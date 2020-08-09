Intel Alder Lake DDR5 bellek desteğiyle geliyor

Intel’in 12. nesil işlemcileri mimarisi nedeniyle donanım dünyası tarafından merakla bekleniyor. Yongaların birlikte çalışacağı bellek tipi ilk kez gün yüzüne çıktı.
Çift kanal DDR5 RAM
Şu ana kadar piyasaya sürüleceği dönem itibariyle DDR5 desteğiyle gelmesi beklenen Alder Lake-S işlemcileri son sızıntıya göre çift kanal DDR5 bellek kontrolcüsü barındıracak. LGA 1700 soketli anakartlarda çalışacak işlemciler bu açıdan güncellemeye sahne olacak.
Ayrıca Bkz. "Intel 5G için 24 çekirdekli Atom işlemci hazırlığında"
Diğer taraftan Tiger Lake-H işlemcileri için de DDR4 belleğe işaret edildiğini belirtelim. Son olarak Golden Cove ve Gracemont çekirdeklerinin birlikte çalışacağı Alder Lake-S yongalarının önümüzdeki yılın ilk yarısı içerisinde duyurulması bekleniyor.
https://videocardz.com/newz/intel-12th-gen-core-alder-lake-s-supports-ddr5-memory Yorum Yaz Paylaş Tweetle Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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ddr5 aşkina sistem yenilemiyecegim
acaba intel pci ex hatlarinda artisa gidermi,giris seviyesi ryzen ler bile 24 is hatti veriyor.intel hala 16
Stabil DDR5, USB4.0, PCIE4.0 ve Performans/Fiyat işlemcisi çıktıktan sonra yeni sisteme direk geçiş sağlayacağım. Bu da tahminimce 2022 yılının ikinci yarısı olacak.
ARM mimarisine benzer 8'e kadar büyük artı 8'e kadar küçük çekirdek kombinasyonları olacak. Intel'e göre mevcut Core mimarisinin evrim geçirmiş hali ve bu nedenle adı da EvoCore.
Yeni mimari, DDR-5 altyapısı, fiziksel soket değişikliği derken zaten Intel'den geriye doğru uyum beklenmemeli.
Öte yandan önümüzdeki yılın başında veya (bence) ortasında çıkacak olan 11. nesil Rocket Lake işlemcilerin 10. nesil anakartlarda çalışacağı şeklinde haberler daha önce yayınlandı.