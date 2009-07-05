Intel Calpella platformu ve Windows 7 beklentisinin dizüstü bilgisayar satışlarını vurması bekleniyor

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Yüksek satış rakamlarıyla özellikle son birkaç yılda masaüstü bilgisayarları yakın markaja alan hatta satış hızı açısından masaüstü bilgisayarları geride bıraktığı belirtilen dizüstü bilgisayarlar, ekonomik krize rağmen özellikle maliyet odaklı mini-bilgisayarların katkısı yılın ilk yarısında kısmen de olsa pozisyon korumayı başardılar. Ancak endüstriyel kaynaklardan alınan bilgilere göre, Intel'in hazırlıkları devam eden Calpella kod adlı yeni nesil mobil platformu ve Windows 7 için oluşan beklenti, dizüstü bilgisayar satışlarını vurabilir.

Eylül ayında lanse edilmesi beklenen Calpella platformu ve hemen ardından Ekim ayında satışa sunulacak olan Windows 7 işletim sistemi için oluşan beklentiler, Temmuz ayı ile birlikte yılın üçüncü çeyreğinde dizüstü bilgisayar satışlarının ciddi oranda düşmesine neden olabilir. Tabii bu duruma etki edecek bir diğer faktör olarak yine Intel cephesinde netbook'lar için hazırlanan Pine Trail kod adlı ikinci jenerasyon Atom platformunun da son çeyrekte lanse edilecek olması gösterilebilir.

Tabii Intel'in yanı sıra AMD'nin önümüzdeki aylarda Tigris kod adını taşıyan yeni mobil platformunu duyuracağını da unutmamak gerek. Gelen bilgilere göre dizüstü bilgisayar pazarındaki talebin önümüzdeki Kasım ayı ile birlikte yeniden hareketlilik kazanması ve yükselişe geçmesi bekleniyor.