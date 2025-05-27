Türkiye, elektrikli otomobil satışında Avrupa’da dördüncü oldu

Türkiye, elektriklide hızla yükseliyor
Verilere göre Türkiye, Nisan 2025’te elektrikli araç satışlarında Almanya, Fransa ve İngiltere'nin ardından dördüncü sırada yer aldı. Bu süreçte gerçekleşen 13 bin 191 adetlik satışla Türkiye, birçok Avrupa ülkesini geçmiş oldu. Öte yandan Ocak-Nisan arasını kapsayan dört aylık satışlarda ise 42.290 adetle Türkiye, beşinci sıradaki yerini korudu.
Önceki yılın aynı dönemiyle kıyaslandığında ise Türkiye, Nisan ayında yüzde 116’dan fazla bir artış yaşayarak en yüksek aylık büyümeyi yakaladı. Dört aylık bölümde ise artış yüzde 108 dolayında oldu. Elektrikli otomobillerin pazar payına bakıldığında Türkiye’nin yüzde 13,68 ile 17. sırada olduğu belirtiliyor.
|Ülke
|Nisan 2025
|Ülke
|Ocak-Nisan 2025
|Almanya
|45 bin 535
|Almanya
|158 bin 503
|Fransa
|25 bin 542
|İngiltere
|144 bin 749
|İngiltere
|24 bin 558
|Fransa
|100 bin 61
|Türkiye
|13 bin 191
|Belçika
|52 bin 718
|Belçika
|12 bin 469
|Türkiye
|42 bin 290
Avrupa pazarında son durum
2025 yılı Nisan ayı itibarıyla BEV araçların toplam Avrupa Birliği pazarındaki payı yüzde 15,3’e ulaştı. Bu oran, 2024’ün aynı dönemine kıyasla yüzde 3,3’lük bir artış anlamına geliyor. Ancak uzmanlar bu oranın daha yüksek olmasını bekliyordu. Yılın ilk dört ayında toplam 558.262 batarya-elektrikli araç satışı gerçekleşti ve bu alanda yüzde 26,4’lük bir büyüme kaydedildi. Bu büyümede en büyük katkıyı Almanya (+%42,8), Belçika (+%31,3) ve Hollanda (+%6,4) sağlarken, Fransa’da satışlar %4,4 düşüş gösterdi.
Plug-in hibrit (PHEV) araç satışları da Nisan 2025 itibarıyla yüzde 7,8’lik bir büyüme göstererek 287.850 adede ulaştı. Bu segmentin toplam pazardaki payı yüzde 7,9’a yükseldi. Almanya’da yüzde 46,6, İspanya’da ise yüzde 42,8’lik artışlar dikkat çekti.
Geleneksel benzinli ve dizel araçlar Avrupa pazarındaki etkilerini hızla kaybediyor. Benzinli araç satışları yüzde 20,6 düşerek 1.041.176 adette kaldı. Pazar payı ise yüzde 28,6’ya geriledi (2024 Nisan YTD: %35,6). En sert düşüş Fransa’da yaşandı (%-35,2), onu Almanya (%-26,6), İtalya (%-14,4) ve İspanya (%-12,7) izledi. Dizel araçlardaki düşüş daha da dramatik. 2025 Nisan itibarıyla satışlar yüzde 26,4 oranında azaldı ve pazar payı sadece yüzde 9,6 oldu.Kaynakça https://x.com/eozpeynirci/status/1927282744486166621 https://www.acea.auto/pc-registrations/new-car-registrations-1-2-in-april-2025-year-to-date-battery-electric-15-3-market-share/ Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: