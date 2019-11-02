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    Intel Comet Lake-S işlemcileri sızdı: 10 çekirdekli işlemci 65 watt TDP ile geliyor

    Intel, AMD’nin piyasadaki dengeyi değiştiren Ryzen hamlesine karşı vites yükseltiyor. Firmanın yeni işlemci ailesi çekirdek artışıyla geliyor.
    2 hf.
    4,3b
    1
    49
    İşlemci
    Metehan Göktaş
    Yazar
    Bildirimi Aç Bildirim Açık

    AMD’nin Zen mimarili Ryzen modelleriyle birlikte işlemci piyasasında uzun zamandır yokluğundan şikayetçi olduğumuz rekabet koşulları yeniden oluştu. Öyle ki Intel tepe modelde 4/8 çekirdek konfigürasyonunu önce 6/12 olarak güncellerken sonrasında 8/16’ya çıkmak zorunda kaldı. Şimdi ise firma bir adım daha ileriye gidiyor.

    Sızan slaytlara göre Intel Comet Lake-S’le birlikte tepe modelde 10 çekirdek 20 izlekli bir modelle karşımıza çıkacak. 14 nm’den vazgeçilmezken frekans artışları dikkatlerden kaçmıyor. Henüz hış aşırtma kilitsiz tepe modelin frekansları netleşmese de hız aşırtma kilitli Core i9-10900’e göz atacak olursak, 10/20 konfigürasyonundaki model 20 MB önbellekle desteklenmiş durumda.

    Intel Comet Lake-S işlemcileri sızdı: 10 çekirdekli işlemci 65 watt TDP ile geliyor
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    65 watt TDP’den anlaşılacağı üzere Intel taban frekansı bir hayli aşağılara çekmiş, 3.0 GHz’den başlayan işlemci ihtiyaç halinde soluğu 5.1 GHz’de alıyor. Aynı karaktere sahip Core i9-10900T’de ise 2.0 GHz’lik taban frekans sayesinde TDP 35 watt’a indirgenebilmiş.

    Intel Comet Lake-S işlemcileri sızdı: 10 çekirdekli işlemci 65 watt TDP ile geliyor
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    Fiyatlama konusunda yeni nesilde asıl iddialı işlemci ailesi 8 çekirdek 16 izlekli Core i7 modelleri olabilir. 8 çekirdekli çözümler 350 dolar civarı bir fiyattan raflardaki yerini alırsa Ryzen yongaları ile rekabetçi bir konuma gelebilirler.

    Core i5 işlemcileri HT'ye kavuşuyor

    Yeni işlemci ailesiyle birlikte i5 modelleri HT desteğine kavuşarak 12 izlekle gelecek ki bu da Coffee Lake ailesinden bir i7 modelinin yerine artık i5 çözümleri geçecek demektir. Diğer taraftan i3 yongaları ise 2 nesildir kaybettiği sanal izleğe yeniden kavuşarak 8 izleğe terfi edecek.

    Intel Comet Lake-S işlemcileri sızdı: 10 çekirdekli işlemci 65 watt TDP ile geliyor
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    Yeni soket yolda

    Önemli ve beklenen bir hamle, Intel LGA 1200’e geçiş yapacak. Dolayısıyla geriye dönük uyumluluk yine sunulmayacak. Belki çok önemli bir detay değil ancak sokette Pin 1 aynı yerde kalırken yerleşim sola kaymış durumda. Bu da demek oluyor ki bu sefer Z270 anakartında 8700K çalıştıran meraklı kullanıcıların önü kapatılacak.

    İşlemci soğutucusu konusunda uyumluluk sürerken bellek kanadında kanal başına 32 GB kapasitede DDR4 2666 MHz bellek desteği korunmuş durumda.

