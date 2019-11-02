Intel Comet Lake-S işlemcileri sızdı: 10 çekirdekli işlemci 65 watt TDP ile geliyor

AMD’nin Zen mimarili Ryzen modelleriyle birlikte işlemci piyasasında uzun zamandır yokluğundan şikayetçi olduğumuz rekabet koşulları yeniden oluştu. Öyle ki Intel tepe modelde 4/8 çekirdek konfigürasyonunu önce 6/12 olarak güncellerken sonrasında 8/16’ya çıkmak zorunda kaldı. Şimdi ise firma bir adım daha ileriye gidiyor.

Sızan slaytlara göre Intel Comet Lake-S’le birlikte tepe modelde 10 çekirdek 20 izlekli bir modelle karşımıza çıkacak. 14 nm’den vazgeçilmezken frekans artışları dikkatlerden kaçmıyor. Henüz hış aşırtma kilitsiz tepe modelin frekansları netleşmese de hız aşırtma kilitli Core i9-10900’e göz atacak olursak, 10/20 konfigürasyonundaki model 20 MB önbellekle desteklenmiş durumda.

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65 watt TDP’den anlaşılacağı üzere Intel taban frekansı bir hayli aşağılara çekmiş, 3.0 GHz’den başlayan işlemci ihtiyaç halinde soluğu 5.1 GHz’de alıyor. Aynı karaktere sahip Core i9-10900T’de ise 2.0 GHz’lik taban frekans sayesinde TDP 35 watt’a indirgenebilmiş.

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Fiyatlama konusunda yeni nesilde asıl iddialı işlemci ailesi 8 çekirdek 16 izlekli Core i7 modelleri olabilir. 8 çekirdekli çözümler 350 dolar civarı bir fiyattan raflardaki yerini alırsa Ryzen yongaları ile rekabetçi bir konuma gelebilirler.

Core i5 işlemcileri HT'ye kavuşuyor

Yeni işlemci ailesiyle birlikte i5 modelleri HT desteğine kavuşarak 12 izlekle gelecek ki bu da Coffee Lake ailesinden bir i7 modelinin yerine artık i5 çözümleri geçecek demektir. Diğer taraftan i3 yongaları ise 2 nesildir kaybettiği sanal izleğe yeniden kavuşarak 8 izleğe terfi edecek.

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Yeni soket yolda

Önemli ve beklenen bir hamle, Intel LGA 1200’e geçiş yapacak. Dolayısıyla geriye dönük uyumluluk yine sunulmayacak. Belki çok önemli bir detay değil ancak sokette Pin 1 aynı yerde kalırken yerleşim sola kaymış durumda. Bu da demek oluyor ki bu sefer Z270 anakartında 8700K çalıştıran meraklı kullanıcıların önü kapatılacak.

İşlemci soğutucusu konusunda uyumluluk sürerken bellek kanadında kanal başına 32 GB kapasitede DDR4 2666 MHz bellek desteği korunmuş durumda.

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Çipsete geçtiğimizde ise en zengin içerikli paket olarak karşımıza W480 çıkıyor ki çözümde 46 yüksek hızlı IO kanalının yanı sıra 40 PCIe Gen 3.0 kanalı sunulmuş durumda. Diğer taraftan 8 SATA 6 Gbps portunun sunulduğu yongasetinde 8 USB 3.2 Gen 2 yuvası ve 10 USB 3.2 Gen 1 portu da destekleniyor.

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İlgi çekici bir detay olarak H410’un W480 ve Q470 ile devre şeması ve pin dizilimi açısından farklılaşması öne çıkıyor. Bütçe dostu olmasıyla bilinen H serisi çipsette kırpmaların habercisi bir tasarıma bakıyor olabiliriz. Son olarak hız aşırtmanın Z470’e saklı tutulduğunu ekleyelim.

https://wccftech.com/intel-10th-gen-comet-lake-desktop-cpu-family-400-series-platform-leak/