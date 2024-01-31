Snapdragon 8 Gen 3'ün maliyeti 200 dolara ulaştı: Çipset fiyatları her yıl artıyor

Tam Boyutta Gör Qualcomm'un, amiral gemisi yongaseti Snapdragon 8 Gen 3'ün selefi Snapdragon 8 Gen 2'den %25 daha pahalı olduğu ortaya çıktı. Yıllar içerisinde firmanın çipsetlerinin fiyatı artıyor. Bu da telefon üreticileri ve dolayısıyla müşteriler için daha büyük bir maliyet demek.

2016 yılında çıkan Snapdragon 835'in 42 dolar maliyetinin olduğu belirtiliyor. Her sene artan fiyatlar neticesinde Snapdragon 8 Gen 3'e gelindiğinde 200 dolarlık bir maliyetten söz ediliyor.

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ABD'de geçtiğimiz seneye göre 100 dolar artışla 1299 dolardan satışa sunulan Galaxy S24 Ultra'nın fiyat artışında çipset maliyetindeki artışın da rol oynadığı belirtiliyor. Ancak artış trendi devam edecek gibi görünüyor. Bu senenin sonlarında çıkacak Snapdragon 8 Gen 4'ün Snapdragon 8 Gen 3'ten de pahalı olacağı bildiriliyor.

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Snapdragon 8 Gen 3'ün maliyeti 200 dolara ulaştı