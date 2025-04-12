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    Çin'in yeni çip politikası Intel'e büyük darbe vuracak

    ABD ile Çin arasındaki tarife savaşı devam ederken, Çin yeni bir karara imza attı. Tayvan'da üretim yapan ABD'li şirketler vergilerden muaf tutulurken, Intel yüksek vergilere maruz kalacak.
    Çin'in yeni çip politikası Intel'e büyük darbe vuracak Tam Boyutta Gör
    ABD ile Çin arasındaki gümrük vergisi savaşı devam ederken, Çin Yarı İletken Endüstrisi Birliği (CSIA), Tayvan'dan gelen çiplere uygulanan gümrük vergilerini muaf tutan çip ithalat politikasında yeni bir değişiklik yayınladı.

    Tayvanda üretim yapan ABD'li şirketler vergiden muaf tutulacak

    Yeni düzenlemeye göre, çip üretimini Tayvanlı şirketlere yaptıran AMD, Nvidia ve Qualcomm gibi şirketler, Çin'in şu anda ABD'den gelen ürünlere uyguladığı %125'lik vergiden muaf tutulacak. Intel, Global Foundries ve Texas Instruments gibi çiplerini ABD'de üreten üreticiler ise bu yüksek vergi oranlarına maruz kalacak. Kural, hem paketlenmiş hem de paketlenmemiş yarı iletkenler ürünler için geçerli olacak.

    Çin hükümeti bu kuralı uygulayarak bir taşla iki kuş vuruyor. Bir yandan, çip üreticilerinin ürünlerini herhangi bir kısıtlama veya cezalandırıcı tarife olmadan Çin'e göndermelerine olanak tanıyor, bu da Çin merkezli fabrikaların bu çiplere dayalı ürünler üretmeye devam etmesini sağlıyor. Ayrıca, ABD'ye Tayvan'ı kendi toprağı olarak gördüğünü ortaya koyuyor. Öte yandan, ABD'de entegre devrelerini üreten Amerikan çip üreticilerini ve çip tasarımcılarını cezalandırıyor. 

    Ek olarak, Çin hükümeti TSMC, UMC, Vanguard ve Çin merkezli dökümhanelerin potansiyel olarak yeni müşteriler edinmesine yardımcı oluyor. Ancak, Çin'de üretilen birçok ürün, Analog Devices, GlobalFoundries, NXP veya ON Semiconductor gibi şirketler tarafından Amerika'da üretilen veya Intel veya GlobalFoundries gibi ABD'deki sözleşmeli çip üreticileri tarafından üretilen Amerikan şirketlerinin çiplerini kullanıyor. Sonuç olarak, ABD'den gelen çipleri kullanan şirketler artık farklı alternatifler bulmak zorunda kalacak. Bu da zaman alan ve maliyetli bir süreç olduğu için bazı şirketlerin iflas etmesine sebep olabilir.

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    Binilebilir robot at: Kawasaki Corleo

    V
    vixx 1 gün önce

    atlama butonu mu var yoksa AI'mı kontrol ediyor? İlginç

    M
    moffaka 3 gün önce

    Bunlar zamanla Apple fiyatına araba verir

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