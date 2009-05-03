Intel, Avrupa Birliği tarihinin en büyük para cezasına çarptırılabilir

Rekabet yasalarına aykırı haretket ettiği gerekçisi ile hakkında anti-tröst davaları açılan yarıiletken devi Intel, Avrupa Birliği tarihinin en yüksek para cezasına çarptırılabilir. Saygın yayın organlarından New York Times'ın haberine göre kimi hukuk müşavirleri, Avrupa Birliği'nin anti-tröst yasalarını ihlal ettiği gerekçesi ile Intel'i 1 milyar Avro'luk rekor para cezasına çarptırabilabileceğini speküle ediyorlar. Ana hatları itibariyle en büyük rakibi AMD'nin satışlarını engellemek adına perakende zincirlerine fiyat avantajı sağlamak gibi yollara başvurduğu iddia edilen Intel'in durumu Avrupa Komisyonu tarafından 2000 yılından bu yana inceleniyor.
Avrupa Birliğine üye 27 ülkenin temsilcileri tarafından önümüzdeki günlerde tartışılacak olan konunun nasıl sonuca bağlanacağı merakla bekleniyor. Londra merkezli Olswang hukuk bürosunun Avrupa Birliği ve rekabet grubu yöneticisi Howard Cartlidge, Intel'in alacağı cezanın Microsoft'unkinden daha yüksek olmaması durumundan şaşırabileceğini belirtiyor. Hatırlanacağı üzere yazılım devi Microsoft, rekabet yasalarına aykırı hareket ettiği gerekçisi ile 2004 yılında günümüz kuruyla 663 milyon dolarlık dönemin en yüksek para cezasına çarptırılmıştı. Bu noktadan hareketle kimi uzmanların 1 milyar Avro'luk ceza alma ihtimali olduğunu belirttiği Intel'in, geçtiğimiz yıl 37.6 milyar dolarlık gelir elde ettiğini de son bir not olarak ekleyelim.
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Saidakkas ve zagor33 durumu gayet güzel özetlemiş arkadaşlar. Bir firma büyük diye diğer firmaları ezemez devletlerin işi böyle şeyleri engellemektir.
Diğer bir ilginç nokta ise bazı arkadaşlar bu konuyu işlemcilerin hızları veya çarpanları veya en basit haliyle üretilen malların kalitelerine göre kıyaslamaya çalışıyor olmaları. Üzgünüm ama "bu" konunun bu sözü edilen başlıklarla alakası yok, burada sözü geçen konu ve suç pazarlama stratejileri ve işletme mantalitesidir. Zaten dava da söz konusu olan da budur. Amd intel'den iyi de kötü de işlemci üretse farketmez amd piyasada olduğu sürece intel fiyatlandırmasında canı ne isterse yapamayacaktır. Rakibi kötü işlemci bile çıkarsa ucuza sattığı için insanlar aradaki fiyat farkından dolayı rakip firmayı tercih edebilir. Ama herhangi bir rakip kalmazsa tekel firma istediği fiyat politikasını izleyebilir. Herşeyden kötüsü teknolojinin ilerlemesi için sebep kalmaz.
Şu anda kapitalizm çağında yaşıyoruz alışveriş yaptığınız yerler, ürünlerini kullandığınız firmalar hepsi kapitalist mantıkta düşünüyor yani en kısa mantıkla "en az masraf ile en çok kar" elde etmeye çalışıyor. Peki onlar böyle bir mantıkta düşünürken biz niye böyle düşünmüyoruz? Niçin şuradan alışveriş yapalım orası daha iyi diyoruz, niçin şu marka daha kaliteli onu alalım diyoruz? Dün x marketi ucuzdur bugün y marketi, dün a firması kalitelidir bugün b.
Orjinalden alıntı: sadtneverdie
arkadaşım i7 demişsinde amd i7 nin yanına bile yaklaşamayan işlemciyi ,7 ye yakın fiyata satıyor ne iş?
Hangi işlemci o ? Birde i7 için gerekli platform fiyatlarından haberin yok galiba.
AMD Phenom II 940 ila Core i7 920 arasinda 100dolar fark var... q9400 performans olarak bir basamak geride olmasina ragmen Phenom 940'dan daha pahali...
AMD mi pahaliya satiyor?... Platform fiyatlarina dikkali bakiniz..
Saygilar...
BIZIM MILLETIMIZDE DE ŞU VARDIR HER ZAMAN PAHALIYSA İYIDİR.
ONUN İÇİN İŞİ BİLEN ARKADAŞLARIMIZ AMD LEDE GAYET GÜZEL OYUN VE İŞLERİNİ YAPABİLİYORLAR.
BENCE İNTELE BAGIMLI KALMAMAK GEREK.BUNUN İÇİNDE FİYAT KONUSUNDA DA İ7 OLDUGU GİBI ADAMLAR FIYAT GEÇİRME POLİTİKASIYLA SON KULLANICIYA UÇUK FİYATLAR ÇIKARDILAR TABIKI BUNUNLA BERABER ANAKART VE DDR3 RAM FIYATLARI GİBİ....
ONUN İÇİN İNTELİ PROSTE ETMEK LAZIM! YENİ BİR BİLGİSAYAR YAPACAK ARKADAŞLAR BUNA GÖRE BENCE BİLGİSAYAR HAZIRLAMALI.....TABİ HAVAYA ATACAK PARASI OLANLARA BİŞEY DİYEMEM.....
Kesinlikle haklısın