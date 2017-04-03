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Operatörler - Kurumsal Haberler ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Turkcell 4.5G ile kullanıcıların data kullanımı yüzde 92 arttı

1 Nisan 2016 tarihinden itibaren müşterilerine 4.5G kullanım imkanı sunan Turkcell, 4.5G’nin 1.yıl dönümünde kullanım verilerini paylaştı. Şirketin 4.5G kullanımına ait veriler haberimizde.
2 yıl
2,7b
1
31
Operatörler - Kurumsal Haberler
Furkan Babur
Yazar
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Turkcell 4.5G ile kullanıcıların data kullanımı yüzde 92 arttı
 

Geçtiğimiz yıl nisan ayından itibaren kullanıcılarına 4.5G’ye geçme ve kullanma imkanı sunan Turkcell, 4.5G kullanımında geçen bir yıllık süre zarfındaki verileri paylaştı. 26 Milyon kullanıcının 4.5G hizmetini kullanmaya başladığını açıklayan Turkcell, bu kullanıcıların toplamda 574 petabyte’a varan data kullandıklarını açıkladı. Şirketin açıklamasına göre kullanıcıların bir önceki yıla göre data kullanımları yüzde 92 artarken, aylık data tüketimleri 5GB’a ulaştı.

4.5G Kullanım oranlarıyla birlikte 4.5g hizmetini Türkiye’deki diğer operatörler ve yurtdışındaki servislerle de karşılaştıran Turkcell, kullanıcılarının ulaştığı ortalama indirme hızının 53.4 Mbps, yükleme hızının ise 18.6 Mbps olduğunu belirterek 2 GB’lik internet paketlerinin maliyetleri dikkate alınarak yapılan hesaplamada en uygun fiyatla mobil data sunan şirket olduğunu ifade etti. Şirket ayrıca kullanıcılarını dünya çapındaki internet hızına avantajlı fiyatlarla sahip olduğunun altını çizerek Turkcell’in sunduğu 39TL değerindeki paketin içeriğine Fransa’daki kullanıcılar 77 TL, İngiltere’dekilerin 89 TL, Amerika’dakilerin ise 126 TL’den sahip olabileceğini açıkladı.

Uygulamalar da İlgi Çekti

Kullanıcılar 4.5G kullanımıyla birlikte Turkcell’in sunduğu uygulamalara da yoğun ilgi gösterdi. Şirketin paylaştığı verilerde BiP, Turkcell TV+, lifebox, Goller Cepte, fizy, Hesabım, Dergilik ve Turkcell Akademi uygulamalarını indiren kullanıcı sayısının son bir yılda iki kattan fazla artarak 44,2 milyona yükseldiği gözlemlendi. 1 Yıl içinde 4.5G çalışmaları sonucunda illerde ve ilçelerdeki kapsamasını yüzde 82,5’e çıkaran şirket, Türkiye’nin tüm köylerine 4.5G’yi ulaştıracağını ve 5G teknolojisini geliştirilmesinde de aktif rol alacağını paylaştı.



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12 Angry Men 2 yıl en beğenilen
Hahaha Avrupadaki ve amerikadaki fiyatları tl ye çevirip bizde bu kadar onlarda şu kadar diye algı yapıyorlar. Sanki amerikada veya avrupaya yaşayan adam tl olarak maaş alıyormuş gibi.
Örneğin fransada 77 tl dıyor demek ki ordada 19 euro muş, yanı onlar ıcın 19 tl gibi bir şey. ;)
Hahaha Avrupadaki ve amerikadaki fiyatları tl ye çevirip bizde bu kadar onlarda şu kadar diye algı yapıyorlar. Sanki amerikada veya avrupaya yaşayan adam tl ola...
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1 Yanıt Yanıtla +39
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Audi383848 2 yıl
Kotaların arttırılması ve 128 kbps olayının 1 mbps'ye çıkarılması lazım.Yıl olmuş 2017 hala 2-4 gb kotalar satılıyor.
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nefendim 2 yıl
Fıransa da; amarika da ki asgari ücrete oranlayarak verseydiniz değerleri; ucuz mu ateş pahası mu görürdük..
Avrıpa turkcelli kıskani
Amarika türkseli kıskaniyi
Fıransa da; amarika da ki asgari ücrete oranlayarak verseydiniz değerleri; ucuz mu ateş pahası mu görürdük..Avrıpa turkcelli kıskaniAmarika türkseli ...
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1 Yanıt Yanıtla +12
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DreamRiver 2 yıl
45 TL ye turkcell 1000 dk 1000 sms 7gb internet. Ayrıca 1 gb bip, 5 gb dergilik, 5gb lifebox için internet var. Ve en önemlisi de fizy sınırsız, kotasız, istediğin kadar video izle mp3 dinle sınır yok.
Var mı arttıran?
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e_capkan 2 yıl
Paketlerin içerikleri hiç artmıyor ama
19tl ye 3-4 gb versede geçsek
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scoopi 2 yıl
Turkcell ve çok ucuzmuş
yersen.
100 kb 1 tl --> 1 mb 10 tl standart ucretlendirmesini de kiyaslasaymis ya. Bir de utanmadan avrupayla karsilastirmislar. Onlardaki en kötu maas alan tl parasinin kac kati oluyormus onu da yazsalarmis ya. Anca kelime oyunlariyla milleti kandirirlar. Önce bayilerdeki elemanlarin sahtekarliklarina dur desinler.
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Telefonunu seven bilge 2 yıl
Turkceldeki tüm müşteriler 2 birim internet kullanıyorsa turk telekomdaki tüm müşterilerin kullanımı 6 birimdir. En çok veren Turk telekom.
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tutankenshta 2 yıl
diğer GSM mağdurları TURKCELL abonelerini kıskanıyor... yazık onlara...
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engink 2 yıl tutankenshta
tutankenshta
diğer GSM mağdurları TURKCELL abonelerini kıskanıyor... yazık onlara...


neyini kıskanıcam rezilcell in. TT babamın şirketi değil ama daha ucuza hizmet alıyorum. kazıkcell in kapsamasında epey kötü.
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ratsx 2 yıl
Eskiden 1 gb bir ay giderdi. Şimdi aynı kullanım nerdeyse üç günde bitiyor.
Sonra da övünmezler mi "data kullanımı % 92 arttı" diye.
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GoldPunch 2 yıl
Ülkemiz mobil internet konusunda çok iyi durumda gerçekten. Yurdışına kıyasla verilen kotalar yüksek ve fiyatlar gayet güzel. Ben cok memnunum.
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e_capkan 2 yıl GoldPunch
GoldPunch
Ülkemiz mobil internet konusunda çok iyi durumda gerçekten. Yurdışına kıyasla verilen kotalar yüksek ve fiyatlar gayet güzel. Ben cok memnunum.

kotasız kullanıyor elelam.(tethering vs yapılamıyordoğal olarak)
bizde hala 2gb gibi kotalar var.
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mkyb 2 yıl
Salla kazan kampanyası sayesinde. 3-4 ay boyunca neredeyse herkese 10 GB verdiler.
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emre1393 2 yıl
ensarcell
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GoldenParsTR 2 yıl
Sonuç olarak hala 2 gb kakalamaya çalışıyorlar. Tüketim %92 artabilir ancak Kotalar %92 artmadığı sürece hiçbirşey değişmiyor.
Edit: salak yerine koymuşlar insanları amerikada şukadar fiyattaymış diye ulan amerikadaki adamın askari maaşını tlye cevirirsek 6 7 bin lira alıyorlar.
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