Intel bazı çipset modellerinde revizyon güncellemesi yapacak, işte detaylar

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Masaüstü sistemler için hazırladığı P55 yonga setini kısa bir süre önce kullanıma sunan yarıiletken devi Intel, LGA1366 soket yapısına sahip sunucu işlemcileri için hazırladığı 5500, 5520 ve X58 çipsetlerinde (I/O Hub) revizyon güncellemesine gitmeye hazırlanıyor. Firmadan gelen bilgilere göre B3 revizyonu satılmakta olan çipsetlerin C2 revizyonuna güncelleneceği açıklandı.

Yeni revizyon ile birlikte S-spec ve MM numaraları güncellenecek ve yeni bir revizyon ID'sine (22h) sahip olacak yeni revizyon çipsetlerde teknik anlamda herhangi bir ciddi değişiklik ise olmayacak. Mevcut B3 revizyonlarıyla pin uyumuna sahip olan dolayısıyla anakart tasarımında değişiklik gerektirmeyen çipsetler için örnekleme yapıldığı, satışın ise 30 Ekim'de başlayacağı açıklandı.