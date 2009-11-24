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Intel Atom 2 platformuyla 1GB bellek sınırlamasını kaldırabilir

9 yıl
5,2b
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Diğer
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Intel Atom 2 platformuyla 1GB bellek sınırlamasını kaldırabilir
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Yıl sonunda toplam satış rakamının 35 milyonu bulacağı belirtilen netbook'ların durdurulamaz yükselişi devam ediyor. Intel tarafından yakın zamanda lanse edilecek ikinci jenerasyon Atom platformuyla yeni yılda daha yüksek satış rakamlarına ulaşacağı belirtilen netbook sistemlerin, Nvidia ION platformunu temel alan modeller haricinde genellikle 1GB bellek kapasitesiyle geldiğini görüyoruz.

Üreticilerin daha yüksek bellek kapasitesine sahip netbook'lar hazırlamamasındaki en önemli nedeninin Intel tarafından getirilen sınırlama olduğu biliniyor. Ancak gelen son bilgilere göre bu durum ikinci jenerasyon Atom platformuyla değişebilir. Zira Intel'in Mart ayında duyuracağı Atom N470 işlemcisiyle sistem üreticilerine 2GB bellek kapasitesine sahip netbook'lar için yeşil ışık yakacağı söyleniyor.

Pine Trail kod adını taşıyan çift yongalı (işlemci ve platform kontrol merkezi) yeni platform düzenine geçecek olan ve entegre grafik özellikli yeni nesil Atom işlemcilerini kullanmaya başlayacak olan Intel'in Ocak ayında tanıtılacak Atom N450 ile olmasa bile Mart ayında lanse edilmesi beklenen ve 1.83GHz'de çalılacağı açıklanan Atom N470 işlemcisiyle 1GB sınırlamasını kaldırması bekleniyor.

Bellek kapasitesindeki artışa bağlı olarak Windows XP'li netbook'ların yanı sıra Mart ayı ile birlikte Windows 7'li netbook'ların sayısında hızlı bir artış yaşanması da beklenebilir. Depolama çözümleri tarafında 32GB'a kadar SSD ve 160GB'a kadar mekanik disk kullanımına izin verilen Intel tabanlı netbook'larda ekran boyutunun 10.2-inç, kullanılacak pilin ise 4 hücreli olabileceği belirtiliyor.

İkinci jenerasyon Atom platformunu temel alacak yeni netbook'ların yurt dışında 299$-349$ seviyesindeki fiyatlarla pazara sunulmaları bekleniyor.


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DarkSidesOfMe 9 yıl
bu zamana kadar olmasıda saçma idi çünkü netbook kitapçığında nasıl ek ram takılır diye bölüm var.[>:]
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Ac1DBuRN 9 yıl
Bellek sinirlamasini kaldirip bakin yeni islemcilerimiz daha hizli calisiyor yanilgisina dusurme amaciylami kullanacak acaba? Sonucta bilincsiz bir kullanici eski 1gblik atom islemcili makinasina gore daha seri calisan 2gb belleklik 2.nesil atom arasindaki farki gorunce aa yeni islemci ne guzel makinam artk esksi gibi kasmior diye dusuncek olabilir mi?
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