Intel bazı Xeon işlemcileriyle yollarını ayırmaya hazırlanıyor

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Nehalem kod adlı yeni nesil mikroişlemci mimarisini temel alan Xeon 5500 serisi profesyonel işlemcilerini geçtiğimiz günlerde kullanıma sunan Intel, bir süredir satılmakta olan bazı Xeon modelleriyle yollarını ayırmaya hazırlanıyor. Yeni modellere yer açabilmek ve model/fiyat konumlandırmasını daha iyi yapabilmek adına Intel, ikisi 45nm, üçü ise 65nm üretim teknolojisiyle hazırlanan beş farklı Xeon işlemcisini emekli etmeye hazırlanıyor. Firmanın saha kenarına alacağı modeller arasında 2.66GHz'de çalışan Xeon X3350 ve 2.50GHz'de çalışan Xeon X3320 gibi dört çekirdekli modellere ek olarak 3GHz'de görev yapan Xeon 3085, 2.66GHz'de çalışan Xeon 3075 ve 2.33GHz'de çalışan Xeon 3065 gibi çift çekirdekli modeller de bulunuyor.

Intel'in önümüzdeki Ekim ayının 9'una kadar sipariş almayı sürdüreceği belirtilen işlemcilerin EOL olmasıyla boşacak model koltuklarına daha hızlı güçlü ve hızlı çalışan yeni modeller eklenecek.