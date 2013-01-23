Intel anakart pazarından çekiliyor

Intel anakart pazarından çekileceğini açıkladı. Kademeli olarak gerçekleşecek süreç, Haswell kod adını taşıyan dördüncü nesil Core işlemci ailesinin çıkışıyla başlayacak ve üç yılın sonunda Intel, masaüstü sistemler için anakart pazarında çıkmış olacak. Uzun yıllardır kendi markasını taşıyan anakartlar sunan Intel, son kullanıcılar tarafından bu alanda çok fazla bilinmese de özellikle kanalda önemli satış rakamlarına imza atabiliyordu.

Intel'in bu yönde karar almasının çeşitli nedenleri bulunuyor. Masaüstü bilgisayar pazarı giderek daraılırken, Tayvanlı anakart üreticilerinin bu sektördeki liderliği de son derece önemli. Belki 10 yıl önce Intel'in referans anakart tasarımları sektörü yönlendirebilmek adına önemliydi ancak bugün gelinen noktada Uzakdoğu merkezli üreticiler, çok daha gelişmiş ve daha fazla performans sunan anakart çözümleri sunabiliyorlar. Intel tarafında bir başka neden ise uzun vadeli planlar. 14nm üretim teknolojisiyle geliştirilen Broadwell kod adlı işlemcilerin BGA formunda olup anakarta entegre geleceği, çıkartılabilir işlemci döneminin bu jenerasyonla birlikte son bulacağı da bir süre önce konuşulmuştu.

Intel anakart pazarından çıkıyor olsa bile üreticilere çipset sağlamaya devam edecek, satılan tüm Intel anakartlar için garanti ve servis hizmetleri de devam edecek. Intel anakart pazarından çıkıyor ancak bu bölümde çalışan ekip ile yollarını ayırmayacak ve herhangi bir çalışanının işine son vermeyecek. Intel'in anakart geliştiren takımı faaliyetlerini, NUC gibi yeni form faktörler geliştirmek için sürdürecek. Öte taraftan Intel, ultrabook'lara özel referans tasarım anakart çalışmalarına da son vermiyor. Mobil pazarın gelişimi karşısında ultrabook segmentine büyük önem veren Intel, cihazlara özel referans kartları geliştirmeye devam edecek. Intel'in aldığı bu kararın sektör tarafından yakinen takip edilmesi gerekiyor.

Güçlü bir rakibin pazardan çekilmesi Tayvanlı üreticiler kısa vadede iyi görünse de pazar dinamiklerinin her detayını analiz eden Intel, uzun soluklu maratonda masaüstü sistemler daha fazla düşüş öngörüyor olabilir. Şu bir gerçek ki akıllı telefon, tablet ve ultrabook satışları hızla artarken, masaüstü sistemler ise kan kaybediyor. Sistem toplama kavramı bugün hala devam ederken, dünya devi büyük bilgisayar üreticilerinin kurumsal sınıf harici, yani son kullanıcılara yönelik yeni nesil masaüstü bilgisayar tanıtımlarını artık çok nadir yaptığına tanık olmaktayız.