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Intel, Avrupa Birliği tarihinin en büyük para cezasına çarptırılabilir

10 yıl (Son Güncelleme: 10 yıl)
16,1b
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48
Diğer
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Intel, Avrupa Birliği tarihinin en büyük para cezasına çarptırılabilir
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Rekabet yasalarına aykırı haretket ettiği gerekçisi ile hakkında anti-tröst davaları açılan yarıiletken devi Intel, Avrupa Birliği tarihinin en yüksek para cezasına çarptırılabilir. Saygın yayın organlarından New York Times'ın haberine göre kimi hukuk müşavirleri, Avrupa Birliği'nin anti-tröst yasalarını ihlal ettiği gerekçesi ile Intel'i 1 milyar Avro'luk rekor para cezasına çarptırabilabileceğini speküle ediyorlar. Ana hatları itibariyle en büyük rakibi AMD'nin satışlarını engellemek adına perakende zincirlerine fiyat avantajı sağlamak gibi yollara başvurduğu iddia edilen Intel'in durumu Avrupa Komisyonu tarafından 2000 yılından bu yana inceleniyor.

Avrupa Birliğine üye 27 ülkenin temsilcileri tarafından önümüzdeki günlerde tartışılacak olan konunun nasıl sonuca bağlanacağı merakla bekleniyor. Londra merkezli Olswang hukuk bürosunun Avrupa Birliği ve rekabet grubu yöneticisi Howard Cartlidge, Intel'in alacağı cezanın Microsoft'unkinden daha yüksek olmaması durumundan şaşırabileceğini belirtiyor. Hatırlanacağı üzere yazılım devi Microsoft, rekabet yasalarına aykırı hareket ettiği gerekçisi ile 2004 yılında günümüz kuruyla 663 milyon dolarlık dönemin en yüksek para cezasına çarptırılmıştı. Bu noktadan hareketle kimi uzmanların 1 milyar Avro'luk ceza alma ihtimali olduğunu belirttiği Intel'in, geçtiğimiz yıl 37.6 milyar dolarlık gelir elde ettiğini de son bir not olarak ekleyelim.