    Intel Comet Lake-S işlemcileri sızdı: 10 çekirdekli işlemci 65 watt TDP ile geliyor
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    Çipsete geçtiğimizde ise en zengin içerikli paket olarak karşımıza W480 çıkıyor ki çözümde 46 yüksek hızlı IO kanalının yanı sıra 40 PCIe Gen 3.0 kanalı sunulmuş durumda. Diğer taraftan 8 SATA 6 Gbps portunun sunulduğu yongasetinde 8 USB 3.2 Gen 2 yuvası ve 10 USB 3.2 Gen 1 portu da destekleniyor.

    Ayrıca Bkz. "Lisa Su:İleride odağımız üretim süreci değil, mimarideki geliştirmeler olacak"

    İlgi çekici bir detay olarak H410’un W480 ve Q470 ile devre şeması ve pin dizilimi açısından farklılaşması öne çıkıyor. Bütçe dostu olmasıyla bilinen H serisi çipsette kırpmaların habercisi bir tasarıma bakıyor olabiliriz. Son olarak hız aşırtmanın Z470’e saklı tutulduğunu ekleyelim.



    https://wccftech.com/intel-10th-gen-comet-lake-desktop-cpu-family-400-series-platform-leak/ Yorum Yaz
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    No Way Out 2 hf. en beğenilen
    Yine base frekansı hilesi yapılmış, oldu olacak base frekansını 2ghz filan yapsınlar 45W diye satarlar, 10/20 çekirdekli 5ghz skylake cpunun %100 avx yükte 250W-300W çecektir.
    Yine base frekansı hilesi yapılmış, oldu olacak base frekansını 2ghz filan yapsınlar 45W diye satarlar, 10/20 çekirdekli 5ghz skylake cpunun %100 avx yükte 250...
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    Spider_hip 2 hf.
    Şu haberi de okuyunca iyi ki intel'i bırakıp 3700x'e geçmişim diyorum. Çocuk kandırıyorlar sanki. 65W diyor ama frekansı en düşükkenmiş. Yazsana oraya 5ghz de 250W çekerim diye adam gibi. O voltaj farkı 1 senede kaç lira yapar bir hesaplasalar ona göre desturla alır millet. Güvenlik açıkları çıkar zırt pırt güç düşürürler. Yeni soketler yine cabası. Ramler düşük. Biri çıkmış alemin kralı diyor :D
    Şu haberi de okuyunca iyi ki intel'i bırakıp 3700x'e geçmişim diyorum. Çocuk kandırıyorlar sanki. 65W diyor ama frekansı en düşükkenmiş. Yazsana oraya 5ghz de 2...
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    Bloodin 2 hf. BoşnakAğa
    ÇÜNKÜ güzel arkadaşım, Intel senelerdir sadece %3-%5 koyarak ve soket değiştirerek fiyatı dayadı da dayadı. İnsanları her sene yeni sokete maruz bıraktı, hiçbir yenilik getirmedi, i3 yıllardır 2 çekirdekli kaldı, i5 yıllardır 4 çekirdekli ve HT'siz kaldı... Eğer AMD Ryzen hamlesini yapmasaydı Intel aynı tas aynı hamam devam edecekti. Biz kullanıcılar malesef Intel'in ne kadar çirkin ve çirkef bir firma olduğunu yıllar boyunca gördük. Aynı şeyi AMD yapınca göklere çıkarılır çünkü rakibi bunu yapmadığı halde yapıyor. Intel ise yenilikleri, rakibi yaptığından ve pazar payı %90'dan %40'ın altına düştüğünden dolayı zorunlu olarak yapıyor. Böyle bir zorunluluğu olmasa i3'ler halen çift çekirdek, i5'ler halen HT'siz 4 çekirdek idi!!! Bunu takip edemeyecek kadar yaşınız mı küçük yoksa daha yeni mi işlemcileri takip etmeye başladınız bilmiyorum ama yaptığınıza Intel fanboyluğu deniyor.

