Intel Celeron 352 hız aşırtma ile 8116MHz'e çıkartıldı

Tam Boyutta Gör

Core i7 işlemci ailesiyle 6GHz üstü hız aşırtma değerlerine ulaşıp ulaşamayacağı merakla beklenen Intel cephesinden yeni bir rekor haberi geldi. Hız aşırtma istatistiklerini tutan HWBOT sitesine göre hız aşırtmayla ulaşılan en yüksek hız, Pentium 4 631 işlemcisiyi ile İtalyan hız aşırtma takımının elde ettiği 8180MHz'lik değer. Bu hızın üzerine henüz çıkılabilen olmasa da Celeron işlemcilerle elde edilen en yüksek saat hızı rekoru egale edildi ve 8116MHz'lik hıza ulaşılarak genel sıralamada dünya ikinciliği elde değiştirdi.

Intel'in 65nm üretim teknolojisiyle hazırladığı Cedar Mill tabanlı Celeron 352 işlemcisiyle yapılan çalışmada, Asus'un P965 yonga setli P5B Premium anakartı kullanıldı. Bellek olarak GeIL tarafından hazırlanan 2GB'lık DDR2 kitin tercih edildiği çalışmada soğutma olaraksa LN2 (Sıvı Azot) kullanıldı. Standart olarak 3.2GHz'de çalışan tek çekirdekli işlemci ile yapılan çalışmada 8116MHz'lik gibi sansasyonel bir hıza ulaşılarak Celeron kategorisinde en yüksek, dünya genel sıralamasında ise en yüksek ikinci hız elde edilmiş oldu.