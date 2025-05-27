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    Türkiye, elektrikli otomobil satışında Avrupa’da dördüncü oldu

    Avrupa otomotiv pazarında elektrikli dönüşümü sürüyor. Nisan 2025’e dair satışların açıklanmasıyla birlikte Türkiye’nin elektrikli otomobil satışında Avrupa’da dördüncü olduğu belirlendi.

    Türkiye, elektrikli otomobil satışında Avrupa’da dördüncü oldu Tam Boyutta Gör
    Avrupa otomotiv pazarı 2025’in ilk dört ayında önemli bir dönüşüm süreci devam ediyor. Elektrikli ve hibrit araçlara olan ilgi artarken, geleneksel içten yanmalı motorlu araçlar ciddi kayıplar yaşıyor. Avrupa Birliği genelinde açıklanan son veriler elektrikli araçlarında (BEV) pazar payının artmasına rağmen hedeflerin gerisinde kaldığını, hibrit araçların ise liderliği ele geçirdiğini ortaya koyuyor. Öte yandan EBS Danışmanlık’ı ACEA verilerinden yararlanarak hazırladığı verilere göre Türkiye, elektrikli otomobil satışında Avrupa’da dördüncü oldu.

    Türkiye, elektriklide hızla yükseliyor

    Verilere göre Türkiye, Nisan 2025’te elektrikli araç satışlarında Almanya, Fransa ve İngiltere'nin ardından dördüncü sırada yer aldı. Bu süreçte gerçekleşen 13 bin 191 adetlik satışla Türkiye, birçok Avrupa ülkesini geçmiş oldu.  Öte yandan Ocak-Nisan arasını kapsayan dört aylık satışlarda ise 42.290 adetle Türkiye, beşinci sıradaki yerini korudu.

    Önceki yılın aynı dönemiyle kıyaslandığında ise Türkiye, Nisan ayında yüzde 116’dan fazla bir artış yaşayarak en yüksek aylık büyümeyi yakaladı. Dört aylık bölümde ise artış yüzde 108 dolayında oldu. Elektrikli otomobillerin pazar payına bakıldığında Türkiye’nin yüzde 13,68 ile 17. sırada olduğu belirtiliyor.

    Avrupa ve Türkiye'de elektrikli araç satışları
    Ülke Nisan 2025 Ülke Ocak-Nisan 2025
    Almanya 45 bin 535 Almanya 158 bin 503
    Fransa 25 bin 542 İngiltere 144 bin 749
    İngiltere 24 bin 558 Fransa 100 bin 61 
    Türkiye 13 bin 191 Belçika 52 bin 718
    Belçika 12 bin 469 Türkiye 42 bin 290

    Avrupa pazarında son durum

    2025 yılı Nisan ayı itibarıyla BEV araçların toplam Avrupa Birliği pazarındaki payı yüzde 15,3’e ulaştı. Bu oran, 2024’ün aynı dönemine kıyasla yüzde 3,3’lük bir artış anlamına geliyor. Ancak uzmanlar bu oranın daha yüksek olmasını bekliyordu. Yılın ilk dört ayında toplam 558.262 batarya-elektrikli araç satışı gerçekleşti ve bu alanda yüzde 26,4’lük bir büyüme kaydedildi. Bu büyümede en büyük katkıyı Almanya (+%42,8), Belçika (+%31,3) ve Hollanda (+%6,4) sağlarken, Fransa’da satışlar %4,4 düşüş gösterdi.

    Türkiye, elektrikli otomobil satışında Avrupa’da dördüncü oldu Tam Boyutta Gör
    2025’in ilk dört ayında hibrit-elektrikli araçlar, toplam 1.285.486 adetlik satışla AB pazarının yüzde 35,3’üne sahip oldu. Bu güçlü performans, hibritleri Avrupa’da en çok tercih edilen güç aktarım sistemi haline getirdi. Hibrit satışlarındaki artış oranı yüzde 20,8 olarak kaydedildi. Bu başarıda en büyük payı Fransa (%+44,9), İspanya (+%35,8), İtalya (+%15) ve Almanya (+%11) üstlendi.

    Plug-in hibrit (PHEV) araç satışları da Nisan 2025 itibarıyla yüzde 7,8’lik bir büyüme göstererek 287.850 adede ulaştı. Bu segmentin toplam pazardaki payı yüzde 7,9’a yükseldi. Almanya’da yüzde 46,6, İspanya’da ise yüzde 42,8’lik artışlar dikkat çekti.

    Geleneksel benzinli ve dizel araçlar Avrupa pazarındaki etkilerini hızla kaybediyor. Benzinli araç satışları yüzde 20,6 düşerek 1.041.176 adette kaldı. Pazar payı ise yüzde 28,6’ya geriledi (2024 Nisan YTD: %35,6). En sert düşüş Fransa’da yaşandı (%-35,2), onu Almanya (%-26,6), İtalya (%-14,4) ve İspanya (%-12,7) izledi. Dizel araçlardaki düşüş daha da dramatik. 2025 Nisan itibarıyla satışlar yüzde 26,4 oranında azaldı ve pazar payı sadece yüzde 9,6 oldu.

    Kaynakça https://x.com/eozpeynirci/status/1927282744486166621 https://www.acea.auto/pc-registrations/new-car-registrations-1-2-in-april-2025-year-to-date-battery-electric-15-3-market-share/
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