    Bilerek ve isteyerek yıllarca tasarladığı işlemcilerde donanımsal arka kapı bırakmış olan (Meltdown ve Spectre), istendiği zaman bilgisayarımıza bize hiç çaktırmadan sızılan işlemcileri üreten firmadan bahsettiğinizden haberiniz var değil mi? Yoksa onu da mı kaçırdınız?

    Piyasayı domine etmek için çirkef yollara başvurup üreticileri "AMD cihaz çıkarırsan sana çipleri çıktıktan bilmem kaç ay sonra hem de indirimsiz veririm" diye sıkıştırıp AMD cihaz çıkarmalarını tehdit ile engelleyen firmadan bahsettiğinizi biliyorsunuz değil mi? Yoksa bundan da mı haberiniz yok?

    Hiç mi düşünmüyorsunuz Intel'e olan bu nefret niye? Niye insanlar AMD iyi işler yaptığı zaman sevinçten uçuyorlar diye?
    ÇÜNKÜ güzel arkadaşım, Intel senelerdir sadece %3-%5 koyarak ve soket değiştirerek fiyatı dayadı da dayadı. İnsanları her sene yeni sokete maruz bıraktı, hiçbir...
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    Timeguard 2 hf.
    Ama oyunda ayemdi falan filan diyenler var hala:

    Oyunda geri meri diyorsunuzda kaçınız 1800FSB 3600CL14-15 En azından 3600cl16 ramle 2. nesil işlemci kullandı?
    Arkadaşlar Görende sancak ki amd oyunlarda dökülüyor falan yanlış anlamayın..

    Ryzen 2600 bile iyi ekran kartı ile 144Hz in içinden geçer.



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    2600OC + 3600 RAM 1800FSB Bile 1080P DE Muazzam iş çıkarıyor.

    Buyrun konusu:

    forum.donanimhaber.com/...



    3900X 5GHZ DEKİ 9900K DAN ODA 1080P DE OLMAK ÜZERE SADECE %5 GERİDE O %5 DE İNTEL TAMAMEN DUYGUSAL FARKIDIR %99

    İT GİBİ OYUN PERFOMANSI VAR İŞLEMCİLERİN HAKSIZLIK ETMEYİN! GÖRENDE BİRŞEY SANIYOR ONDAN SONRA..

    Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın



    techspot.com/...
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    OnTEC 2 hf.
    Intel için senelerdir işlemci gelecek 20 yılın mimarisini yaptılar filan diye ortaya laf atıyorlardı ancak tarihine de bakınca gerek 64 bite geçişte gerek çoklu çekirdek işinde de öncülüğü hep AMD nin yaptığını görürsunuz, ancak AMD yeni teknolojileri getiriyor ve Intele veriyor olsa da devamını getirmede sıkıntı yaşayıp pazar liderliğini alamamıştır.



    Bu olayda ise AMD gerek 7nm gerekse ipc konusunda yaptıkları ve var olan işlemciye bir özellik eklemek yerine yepyeni bir mimari ile intele rakip çıkması ile Intelin teknoloji konusunda aslında kendi söylediklerinin sadece bir pazarlama argümanı olduğu ortaya çıkmış oldu.



    Bu gün yabancı bir sitede bir haber okudum mesela intel Server işlemcisi xeon platinum un en üst versiyonunda AMD nin epyc in en üst modelinden %83 daha hızlı olduğu yönünde haber yaptırmış. Ancak aynı site sonradan bir düzeltme haberi girerek kullanılan bir başka benchmark programının eski version olduğu ve farkın aslında %83 değil %30 civarında olduğu ortaya çıktı. Yine de iyi diye düşüne bilirsiniz ama EPYC 6500 dolar iken intelin bahsi geçen işlemcisinin 25bin dolar olduğunu söylemek isterim.
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    guzmann06 2 hf.
    intel işlemci 144 fps satbilken amd işlemci 130 da kalıyorsa Monitöre ,gpuya yaptığım yatırımın karşılığını almak siteim 10*15 fps küçümsemeyin.
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    Timeguard 2 hf.
    Oyun dediğin kesin net çizgileri katı kuralları olan otoriter ve askeri tipte ahlakla işlerin yürüdüğü bir platform değil arkadaşlar..

