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Intel anakart pazarından çekiliyor

6 yıl
1,3b
1
38
Anakart
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Intel anakart pazarından çekiliyor
Intel anakart pazarından çekileceğini açıkladı. Kademeli olarak gerçekleşecek süreç, Haswell kod adını taşıyan dördüncü nesil Core işlemci ailesinin çıkışıyla başlayacak ve üç yılın sonunda Intel, masaüstü sistemler için anakart pazarında çıkmış olacak. Uzun yıllardır kendi markasını taşıyan anakartlar sunan Intel, son kullanıcılar tarafından bu alanda çok fazla bilinmese de özellikle kanalda önemli satış rakamlarına imza atabiliyordu. 
Intel'in bu yönde karar almasının çeşitli nedenleri bulunuyor. Masaüstü bilgisayar pazarı giderek daraılırken, Tayvanlı anakart üreticilerinin bu sektördeki liderliği de son derece önemli. Belki 10 yıl önce Intel'in referans anakart tasarımları sektörü yönlendirebilmek adına önemliydi ancak bugün gelinen noktada Uzakdoğu merkezli üreticiler, çok daha gelişmiş ve daha fazla performans sunan anakart çözümleri sunabiliyorlar. Intel tarafında bir başka neden ise uzun vadeli planlar. 14nm üretim teknolojisiyle geliştirilen Broadwell kod adlı işlemcilerin BGA formunda olup anakarta entegre geleceği, çıkartılabilir işlemci döneminin bu jenerasyonla birlikte son bulacağı da bir süre önce konuşulmuştu.
Intel anakart pazarından çıkıyor olsa bile üreticilere çipset sağlamaya devam edecek, satılan tüm Intel anakartlar için garanti ve servis hizmetleri de devam edecek. Intel anakart pazarından çıkıyor ancak bu bölümde çalışan ekip ile yollarını ayırmayacak ve herhangi bir çalışanının işine son vermeyecek. Intel'in anakart geliştiren takımı faaliyetlerini, NUC gibi yeni form faktörler geliştirmek için sürdürecek. Öte taraftan Intel, ultrabook'lara özel referans tasarım anakart çalışmalarına da son vermiyor. Mobil pazarın gelişimi karşısında ultrabook segmentine büyük önem veren Intel, cihazlara özel referans kartları geliştirmeye devam edecek. Intel'in aldığı bu kararın sektör tarafından yakinen takip edilmesi gerekiyor.
Güçlü bir rakibin  pazardan çekilmesi Tayvanlı üreticiler kısa vadede iyi görünse de pazar dinamiklerinin her detayını analiz eden Intel, uzun soluklu maratonda masaüstü sistemler daha fazla düşüş öngörüyor olabilir. Şu bir gerçek ki akıllı telefon, tablet ve ultrabook satışları hızla artarken, masaüstü sistemler ise kan kaybediyor. Sistem toplama kavramı bugün hala devam ederken, dünya devi büyük bilgisayar üreticilerinin kurumsal sınıf harici, yani son kullanıcılara yönelik yeni nesil masaüstü bilgisayar tanıtımlarını artık çok nadir yaptığına tanık olmaktayız.
Intel anakart pazarından çekiliyor

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RaptorFX 6 yıl en beğenilen
Google translate haberi aceleye gelmiş anlaşılan =)
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OverClocK1ng 6 yıl
Harici ekran kartları USB veya benzeri harici bir bağlantıya dönmediği sürece masaüstü sistemler asla ölmez. Çünkü oyuncu bir kitle var...
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Lord Kumandan 6 yıl
ilk bilgisayarında intel anakart olan arkadaşım kasanın içini asla görmese bile "olm benim bilgisayarımın ana kartı intel" diye hava atardı..muhtemelen babasından yada satın aldıkları adamdan duyup bize kakaladığı bir ego yükseltme cümlesiydi...
haberi okuyunca aklıma bunlar geldi şimdi.gel gelelim intel anakartları özellikle son 10 yılda zaten doğru dürüst talep görmeyince zarar edeceğimize dükkanı kapatalım mantığı iyi kendilerince..
masa üstü pc yapmanın lüks olacağını zannetmiyorum, kişisel bilgisayarlar hala en verimli parçalar ve kafan estiği gibi yada bütçe dahilinde oluşturmak mümkün..
cep telefonunun yaygın kullanılmasından böyle yaptık gibi demişler sanki, şaştım bu duruma hani...mazeret bulmak bu kadar mı zor..
yakında windows eğer adam gibi fiyat vermezse çılgın dahiler var dünyanın her yerinde herkes bir cem yılmaz misali herkes yazılıma meraklı..android nasıl doğmuşsa alternatif ve win'e 10 basan işletim sistemi yazılımlar full olarak bize 20 dolar gibi satılırsa az zamanda şaşmamak lazım
kısaca yani intel eski intel değil..ne olursa olsun amd adamları az veya çok ufalıyor
bugün yarın atıyorum samsung pc için işlemci yaparsa - gpu yaparsa pazar tam alınık olur
dünya daha da ufalacak vesselam
intel anakart haberiyle de ayrıca kendi ölüm fermanını imzalamış, kim alır ki artık
eminim benim o çok bilmiş çocukluk arkadaşımda almaz artık

