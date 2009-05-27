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Intel Celeron 352 hız aşırtma ile 8116MHz'e çıkartıldı

9 yıl
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Diğer
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Intel Celeron 352 hız aşırtma ile 8116MHz'e çıkartıldı
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Core i7 işlemci ailesiyle 6GHz üstü hız aşırtma değerlerine ulaşıp ulaşamayacağı merakla beklenen Intel cephesinden yeni bir rekor haberi geldi. Hız aşırtma istatistiklerini tutan HWBOT sitesine göre hız aşırtmayla ulaşılan en yüksek hız, Pentium 4 631 işlemcisiyi ile İtalyan hız aşırtma takımının elde ettiği 8180MHz'lik değer. Bu hızın üzerine henüz çıkılabilen olmasa da Celeron işlemcilerle elde edilen en yüksek saat hızı rekoru egale edildi ve 8116MHz'lik hıza ulaşılarak genel sıralamada dünya ikinciliği elde değiştirdi.

Intel'in 65nm üretim teknolojisiyle hazırladığı Cedar Mill tabanlı Celeron 352 işlemcisiyle yapılan çalışmada, Asus'un P965 yonga setli P5B Premium anakartı kullanıldı. Bellek olarak GeIL tarafından hazırlanan 2GB'lık DDR2 kitin tercih edildiği çalışmada soğutma olaraksa LN2 (Sıvı Azot) kullanıldı. Standart olarak 3.2GHz'de çalışan tek çekirdekli işlemci ile yapılan çalışmada 8116MHz'lik gibi sansasyonel bir hıza ulaşılarak Celeron kategorisinde en yüksek, dünya genel sıralamasında ise en yüksek ikinci hız elde edilmiş oldu.


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ayzer 9 yıl
tek işlemci 8ghz
2 işlemci 16ghz
4 işlemci 32ghz
istanbul işlemci 48ghz
barcelona 64 ghz
ghz manyağı yaptılar bizi...
tabi uzayda sıfır derece olduğundan
çık uzaya yap ghz i :)
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Thehunt 9 yıl
hımm asusa bak sen??
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marvinous 9 yıl

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P3rF3cT55 9 yıl
Acaba super-pi den kaç sn alır bu :P
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cato16 9 yıl
Doğru.İşe yaramayan frekans,frekans değildir. :)
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Batuist 9 yıl
işe yaramadıktan sonra ne farkeder ki isterse 10GHz yapsın... kağıt üzerindeki değerlere çok meraklıyız...
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cavador 9 yıl
bu işe para harcamak için dünyada zevk alınacak para harcamadığım yer kalmaması lazım, en yüksek hıza cıkıcakmışım (kullancakmışım değil görüntü alabilmek için pra hacıyacam )
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CoolnQuiet 9 yıl
İşe yaramayan frekans, frekans değildir. :)
Pentium 4 le yada Celeron la isterlerse 20+ GHz e çıksınlar bir anlamı yok. Çıkılan frekanstaki performans önemli olan.
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K.Kahriman 9 yıl
anakartın heryerine kurubuz döşe , anakartın altınıda soğut , nemlenme yapıp kısa devre yapmasın diye sünger koy ve son olarakda işlemciyi gaz ile soğut

aç biosu gir 333 fsbyi ve voltajları dengeli şekilde yükselt

boot etsin hemen cpu z yi açıp valid al

bitti


tabi bunları yapmak için

Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın


bundan lazım olanda yapıpyor zaten
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Mickcasey 9 yıl
volt 2 den asagı degıldır:D
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Momo-Oz 9 yıl
valid.canardpc.com/...
Buyrun bura linki istiyen baksın XD
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sadtneverdie 9 yıl
illa eleştireceksiniz.
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safe-e 9 yıl
helal olsun adamlara n deylim
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