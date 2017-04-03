Turkcell 4.5G ile kullanıcıların data kullanımı yüzde 92 arttı

Geçtiğimiz yıl nisan ayından itibaren kullanıcılarına 4.5G’ye geçme ve kullanma imkanı sunan Turkcell, 4.5G kullanımında geçen bir yıllık süre zarfındaki verileri paylaştı. 26 Milyon kullanıcının 4.5G hizmetini kullanmaya başladığını açıklayan Turkcell, bu kullanıcıların toplamda 574 petabyte’a varan data kullandıklarını açıkladı. Şirketin açıklamasına göre kullanıcıların bir önceki yıla göre data kullanımları yüzde 92 artarken, aylık data tüketimleri 5GB’a ulaştı.

4.5G Kullanım oranlarıyla birlikte 4.5g hizmetini Türkiye’deki diğer operatörler ve yurtdışındaki servislerle de karşılaştıran Turkcell, kullanıcılarının ulaştığı ortalama indirme hızının 53.4 Mbps, yükleme hızının ise 18.6 Mbps olduğunu belirterek 2 GB’lik internet paketlerinin maliyetleri dikkate alınarak yapılan hesaplamada en uygun fiyatla mobil data sunan şirket olduğunu ifade etti. Şirket ayrıca kullanıcılarını dünya çapındaki internet hızına avantajlı fiyatlarla sahip olduğunun altını çizerek Turkcell’in sunduğu 39TL değerindeki paketin içeriğine Fransa’daki kullanıcılar 77 TL, İngiltere’dekilerin 89 TL, Amerika’dakilerin ise 126 TL’den sahip olabileceğini açıkladı.

Uygulamalar da İlgi Çekti

Kullanıcılar 4.5G kullanımıyla birlikte Turkcell’in sunduğu uygulamalara da yoğun ilgi gösterdi. Şirketin paylaştığı verilerde BiP, Turkcell TV+, lifebox, Goller Cepte, fizy, Hesabım, Dergilik ve Turkcell Akademi uygulamalarını indiren kullanıcı sayısının son bir yılda iki kattan fazla artarak 44,2 milyona yükseldiği gözlemlendi. 1 Yıl içinde 4.5G çalışmaları sonucunda illerde ve ilçelerdeki kapsamasını yüzde 82,5’e çıkaran şirket, Türkiye’nin tüm köylerine 4.5G’yi ulaştıracağını ve 5G teknolojisini geliştirilmesinde de aktif rol alacağını paylaştı.