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StreamRolleR 10 yıl
%100 amd inteli çekemedği için amd mafyaları devreye girmiş zart zart ne alaka tabiki fiyatlari düşürcek
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conquerx 10 yıl
Burada bahsi geçen biz son kullanıcılar değil.Arada sırada bize yaptığı indirimler de değil.Marka bilgisayarlara çok ucuz işlemci temin etmesi.Marka bilgisayarlarda %90 intel işlemci kullanılıyor.Eskiden bu oran daha dengeliydi.Ben oyun desteklerinin de haksız rekabete yol açtığını düşünüyorum.İntel ve Nvidia elele tekele doğru gidiyorlar.Amd ve ati hakettikleri performansı gösteremiyorlar.Oyun firmaları güzel oyun yapayım,oyunu satıp para kazanayın demekten çok,bu 2 firmanın ürünlerini nasıl sattırırım telaşındalar.Bu da biz tüketicilerin tercihlerini etkiliyor.En son Amd nin işlemci üretmek için tesisinin kalmadığını biliyorum.Bu ceza caydırıcı olur mu derseniz.Hiç sanmıyorum.Microsoft ne kadar tavrını değiştirdiyse,İntel de o kadar değiştirir.
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Celebdae 10 yıl
@secrettruths Intel'in bu tarz kendisini zarara sokabilecek fiyatlar uygulamasına rağmen hala kar edebilmesinin sebebi bunu pazarın tamamına uygulamamasıdır, biz piyasada sadece oem desktop işlemci görüyoruz ama bunun büyük bilgisayar üreticilerine sattıkları işlemcileri var, notebook işlemcileri var, server işlemcileri var, işlemci olmayan çip satışları var, var oğlu var... Ama intel pazarın bir kısmında rakiplerini safdışı bırakırsa bu büyük birşeydir çünkü pazarın o segmentinde fiyatları kendisi belirler, gelir qx serisi işlemcileri 2000$ dan satıyorum der ve ne yazık ki satar(arz vs talep)
Saidakkas ve zagor33 durumu gayet güzel özetlemiş arkadaşlar. Bir firma büyük diye diğer firmaları ezemez devletlerin işi böyle şeyleri engellemektir.
Diğer bir ilginç nokta ise bazı arkadaşlar bu konuyu işlemcilerin hızları veya çarpanları veya en basit haliyle üretilen malların kalitelerine göre kıyaslamaya çalışıyor olmaları. Üzgünüm ama "bu" konunun bu sözü edilen başlıklarla alakası yok, burada sözü geçen konu ve suç pazarlama stratejileri ve işletme mantalitesidir. Zaten dava da söz konusu olan da budur. Amd intel'den iyi de kötü de işlemci üretse farketmez amd piyasada olduğu sürece intel fiyatlandırmasında canı ne isterse yapamayacaktır. Rakibi kötü işlemci bile çıkarsa ucuza sattığı için insanlar aradaki fiyat farkından dolayı rakip firmayı tercih edebilir. Ama herhangi bir rakip kalmazsa tekel firma istediği fiyat politikasını izleyebilir. Herşeyden kötüsü teknolojinin ilerlemesi için sebep kalmaz.
Şu anda kapitalizm çağında yaşıyoruz alışveriş yaptığınız yerler, ürünlerini kullandığınız firmalar hepsi kapitalist mantıkta düşünüyor yani en kısa mantıkla "en az masraf ile en çok kar" elde etmeye çalışıyor. Peki onlar böyle bir mantıkta düşünürken biz niye böyle düşünmüyoruz? Niçin şuradan alışveriş yapalım orası daha iyi diyoruz, niçin şu marka daha kaliteli onu alalım diyoruz? Dün x marketi ucuzdur bugün y marketi, dün a firması kalitelidir bugün b.
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@nano@ 10 yıl
evet zaten amd süper bundan önce şaka değil intel(p4 2.66)nvidia(fx5200) sistemim vardı hiç sıkıntım yoktu uyumsuzluk felan gibisinden yenilik yapam dedim bi spider platformu topladım burnumdan geldi yemin ediyorum hala devam ediyor... sorun hiç işlem yapamıyor sürekli donuyor... (phenom 9650\hd4870\790x) sivasta oturan varsa gelsin gösteriyim süper amd yi
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real_kuru 10 yıl
quote:
Orjinalden alıntı: sadtneverdie
arkadaşım i7 demişsinde amd i7 nin yanına bile yaklaşamayan işlemciyi ,7 ye yakın fiyata satıyor ne iş?
Hangi işlemci o ? Birde i7 için gerekli platform fiyatlarından haberin yok galiba.
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sadtneverdie 10 yıl
arkadaşım i7 demişsinde amd i7 nin yanına bile yaklaşamayan işlemciyi ,7 ye yakın fiyata satıyor ne iş?
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Towarscke 10 yıl

Orjinalden alıntı: sadtneverdie

arkadaşım i7 demişsinde amd i7 nin yanına bile yaklaşamayan işlemciyi ,7 ye yakın fiyata satıyor ne iş?


AMD Phenom II 940 ila Core i7 920 arasinda 100dolar fark var... q9400 performans olarak bir basamak geride olmasina ragmen Phenom 940'dan daha pahali...

AMD mi pahaliya satiyor?... Platform fiyatlarina dikkali bakiniz..

