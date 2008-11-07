Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Diğer ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Intel bazı mobil işlemcilerinde revizyon güncellemesine gidiyor

11 yıl (Son Güncelleme: 11 yıl)
3,8b
1
2
Diğer
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık

Intel bazı mobil işlemcilerinde revizyon güncellemesine gidiyor
Tam Boyutta Gör

Intel'in Napa platformu için hazırladığı mobil işlemcilerinden üçü için yeni bir revizyon güncellemesi yolda. Gelen haberlere göre firmanın 2.16GHz'de görev yapan Core 2 Duo T7400, 1.5GHz'de çalışan düşük güç tüketimli Core 2 Duo L7400 ve Celeron M530 modelleri için mevcut B-2 revizyonundan G-0 revizyonuna geçilecek.

Önümüzdeki yılın ilk çeyreğinde gerçekleşmesi beklenen güncellemeyle birlikte işlemcilerde CPUID (06FBh) yenilenecek ayrıca çekirdek boyutu üretilebilirlik açısından optimize edilecek. Herhangi bir termal değişiklik içermesi beklenmeyen yeni reivzyonlarda CPUID değişeceği için BIOS güncellemesi de gerekecek.Örneklerinin önümüzdeki ay sağlanması beklenen işlemcilerin satışına ise Şubat ayında başlanacak.


Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
ET 7 11 yıl
cok pahallisin be intel cok bu aralari kafaya taktim inteli :)
fiyatlar cok ucuk uzerine biraz daha koysam uzayda uydu alacam gibi hissediyom
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
max975 11 yıl
intel hemen revizyon uygun birşeyler yapıyor ve bunun fiyatınıda veriyor diyelim
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 11 yıl Dead Space (PC, Playstation 3 ve Xbox 360) inceleme videosu Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Death Stranding 8 Kasım'da Çıkacak,
Bölüm Sonu Canavarı
City of Brass Epic Games Store'da Ücretsiz
Bölüm Sonu Canavarı
Death Stranding Türkçe Altyazı Seçeneğiyle
Bölüm Sonu Canavarı
Haftaya A101 marketlerde çok uygun
DonanımHaber
Apple WWDC 2019 etkinliğinde iTunes'u
DonanımHaber
Elon Musk'ın uzay şirketi SpaceX, Tesla'yı
DonanımHaber
Alın size 15binlik hortum
DH Forum
|
DH Forum
Alternatif Görünümler Geri Bildirim