hayde selametle
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Menow 6 yıl
Korkutucu gelişmeler ve açıklamalar!
3 sene sonra INTEL'in anakarta entegre işlemci ile parzara çıkışı gerçekleşir ise bundan bir 10 sene sonra OEM olarak PC parçalarını tek tek alıp toplamak ileri seviye teknik iş olarak kalacak. Ve eğer hala parçaları tek tek alıp toplamak isteyenler olursa bu parçaların fiyatları eskisisne nazaran daha da pahalı olacak. Çünkü PC toplamak artık ileri seviye bir zevk haline gelecek.
Eğer anakarta entegre isterseniz 250$+KDV , eğer ayrı ayrı alırsanız 350$+KDV anlayışı yaşanabilir gibi.
Tabi bu noktada AMD'nin duruşu ne olur bilemem. Ayrıca mobil platformlardan filizlenene ARM işlemcilerin duruşuda önemli. Tabi ARM hali hazırda zaten entegre çözümler peşinde.
AMD, INTEL'in bu tutumu karşısında biraz daha aciz kalıyor aslında. INTEL anakarta ntegre işlemci ile daha ekonomik ve daha verimli çözümler üretebilecek. AMD buna rekabet adına aynı mantığı kullanarak entegre üretim yapısına geçermi bilemiyorum ama, şuna eminim ki AMD ayrık işlemci satışına desteğini kolay kolay kesemez, pazar payından en ufak kaybı riske edemez.
Ama bunu INTEL yapar! Yapabilir! Deneyebilir!
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Rubisco 6 yıl
BGA ile intel anakat üretmeyecek, anakart üreticilerine işlemci yollayacak, onlar bga olarak üretecek. masaüstü için lga hala seçim olarak var olacak.
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alito 6 yıl
PC pazarı yakın gelecekte tıpkı konsollar gibi kombo bir sistem anlayışına doğru yönelecek sanırım. anakarta entegre işlemci kavramı buna en iyi örmek zaten.
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CoreXXX 6 yıl
bi zahmet çekilsin yani. garanti konusunda iyiydi ama bir o kadarda arıza veriyordu kartlar ya garanti bitince? intel asrock ecs ayarında bile kartlar yapamıyorduki daha msi gigabyte ve dev asus var arenada. bu amd ile yarışmaya benzemio demi intel:)
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interwap 6 yıl
Bildiğim kadarıyla garanti konusunda çok iyilerdi. Gerektiğinde anakartla beraber işlemci dahi yolluyorlar.
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MxFxOx 6 yıl
ilerde anakartta gerek kalmıycağını biliyor ondan çekiliyor hazır komple sistemler yakın işlemciler anakartlara lehimli gelecek
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Umutcan 6 yıl MxFxOx
MxFxOx

ilerde anakartta gerek kalmıycağını biliyor ondan çekiliyor hazır komple sistemler yakın işlemciler anakartlara lehimli gelecek

Aynen öyle. Belki de cpu ayrıca satılmayıp grafik kartlarındaki gpu gibi anakarta bütünleşik olarak gelecek. Anakartın işlem gücüne göre alacağız(giriş/orta/üst seviye) mesela.
Ki zaten şu an da değişen birşey yok ki, yeni nesil işlemci çıkınca varolan anakartı atıp yenisini almak zorunda kalıyoruz. Bir anakartla 2 nesil işlemci kullanamıyoruz.
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perikentli 6 yıl
asustan vazgeçmem ankartta
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SEO-Uzmanı 6 yıl
zaten son kullanıcılara yönelik değilde
daha çok server piyasasına yönelik anakartlar üretiyordu !
bu açıdan piyasa için bir kayıp sayılmaz dahası kendi işlemcileri için yine kendi chip setlerini satmaya devam edeceği için intelin anakart piyasasından çekildiği tamamen bir yalan dır ! :)
çünkü bu intel artık işlemci üretmeyecek demek misali bir durum :D
-1
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_Dominic_Toretto_ 6 yıl SEO-Uzmanı
playstyle

zaten son kullanıcılara yönelik değilde
daha çok server piyasasına yönelik anakartlar üretiyordu !
bu açıdan piyasa için bir kayıp sayılmaz dahası kendi işlemcileri için yine kendi chip setlerini satmaya devam edeceği için intelin anakart piyasasından çekildiği tamamen bir yalan dır ! :)

çünkü bu intel artık işlemci üretmeyecek demek misali bir durum :D

-1


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MaDMaxiBo 6 yıl SEO-Uzmanı
playstyle

zaten son kullanıcılara yönelik değilde
daha çok server piyasasına yönelik anakartlar üretiyordu !
bu açıdan piyasa için bir kayıp sayılmaz dahası kendi işlemcileri için yine kendi chip setlerini satmaya devam edeceği için intelin anakart piyasasından çekildiği tamamen bir yalan dır ! :)

çünkü bu intel artık işlemci üretmeyecek demek misali bir durum :D

-1

kendisi komple masaüstü anakart üretmeyecek.
anakartlara çipset sağlamaya devam edecek diye belirtilmiş zaten.
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Thailano 6 yıl
By_KeReMM
Amd arini arttiracak yibi duruyor. Intel eski soketlere destek vermiyeceginden Amd daha iyi bir secenek olarak duruyor.Intel kulanicilarini zorlu bir surec bekliyor diyebiliriz.


Intel anakart pazarından çıkıyor olsa bile üreticilere çipset sağlamaya devam edecek, satılan tüm Intel anakartlar için garanti ve servis hizmetleri de devam edecek.

ayrıca intelin anakart üretmemesi AMD'ye niye kar sağlasın, anakart üretmiyorki.
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fukox 6 yıl
Intel anakart mı uretiyormus
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Psydia 6 yıl fukox
fukox
Intel anakart mı uretiyormus


ark.intel.com/products/family/1125/Intel-Desktop-Boards
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