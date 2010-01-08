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Intel Atom platform için uygulama mağazası açtı: AppUp Center

9 yıl (Son Güncelleme: 9 yıl)
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Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Intel Atom platform için uygulama mağazası açtı: AppUp Center
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Atom platformuyla akıllı telefon pazarına adım atan ve LG'nin GW990 modeline Moorestown platformuyla güç veren Intel, ilk defa Eylül ayındaki IDF fuarında duyurduğu Atom odaklı uygulama mağazazısını remsi olarak duyurdu. AppUp Center olarak isimlendirilen beta aşamasındaki mağaza ile Atom tabanlı cihazlar için geliştirilen ve Windows ortamında çalışan ücretli ve ücretsiz yazılımları içeriyor.

Intel'in öncülüğünde geliştirilen ve hem netbook'lar hem de akıllı telefonlarda yaygınlaştırılması hedeflenen Linux tabanlı Moblin işletim sistemi için hazırlanan uygulamaları da kapsaması beklenen uygulama mağazasının ilk etapta süreli eğitim, eğlence, oyun, sağlık ve diğerleri olmak üzere beş temel kategoride yazılım çeşitleri sunması beklenirken hem sayı hem de çeşitliliğin zamanla arttırılması bekleniyor.

Intel'den yapılan açıklamaya göre zamanla Acer, Asus, Samsung ve Dell gibi dünya devi bilgisayar üreticilerin de AppUp Center'ı destek verecek. AppUp Center'a ulaşmak için buraya tıklayabilirsiniz.


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