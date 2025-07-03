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    AB, 2040 yılına kadar sera gazı emisyonlarını %90 oranında düşürmeyi planlıyor

    Avrupa Komisyonu, sera gazı emisyonlarının 2040 yılına kadar %90 azaltılmasına yönelik bir yasa teklifi hazırladı. Yasanın, 2050'deki net sıfır emisyon hedefine ulaşmada yardımcı olması bekleniyor.

    AB, 2040 yılında sera gazı emisyonlarını %90 düşürmeyi planlıyor Tam Boyutta Gör
    Avrupa Komisyonu, üye ülkelerde sera gazı emisyonlarının 2040 yılına kadar %90 azaltılmasına yönelik bir yasa teklifi hazırladı. Teklife göre, üye ülkelerin 2040 yılında net sera gazı emisyonlarını 1990 yılındaki seviyelere kıyasla %90 düşürme hedefi AB İklim Yasası'na dahil edilecek.

    2050 yılında net sıfır emisyon hedefi

    Avrupa Birliği'nin 2030 yılına kadar emisyonları 1990'a göre en az %55 oranında azaltma taahhüdü bulunuyor. Birlik, 2050 yılında ise net sıfır emisyona ulaşmayı hedefliyor. Önerilen yeni yasa, bu hedefe ulaşma konusunda önemli bir adım olarak görülüyor.

    Teklifin yürürlüğe girmesi için AB ülkeleri ve Avrupa Parlamentosu'nun onayı gerekiyor. Son dönemde, AB’nin toplam sera gazı emisyonları 1990 yılı seviyelerinin yaklaşık %40 altında bulunuyor. Rüzgar ve güneş enerjisi alanında büyük atılımlar gerçekleştiren Avrupa'nın kurulu rüzgar gücü kapasitesi 285 GW, güneş kapasitesi ise 334 GW seviyesinde bulunuyor.

    ABD İklim komiseri Wopke Hoekstra, 2040 hedefini Avrupa Birliği'nin temiz geçiş stratejisinin bir yeniden teyidi olarak tanımlıyor. Teklifin ulusal ve endüstriyel yatırım planlaması için netlik sağladığını ve kıtanın 2050 yılına kadar iklim nötrlüğüne giden yolda uzun vadeli rekabet gücünü destekleyeceğini söylüyor.

    Avrupa Komisyonu, Şubat 2025'te, temel sektörlerde sera gazı emisyonlarını azaltırken endüstriyel rekabet gücünü artırmayı amaçlayan “Temiz Sanayi Anlaşması”nı duyurdu. Plan, inovasyonu hızlandırmaya, yeşil yatırımları desteklemeye ve çalışanlar ve bölgeler için adil bir geçiş sağlamaya odaklanıyor.

    Haziran ayında ise Komisyon, temiz teknoloji sektörlerini desteklemek üzere yeni bir devlet yardımı çerçevesi kabul etti. Bu düzenleme, kamu fonlarının karbonsuzlaşma ve yenilik projelerinde kullanılmasını kolaylaştırırken, AB içindeki adil rekabetin de korunmasını hedefliyor.

    Kaynakça https://www.pv-magazine.com/2025/07/02/eu-proposes-binding-90-greenhouse-gas-cut-target-for-2040/ https://www.aa.com.tr/tr/ekonomi/ab-2040ta-sera-gazi-emisyonlarini-yuzde-90-azaltmayi-planliyor/3619695
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