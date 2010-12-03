Intel Atom işlemcili akıllı telefon görüntülendi

Intel'in akıllı telefon pazarı için kapalı kapılar ardında çeşitli çalışmalar yürüttüğü biliniyor. Xscale işlemci ailesiyle yıllar önce akıllı telefon pazarında kendine yer edinen Intel, çekirdek işlerine yoğunlaşabilmek adına ilgili bölümünü daha sonra Marvell firmasına devretmişti. Ancak son yıllarda yükselişe geçen ve ekonomik kriz de dahi yüksek satış performansı ortaya koyan akıllı telefon pazarı yeniden hedef belirleyen Intel, uzunca bir süredir hazırlık içerisinde. Z600 serisi Atom işlemcileriyle akıllı telefon pazarında yer edinmek istediğinin sinyallerini veren Intel, yeni yılda pazara süreceği Oak Trail platformu ile önce nabız yoklayacak, hemen ardından hacimli üretimine 2011 içerisinde başlanması ancak pazara 2012'de girmesi beklenen Medfield platformuyla da ARM tabanlı platform çözümlerine - Qualcomm Snapdragon, Texas Instruments OMAP ve Nvidia Tegra gibi - meydan okuyacak.

Intel'in platform geliştirme çalışmaları devam ederken, örnek cihaz çalışmaları da sürüyor. Geçtiğimiz gün Rusya'nın başkenti Moskova'da düzenlenen özel bir Intel etkinliğinde Atom işlemciden güç alan ve MeeGo işletim sistemini kullanan akıllı telefon gösterildi. Hi/Lo Vibrant adını taşıyan ve 3.5-inç+ ekrana sahip olan telefon, arkaya konumlandırılan 5MP çözünürlüğündeki ana kameraya ek olarak, görüntülü konuşma için ön tarafında ikinci bir kameraya da sahip. Henüz detayları hakkında çok fazla bilgi olmasa da görüntülerden de anlaşılabileceği üzere USB portu ile gelen cihazın gelimiş video yeteneklerine ve 3D hızlandırma özelliklerine sahip olması bekleniyor. Intel cephesinden edindiğimiz bilgilere göre 2011 içerisinde Atom işlemcili cihazlar pazara girmeye başlayacak ama yine de asıl büyük dalga 2012'de gelecek.