Saygilar...
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falconrenegade 10 yıl
BIZ YINEDE FIYAT PERFONMANSA BAKALIM!!!
BIZIM MILLETIMIZDE DE ŞU VARDIR HER ZAMAN PAHALIYSA İYIDİR.
ONUN İÇİN İŞİ BİLEN ARKADAŞLARIMIZ AMD LEDE GAYET GÜZEL OYUN VE İŞLERİNİ YAPABİLİYORLAR.
BENCE İNTELE BAGIMLI KALMAMAK GEREK.BUNUN İÇİNDE FİYAT KONUSUNDA DA İ7 OLDUGU GİBI ADAMLAR FIYAT GEÇİRME POLİTİKASIYLA SON KULLANICIYA UÇUK FİYATLAR ÇIKARDILAR TABIKI BUNUNLA BERABER ANAKART VE DDR3 RAM FIYATLARI GİBİ....
ONUN İÇİN İNTELİ PROSTE ETMEK LAZIM! YENİ BİR BİLGİSAYAR YAPACAK ARKADAŞLAR BUNA GÖRE BENCE BİLGİSAYAR HAZIRLAMALI.....TABİ HAVAYA ATACAK PARASI OLANLARA BİŞEY DİYEMEM.....
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sewger 10 yıl
adamlar neredeyse pazarın %80 ini elinde bulunduruyor yetmiyormuş gibi rakibin satışları engelliyor bu sadece tekelciliktir
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1963bursa 10 yıl
intel istediği fiyattan satıyor olayı değil bu, ben de yıllarca toptancı ve parekendecilerde çalıştım, intel 50$ lık işlemciyi 95 $ a satar, 45$'ını satıcıya bırakırdı, satıcılar müşterilere aynı mal olduğunu bilerek AMD karşılığı 50$ olan malı intel tavsiye ederek 95$ a satarlardı, anakarttan da bir o kadar binerdi, olan intel müşterisine ve satıcılara güvenen iyi niyetli müşterilere olurdu, bir çok toptancı biliyorum gizlice AMD parçalar satarlardı, intel kendilerine AMD, VIA parçalar satma yasağı koymuştu.
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alattin_nuri 10 yıl
BUrda bir çok arkadas intelin yaptığı dolapları anlattı merak ediyorum hala intel için fanatiklik yapanlar bu yazıları okumasına rağmen fanatikliye devam edecklermi.1 milyar dolar dokunmaz diyen vatandaslarda bana versin bakayım 100$ da görelim bu olaylar o kadar basitmiymis. 100$ nerde 1 milyar $ nerde artık gelin düsünün gerisini
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real_kuru 10 yıl
@secrettruths ; Türkiyede en büyük tedarikçi kimdir? Atıyorum Arena şimdi intel arenaya gidip amd satmazsanız Q9550 yi 250$ dan satarsanız 300$ dan derse iki seçenekte de belki zararına satış yapmamış olur ama ilk seçenekte tekelleşme çabası vardır ve bu suçtur. Bunun gibi 2 firamaya daha benzeri teklif götürdünmü AMD türkiye biter. AMD türkiye bittikten sonra da intel bize derki oturun kucağıma size bir masal anlatacağım. Bunu zamanında görüp engellemekte devletin görevidir. Bu sebeple AMD nin türkiyede hiçbir varlığı yokken bile çok mecbur kalmadıkça intel işlemci almadım çevremdekileri de amd almaları konusunda telkin ettim. Bunun amd sevgisi yada intel nefreti ile ilgisi yok, biliyorum ki intel istediklerine ulaşırsa "Şok kampanya, Pentium4 2.0 GHz sadece 749$" inanın çok uzak ihtimal değil. Şu anda Q9550 yi 300$ a alabiliyorsak bunu AMD ye borçluyuz kesinlikle intele değil.
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SERIM 10 yıl

Orjinalden alıntı: real_kuru

@secrettruths ; Türkiyede en büyük tedarikçi kimdir? Atıyorum Arena şimdi intel arenaya gidip amd satmazsanız Q9550 yi 250$ dan satarsanız 300$ dan derse iki seçenekte de belki zararına satış yapmamış olur ama ilk seçenekte tekelleşme çabası vardır ve bu suçtur. Bunun gibi 2 firamaya daha benzeri teklif götürdünmü AMD türkiye biter. AMD türkiye bittikten sonra da intel bize derki oturun kucağıma size bir masal anlatacağım. Bunu zamanında görüp engellemekte devletin görevidir. Bu sebeple AMD nin türkiyede hiçbir varlığı yokken bile çok mecbur kalmadıkça intel işlemci almadım çevremdekileri de amd almaları konusunda telkin ettim. Bunun amd sevgisi yada intel nefreti ile ilgisi yok, biliyorum ki intel istediklerine ulaşırsa "Şok kampanya, Pentium4 2.0 GHz sadece 749$" inanın çok uzak ihtimal değil. Şu anda Q9550 yi 300$ a alabiliyorsak bunu AMD ye borçluyuz kesinlikle intele değil.





Kesinlikle haklısın
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natmaca 10 yıl
yurdum insanıda iste qx bu amd de varmı bole islemci der gider 1000 dolar verir :D
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