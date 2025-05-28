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    150 milyar euroluk Avrupa Güvenlik Eylem Planı onaylandı: Türkiye de yararlanacak

    Avrupa Birliği (AB), Avrupa'da ortak tedarik yoluyla savunma sanayi üretimini önceliklendirmek için 150 milyar euroluk Avrupa Güvenlik Eylem Planını (SAFE) resmen kabul etti.

    150 milyar euroluk Avrupa Güvenlik Eylem Planı onaylandı Tam Boyutta Gör
    Avrupa Birliği Konseyi, Avrupa güvenliği ve savunması alanında tarihi bir adım atarak “Avrupa Güvenlik Eylem Planı” (Security Action for Europe - SAFE) adlı yeni bir mali düzenlemeyi onayladı. 150 milyar euro değerindeki SAFE aracı, üye devletlerin savunma sanayi üretiminde ortak alımlar yoluyla yatırım yapmasını desteklemeyi amaçlıyor. Bütçe, Avrupa’nın savunma kapasitesini artırmayı ve teknolojik-sınai altyapısını güçlendirmeyi hedefliyor.

    SAFE, özellikle öncelikli savunma kabiliyetlerine odaklanan ve büyük ölçekli yatırımları finanse edecek bir sistem olarak tasarlandı. Üye devletler, kendi ulusal planlarına dayalı olarak bu fondan uygun koşullarda uzun vadeli kredi alabilecek. Krediler, ortak alım şartıyla verilecek ve en az iki ülkenin yer aldığı projeleri kapsayacak. Ancak mevcut jeopolitik baskılar nedeniyle, sınırlı bir süreyle tek ülke alımlarına da izin verilecek.

    Ukrayna ve Türkiye de dahil

    SAFE'in en dikkat çeken unsurlarından biri, Ukrayna’yı da sisteme dahil etmesi. Ukrayna, Avrupa Ekonomik Alanı-Avrupa Serbest Ticaret Birliği (EEA-EFTA) ülkeleriyle birlikte, SAFE kapsamındaki alımlarda AB üyesi ülkelerle eşit şartlarda yer alabilecek. Bu ülkelerden savunma ekipmanı tedariki de mümkün olacak.

    Buna ek olarak, aday ülkeler, potansiyel adaylar, AB ile güvenlik ve savunma ortaklığı bulunan ülkeler – örneğin Türkiye ve Birleşik Krallık – de SAFE kapsamında ortak alımlara katılabilecek. AB, bu ülkelerle ek ikili veya çok taraflı anlaşmalar yaparak iş birliğini genişletmeyi planlıyor.

    Öncelikli alanlar belirlendi

    SAFE kapsamında finanse edilecek savunma ürünleri iki ana kategoriye ayrıldı:

    1. Kategori:

    • Mühimmat ve füzeler
    • Topçu sistemleri (derinlemesine hassas vuruş dahil)
    • Kara muharebe kabiliyetleri ve asker donanımı
    • Kritik altyapı koruması
    • Siber güvenlik
    • Askeri hareketlilik ve karşı hareketlilik sistemleri

    2. Kategori:

    • Hava ve füze savunma sistemleri
    • Deniz ve sualtı yetenekleri
    • İHA ve anti-İHA sistemleri
    • Stratejik destek araçları (hava ikmali, komuta-kontrol, uzay sistemleri)
    • Elektronik harp ve yapay zekâ destekli çözümler

    İkinci kategori ürünlerde, üretici firmaların tasarım ve geliştirme süreçlerine yön verme yetisine sahip olmaları zorunlu tutulacak. Ayrıca her iki kategori için, AB dışı (EEA-EFTA ve Ukrayna hariç) ülkelerden tedarik edilecek bileşenlerin nihai ürün maliyetindeki payı yüzde 35’i geçemeyecek.

    Bu kapsamda Türkiye, üye adayı ülke olarak, uygun bulunması halinde SAFE projelerinde azami yüzde 35 düzeyinde yararlanabilecek. Endüstriyel katılımı yüzde 35'in üzerine çıkarmak için bir Güvenlik ve Savunma Ortaklığı ve ardından bir ortaklık anlaşması gerekli.

    Yürürlüğe hemen girecek

    150 milyar euroluk Avrupa Güvenlik Eylem Planı onaylandı Tam Boyutta Gör
    SAFE, NATO ile uyumu gözeten bir yapı olarak kurgulandı. AB, transatlantik iş birliğini derinleştirmeyi, endüstriyel ortaklıkları güçlendirmeyi ve güvenilir ortaklarla ileri teknolojiye karşılıklı erişimi güvence altına almayı hedefliyor. SAFE düzenlemesi, AB Resmi Gazetesi’nde yayımlanmasının hemen ardından, 29 Mayıs 2025 tarihinde yürürlüğe girecek.

    ReArm Europe Planı’nın ilk ayağı

    SAFE, Avrupa Komisyonu’nun “ReArm Europe / Readiness 2030” planının ilk ayağını oluşturuyor. Bu plan, toplamda 800 milyar euroyu aşacak savunma harcamasının yönlendirilmesini öngörüyor. Diğer ayaklar arasında, üye ülkelerin savunma bütçelerini artırmalarına olanak tanıyan mali esneklikler, AB fonlarının yeniden yapılandırılması, Avrupa Yatırım Bankası’nın katkıları ve özel sermayenin harekete geçirilmesi yer alıyor.

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