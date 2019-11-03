Intel Cascade Lake-X işlemcilerinin çıkış tarihini erteledi

Yarı iletken devi Intel son yılllarda uzun yıllardır hiç yaşamadığı kadar AMD kanadından rekabete zorlanıyor. Bunun bir neticesi olarak çekirdek artışlarının yanı sıra geçtiğimiz günlerde firmanın AMD ile mücadele edebilmek için 3 milyar dolarlık bütçe ayırdığını öğrenmiştik. Bu rakamı kıyaslamak gerekirse miktarın kırmızı ekibin net karının 10 katı civarına tekabül ettiğini söylebiliriz.

Cascade Lake-X'e erteleme

Daha birkaç hafta önce Cascade Lake-X'in selefine göre %50’ye varan fiyat düşüşleriyle piyasaya süreceğini duyuran firma bazı değişiklere gideceğe benziyor. Rapora göre Intel 5 Kasım olarak duyurduğu lansman tarihini 25 Kasım’a çekmeye hazırlanıyor olabilir.

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Henüz bu kararın sebebi bilinmese de Intel’in AMD’nin 3. Ryzen Threadripper modellerinin fiyatlandırmasına göre kendi fiyatlarında son bir rotüş yapacağı söylentileri mevcut. Bu hafta düzenlenecek ‘’Meet The Experts’’ etkinliğinde 3. nesil kaslı yongalara dair daha fazla detayın paylaşılması bekleniyor. Dolayısıyla bundan sonra yeni gelişmeler olabilir. Intel’in nasıl bir yol izleyeceğini zaman gösterecek.

https://wccftech.com/intel-10th-gen-x-series-cascade-lake-x-hedt-cpus-delay-november/