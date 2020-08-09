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    İşlemci ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Intel Alder Lake DDR5 bellek desteğiyle geliyor

    Mavi ekibin heterojen yapıdaki işlemcisi güncel RAM standartını destekleyecek.
    1 hf.
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    8
    İşlemci
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    Metehan Göktaş
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    Intel Alder Lake DDR5 bellek desteğiyle geliyor
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    Intel’in 12. nesil işlemcileri mimarisi nedeniyle donanım dünyası tarafından merakla bekleniyor. Yongaların birlikte çalışacağı bellek tipi ilk kez gün yüzüne çıktı.

    Çift kanal DDR5 RAM

    Şu ana kadar piyasaya sürüleceği dönem itibariyle DDR5 desteğiyle gelmesi beklenen Alder Lake-S işlemcileri son sızıntıya göre çift kanal DDR5 bellek kontrolcüsü barındıracak. LGA 1700 soketli anakartlarda çalışacak işlemciler bu açıdan güncellemeye sahne olacak.

    Ayrıca Bkz. "Intel 5G için 24 çekirdekli Atom işlemci hazırlığında"

    Diğer taraftan Tiger Lake-H işlemcileri için de DDR4 belleğe işaret edildiğini belirtelim. Son olarak Golden Cove ve Gracemont çekirdeklerinin birlikte çalışacağı Alder Lake-S yongalarının önümüzdeki yılın ilk yarısı içerisinde duyurulması bekleniyor.



    https://videocardz.com/newz/intel-12th-gen-core-alder-lake-s-supports-ddr5-memory Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    Yorumlar (5) Yorum Yaz Forumda Gör
    MMX 166 (hakan büyük) 1 hf. (düzenlendi)
    2022 den once gelmez sanirim



    ddr5 aşkina sistem yenilemiyecegim



    acaba intel pci ex hatlarinda artisa gidermi,giris seviyesi ryzen ler bile 24 is hatti veriyor.intel hala 16
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    Psikososyal 1 hf. MMX 166
    z490 anakartlar hali hazırda pcie 4.0 destekliyor hocam, intel 11. nesil işlemcilerle aktif edecek büyük ihtimalle o özelliği
    1 Yanıt Yanıtla +1
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    heyysanadiyom (heyysanadiyom alengirli) 1 hf.
    no money no problem
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    Amore 1 hf.
    2015 senesinde 5 yıl amortismanlı toplam yaklaşık 5000USD maliyetle X99 anakart ve 5.nesil extreme edition işlemcili sistem kurmuştum, USB problemleri haricinde sorun yaşamadan hala kullanıyorum.

    Stabil DDR5, USB4.0, PCIE4.0 ve Performans/Fiyat işlemcisi çıktıktan sonra yeni sisteme direk geçiş sağlayacağım. Bu da tahminimce 2022 yılının ikinci yarısı olacak.
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    Gökay16 (Gökay Sevinç) 1 hf.
    İntel bu sayede tek çekirdek performansıyla ününü sürdürmek hatta arayı açmak istiyor. Bekleyip göreceğiz. Dual core işlemciler ile durumu eşitleyip core 2 duo işlemciler ile bariz üstünlük kurmuştu geçmişte. Hatta i serisi işlemciler ilk seride vasatken 2.nesil de uçuşa geçmişti taa 8. Nesile ladar %5 performans geliştirerek bugünlere gelmişti. Rekabet iyidir...
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    KahveDüşkünü (Semih KURNAZ) 1 hf.
    O zamana kadar gelsin bir zahmet ama şu soketleri değiştirmekten vazgeçsinler bu nedir ya, her sene anakart almaktan gına geldi, sistem dizelim diyorum yeni soket yeni anakart belki ben evladiyelik almak istiyorum anakartı, her sene bunu değiştirmek zorunda mıyım?
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    Epirus 1 hf. KahveDüşkünü
    Bunlar 12. nesil işlemciler.



    ARM mimarisine benzer 8'e kadar büyük artı 8'e kadar küçük çekirdek kombinasyonları olacak. Intel'e göre mevcut Core mimarisinin evrim geçirmiş hali ve bu nedenle adı da EvoCore.



    Yeni mimari, DDR-5 altyapısı, fiziksel soket değişikliği derken zaten Intel'den geriye doğru uyum beklenmemeli.



    Öte yandan önümüzdeki yılın başında veya (bence) ortasında çıkacak olan 11. nesil Rocket Lake işlemcilerin 10. nesil anakartlarda çalışacağı şeklinde haberler daha önce yayınlandı.
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