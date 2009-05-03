Intel, Avrupa Birliği tarihinin en büyük para cezasına çarptırılabilir

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Rekabet yasalarına aykırı haretket ettiği gerekçisi ile hakkında anti-tröst davaları açılan yarıiletken devi Intel, Avrupa Birliği tarihinin en yüksek para cezasına çarptırılabilir. Saygın yayın organlarından New York Times'ın haberine göre kimi hukuk müşavirleri, Avrupa Birliği'nin anti-tröst yasalarını ihlal ettiği gerekçesi ile Intel'i 1 milyar Avro'luk rekor para cezasına çarptırabilabileceğini speküle ediyorlar. Ana hatları itibariyle en büyük rakibi AMD'nin satışlarını engellemek adına perakende zincirlerine fiyat avantajı sağlamak gibi yollara başvurduğu iddia edilen Intel'in durumu Avrupa Komisyonu tarafından 2000 yılından bu yana inceleniyor.

Avrupa Birliğine üye 27 ülkenin temsilcileri tarafından önümüzdeki günlerde tartışılacak olan konunun nasıl sonuca bağlanacağı merakla bekleniyor. Londra merkezli Olswang hukuk bürosunun Avrupa Birliği ve rekabet grubu yöneticisi Howard Cartlidge, Intel'in alacağı cezanın Microsoft'unkinden daha yüksek olmaması durumundan şaşırabileceğini belirtiyor. Hatırlanacağı üzere yazılım devi Microsoft, rekabet yasalarına aykırı hareket ettiği gerekçisi ile 2004 yılında günümüz kuruyla 663 milyon dolarlık dönemin en yüksek para cezasına çarptırılmıştı. Bu noktadan hareketle kimi uzmanların 1 milyar Avro'luk ceza alma ihtimali olduğunu belirttiği Intel'in, geçtiğimiz yıl 37.6 milyar dolarlık gelir elde ettiğini de son bir not olarak ekleyelim.