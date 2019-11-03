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    Intel Cascade Lake-X işlemcilerinin çıkış tarihini erteledi

    Intel 10. Nesil Extreme işlemci ailesini tanıtmaya hazırlandığı şu günlerde yeni yongalara dair yeni haberler gelmeye devam ediyor.
    2 hf.
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    1
    23
    İşlemci
    Metehan Göktaş
    Yazar
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    Yarı iletken devi Intel son yılllarda uzun yıllardır hiç yaşamadığı kadar AMD kanadından rekabete zorlanıyor. Bunun bir neticesi olarak çekirdek artışlarının yanı sıra geçtiğimiz günlerde firmanın AMD ile mücadele edebilmek için 3 milyar dolarlık bütçe ayırdığını öğrenmiştik. Bu rakamı kıyaslamak gerekirse miktarın kırmızı ekibin net karının 10 katı civarına tekabül ettiğini söylebiliriz.

    Cascade Lake-X'e erteleme

    Daha birkaç hafta önce Cascade Lake-X'in selefine göre %50’ye varan fiyat düşüşleriyle piyasaya süreceğini duyuran firma bazı değişiklere gideceğe benziyor. Rapora göre Intel 5 Kasım olarak duyurduğu lansman tarihini 25 Kasım’a çekmeye hazırlanıyor olabilir.

    Ayrıca Bkz. "Intel Comet Lake-S işlemcileri sızdı: 10 çekirdekli işlemci 65 watt TDP ile geliyor"

    Henüz bu kararın sebebi bilinmese de Intel’in AMD’nin 3. Ryzen Threadripper modellerinin fiyatlandırmasına göre kendi fiyatlarında son bir rotüş yapacağı söylentileri mevcut. Bu hafta düzenlenecek ‘’Meet The Experts’’ etkinliğinde 3. nesil kaslı yongalara dair daha fazla detayın paylaşılması bekleniyor. Dolayısıyla bundan sonra yeni gelişmeler olabilir. Intel’in nasıl bir yol izleyeceğini zaman gösterecek.



    https://wccftech.com/intel-10th-gen-x-series-cascade-lake-x-hedt-cpus-delay-november/ Yorum Yaz
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    selahattın ısık 2 hf. en beğenilen
    3 milyar doları amd ye versinler.

    amd ryzen den iyisini üretip intel in eline verir..
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    firat_kilic 2 hf.
    intel - amd rol değişti. tekeller ama 2el tekel :))))
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    kaptan666 2 hf.
    Anakart, ram, PSu hazır. Şu cascade lake x bi çıksaydı iyi olacaktı. Umarım bu ay alabilirim.
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    Gt95 2 hf.
    yıllarca intel kullandık Amd yeni işlemcilerinden sonra çöp bunlar gözümde
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    selahattın ısık 2 hf. en beğenilen
    3 milyar doları amd ye versinler.

    amd ryzen den iyisini üretip intel in eline verir..
    Yanıtla +9
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    Prinergy 2 hf.
    7820x işlemcimi değiştirmeye değer bir işlemci gelecek mi bakalım. Şuanki ile yapamadığım birşey yok gerçi ama.
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    Mete Can Karahasan 2 hf.
    Intel, ARM işlemcilerle mücadele etme bâbında taşınabilir bölümün tüm kârını eritmiş, sonunda da bölümün bilançosunu bağımsızca bildirmeyi bırakmıştı. Şimdi de masaüstü AMD işlemcilere aynı metotla karşı koyacak. Sonuçlarını şimdiden tahmin edebiliriz.
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    Wilson Fisk 2 hf.
    intel yavaş dön ümmet yetişemiyor.
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    djkubi 2 hf.
    Amd 7nm ye önce geçmiş olmanın avantajını kullanıyor. İntel 7nm işlemciler çıkarsa amd yine iş yapamaz. İntel elindeki teknolojiyi son performansına kadar kullanıyor. Amd bence kaliteden ödün veriyor.
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    DH | equ* 2 hf. djkubi
    hiç gülceğim yoktu,son performansına kadar kullanmayı bırak yıllarca 4-4 4-8 i7 sattılar rekabet olmadığından kullanıcı söğüşlemekten başka bişey yapmadılar.
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    Musty3535123 2 hf.
    artık piyasayı amd belirlediği için intel ona göre gard alıyor. amd daha iyi işlemciler çıkarınca kendi işlemcilerini ondan daha ucuza satmak zorunda, sonradan indirime gideceğine amd den sonra çıkarıyor.
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    BoşnakAğa 2 hf.
    "AMD ile mücadele edebilmek için 3 milyar dolarlık bütçe ayırdığını öğrenmiştik"


    Güzel güzel intel çalışıyor. Laptoplarda, hazır sistemlerde, sunucularda bol bol intel sistem göreceğiz demektir Böylece PC konusunda bilgi eksikliği bulunan on milyonlarca insan intel'in kaliteli çekirdekleri ile tanışma fırsatı bulacak ve çöp çekirdek alma hatasına düşmeyecektir. İntel tüketici yararı için çalışmaya devam ediyor
    1 Yanıt Yanıtla +2
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    Start Again 2 hf. yeni yorumcu BoşnakAğa
    AMD çöp mü?
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    intel cascade lake-x, intel 14 nm+++ ve
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