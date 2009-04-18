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Intel çift ve dört çekirdekli bazı işlemcilerine sanallaştırma desteği ekliyor

10 yıl
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Diğer
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Intel çift ve dört çekirdekli bazı işlemcilerine sanallaştırma desteği ekliyor
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Intel ürün gamındaki satışı devam eden 5 işlemcisine Virtualization yani sanallaştırma teknolojisi desteği ekliyor. Son kullanıcılar arasında pek yaygın olmasa da kurumlar ve profesyonel kullanıcılar tarafıdnan sık sık kullanılan sanallaştırma teknolojisi için destek almaya başlayacak işlemciler dört çekirdekli Core 2 Quad Q8300 ile çift çekirdekli Core 2 Duo E7500, E7400, Pentium E5400 ve E5300 modellerinin olduğu belirtiliyor. Yapılan açıklamaya göre VT destekli yeni işlemcilerin dağıtımına 12 Haziran ile birlikte başlanacak. Bu arada işlemcilerin yeni S-spec ve MM numarsına sahip olacakları, Sanallaştırma teknolojisinin aktif edilmesi için BIOS güncellemesinin gerekeceği belirtiliyor.


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usb2.0 10 yıl
işlemcinizde olmasada yukarda bahsedilen denemeyi performanslı bir şekilde yapabilirsiniz..bir çok ev kullanıcısının işine yarayacak bir özellik değil
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atorbaci 10 yıl
arkadaşlar bu sanallaştırma dediğiniz olay virtual pc 2007 gibi programları kullanmakla ilgili birşey mi? yoksa daha değişik bir çeşidi mi var bu işin.
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yc#1 10 yıl
Bu destek, modeller arası farklılıkların belirginleştirilmesi için bazı serilerin giriş modellerinde konulmayabiliyor.
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Pandemic 10 yıl
Bence HT eklese çift çekirdeklere çok daha iyi olacak... Sanallaştırma da iyi ama HT bence daha önemli...
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AndryTR 10 yıl
Bana da çok garip geldi. Kaç yıllık işlemcimde bile var. Intel işlemcilerde nasıl olmaz. Gerçi T7200 işlemcimde de var diye biliyorum ama. Şaşırdım...
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Wilson Fisk 10 yıl
ne ola ki diyenlere bir program sayesinde isletim sistemi uzerinde baska isletim sistemi kurup kullanma deneme diyeyim.xp altinda bir pencere icinde vista, 98 kurup kullandiginizi dusunun.intel'de hic yok muymus bu olay yeni ekleme mi yapiyormus 2 senelik x2 3600'de var.
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