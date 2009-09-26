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Intel bazı çipset modellerinde revizyon güncellemesi yapacak, işte detaylar

10 yıl (Son Güncelleme: 10 yıl)
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Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Intel bazı çipset modellerinde revizyon güncellemesi yapacak, işte detaylar
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Masaüstü sistemler için hazırladığı P55 yonga setini kısa bir süre önce kullanıma sunan yarıiletken devi Intel, LGA1366 soket yapısına sahip sunucu işlemcileri için hazırladığı 5500, 5520 ve X58 çipsetlerinde (I/O Hub) revizyon güncellemesine gitmeye hazırlanıyor. Firmadan gelen bilgilere göre B3 revizyonu satılmakta olan çipsetlerin C2 revizyonuna güncelleneceği açıklandı.

Yeni revizyon ile birlikte S-spec ve MM numaraları güncellenecek ve yeni bir revizyon ID'sine (22h) sahip olacak yeni revizyon çipsetlerde teknik anlamda herhangi bir ciddi değişiklik ise olmayacak. Mevcut B3 revizyonlarıyla pin uyumuna sahip olan dolayısıyla anakart tasarımında değişiklik gerektirmeyen çipsetler için örnekleme yapıldığı, satışın ise 30 Ekim'de başlayacağı açıklandı.


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eryen 10 yıl
Haha...
Değişiklik yok... :d
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rabbitweed 10 yıl
kucuk bir dipnot.
guncel satilan x58 hemen hemen hepsinde 222 blck limiti varmis.gerci daha ustu icin windows oc tan yapiyorlarmis.yeni revizyon x58 ler gelince bu bariyer kalkacakmis.xtremesystems de soylenen bu
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