Intel bazı mobil işlemcilerinde revizyon güncellemesine gidiyor

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Intel'in Napa platformu için hazırladığı mobil işlemcilerinden üçü için yeni bir revizyon güncellemesi yolda. Gelen haberlere göre firmanın 2.16GHz'de görev yapan Core 2 Duo T7400, 1.5GHz'de çalışan düşük güç tüketimli Core 2 Duo L7400 ve Celeron M530 modelleri için mevcut B-2 revizyonundan G-0 revizyonuna geçilecek.

Önümüzdeki yılın ilk çeyreğinde gerçekleşmesi beklenen güncellemeyle birlikte işlemcilerde CPUID (06FBh) yenilenecek ayrıca çekirdek boyutu üretilebilirlik açısından optimize edilecek. Herhangi bir termal değişiklik içermesi beklenmeyen yeni reivzyonlarda CPUID değişeceği için BIOS güncellemesi de gerekecek.Örneklerinin önümüzdeki ay sağlanması beklenen işlemcilerin satışına ise Şubat ayında başlanacak.