasıyla sistemi yoran hantal bir program.
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Mesudum 2 yıl
Zamanında dergilerin önce diset, sonra CD/DVD ortamlarında bundle ettiği yazılımlardan biriydi kendisi. Tab o zamanlar f-prot, sonraları AVP, adı değişince de Kaspersky veya Norton gibi ürünler varken pek de bakmazdık kendisine.
.
Ben de aldığım Toshiba NB sonrası özel indirimle alıp kurdum. Fena değil, özellikle Chinese sitelerde uyarılar yaparak koruduğu çoktur. Şimdilerde el değiştirme sonrası umarım biz eski kullanıcılarına rekabetçi olmayan tekliflerle alternatif düşündürtmez.
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tarik1968 2 yıl Mesudum
Bana göre bir antivirüs firması çaptan düştü mü bir daha eski günlere geri dönmesi zor oluyor düşünün İntel gibi dünya devi bir firma bile McAfee yi eski günlerine döndüremedi.
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murekkep yalamis 2 yıl
Iyicene cocuk oyuncagina döndu
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Roark 2 yıl en beğenilen
mcafee denince aklıma yeni alınan bilgisayardaki saçma sapan antivirüs vb. yazılımlar geliyor.
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V4LKyR 2 yıl
Yarın yine Intel Security olur sonra 2 sene sonra tekrar McAfee olur, onu takip eden 5 yıl içinde tekrar Intel Security olarak 3 yıl sonraki McAfee oluşunun önünü açar.
Bu ne arkadaş bi McAfee bi Intel... Başka isim mi kalmadı? Demek ki, oluşmuş marka algısı çok önemli bir olay.
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Logic_Man 2 yıl
Bu haberle birlikte şu "makine öğrenimi teknolojisi" ile ilgili haber yapılsaydı daha iyi olurdu. Son kullanıcı için İntel'in hisse satması, ismini çekmesi gibi şeyleri bilmenin bunları biliyor olmak dışında bir anlamı yok.
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