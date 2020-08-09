Intel Alder Lake DDR5 bellek desteğiyle geliyor

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Intel’in 12. nesil işlemcileri mimarisi nedeniyle donanım dünyası tarafından merakla bekleniyor. Yongaların birlikte çalışacağı bellek tipi ilk kez gün yüzüne çıktı.

Çift kanal DDR5 RAM

Şu ana kadar piyasaya sürüleceği dönem itibariyle DDR5 desteğiyle gelmesi beklenen Alder Lake-S işlemcileri son sızıntıya göre çift kanal DDR5 bellek kontrolcüsü barındıracak. LGA 1700 soketli anakartlarda çalışacak işlemciler bu açıdan güncellemeye sahne olacak.

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Diğer taraftan Tiger Lake-H işlemcileri için de DDR4 belleğe işaret edildiğini belirtelim. Son olarak Golden Cove ve Gracemont çekirdeklerinin birlikte çalışacağı Alder Lake-S yongalarının önümüzdeki yılın ilk yarısı içerisinde duyurulması bekleniyor.

https://videocardz.com/newz/intel-12th-gen-core-alder-lake-s-supports-ddr5-memory

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