    Sadece dijital eğlence sektörü.. En büyük amaç para kazanmak ..



    Oyun yapımcıları yeminli mali müşavir noter tercüman veya doktor hakim falan değil arkadaşlar büyük oranda freelancer çalışan eğlenmeyi seven para hırsı olan grafik tasarımcıları coderlar belki eski hackerlar falan fisman..



    Bir oyunda radeon amd grubu ile işler iyi tutuluyor arka planda veya oyunun tekniği o gpu da daha iyi çalışacak şekilde oluyor o oyun öne fırlıyor bir oyunda intel işlemci öne fırlıyor bir oyunda amd vs vs bir oyunda nvidia öne fırlıyor falan fisman.



    40 oyun ortalaması %5 ise 3900x in 9900k dan geriliği en net ölçü aslında budur genel olarak bir oyunda %10 geri oldu diye işlemci kötü olmuyor yukarıda saydığım sebeplerden ötürü..



    Sektöre yıllardır intel nvidia her açıdan hakim olmuşken Amd nin işi okadar kolay değil hatta kolay değil geniş perspektifli düşünüp yapıcı yaklaşırsanız en ideal çıkarımlara ulaşırsınız.



    Saygılar Timeguard
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    meku 2 hf.
    amd tek çekirdek performansında ilerlemediği sürece intel in bu işlemcileri yine oyun için en iyisi olacaktır. artık çekirdek sayıları doygunluk seviyesine ulaştı halen 4-8 işlemciler bile oyun oynadığından 12-24 ile 10-20 uzun süre götürecektir, intel'in en kötü yanı sürekli soket değişmesi buna bir dur demesi gerek şu aralar işlemci almayı düşünüyorum ancak düşündüğüm diğer şey soket 6 ay sonra yine eskiyecek. amd alsam sadece oyun oynayan biri olarak daha düşük performans alacağım onu da yediremiyorum öyle iki arada bir derede
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    DH Misafiri 2 hf.
    Bir kere bu islemci yurt disinda cikmis turkiyeye gelmemis 04/2019 3.7ghz en dusuk en yuksegi 4.5ghz 19.25 mb on bellek 94c islemci sicakligi var 14nm siteye girip bakabilirsiniz vatana millete hayirli olsun ama AMD hem NM yonunden iyi hem para konusundan 600 dolar cikcak 350 dolar degil bu konu yanlis insan hicmi demez intelin sitesine girip bakim ona gore haber yapim ne gunlere kaldik nese kolay gelsin amd tavsiyem su kosullarda hem ucuz hem nm konusunda onde


    ark.intel.com/...
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    fotifoti 2 hf.
    Anca soket değiş :)
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    DH Misafiri 2 hf.
    Çöp
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    RaptorFX 2 hf.
    Milletin intel düşmanlığı boşa değil. AMD'yi savunanlar kara kaşına, kara gözüne savunmuyor. Neler gördü bu gözler, keş belleksiz işlemci mi istersin,

    AMD sayesinde 64Bitli ve çoklu çekirdekli işlemcilere ev kullanıcısı erişir oldu. Athlonlar olmasaydı bir çok yeniliği rüyamızda anca görürdük. Muhtemelen 32bit işlemcilerle devam ediyorduk yola.

    Keşke VIA masaüstü cpu üretimine devam etseydi veya başka bir firma daha çıksaydı.

    Misal ekran kartı piyasası en çok çip üreten firmaların olduğu dönemde atağa kalktı. 3DFX, Ati, S3, Nvidia nın olduğu dönemdeki büyük atılım kadarı bir daha hiç yaşanmadı.

    Neyse. He intel gral...
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    Çağdaş ÖZGÜR 2 hf.
    Yeni soket hayırlı olsun... AMD'ye laf atanlara selam olsun...
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