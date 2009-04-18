Intel çift ve dört çekirdekli bazı işlemcilerine sanallaştırma desteği ekliyor

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Intel ürün gamındaki satışı devam eden 5 işlemcisine Virtualization yani sanallaştırma teknolojisi desteği ekliyor. Son kullanıcılar arasında pek yaygın olmasa da kurumlar ve profesyonel kullanıcılar tarafıdnan sık sık kullanılan sanallaştırma teknolojisi için destek almaya başlayacak işlemciler dört çekirdekli Core 2 Quad Q8300 ile çift çekirdekli Core 2 Duo E7500, E7400, Pentium E5400 ve E5300 modellerinin olduğu belirtiliyor. Yapılan açıklamaya göre VT destekli yeni işlemcilerin dağıtımına 12 Haziran ile birlikte başlanacak. Bu arada işlemcilerin yeni S-spec ve MM numarsına sahip olacakları, Sanallaştırma teknolojisinin aktif edilmesi için BIOS güncellemesinin gerekeceği belirtiliyor.