Intel Comet Lake çıkış tarihi ve Core i9-10900K-Core i7-10700K-Core i5-10600K slaytları

İşlemci pazarında yeniden rekabetçi bir konuma yükselmek için vites yükseltecek Intel’in Comet Lake yongaları uzun bir süredir merakla bekleniyor. Yeni modellerin çıkış tarihi ve bazı slaytlar ortaya çıktı.
Çıkış tarihi
Gelen haberlere göre Intel 10. nesil işlemcilerini 30 Nisan’da duyuracak. Ayrıca İnceleme ekiplerine göre Z490 anakartlar önümüzdeki hafta kendilerine ulaşabilir. Diğer taraftan 3 hız aşırtma kilidi açık Comet Lake işlemcisinin de slaytı gün yüzüne çıkmış durumda.İlginizi Çekebilir Intel Core i7-10700, i5-10600K, i5-10500, ve i5-10400’ün incelemesi sızdı: 176 watt çeken i7-10700 Ryzen 7 3700X’ten geride
Core i9-10900K, Core i7-10700K ve Core i5-10600K’nın üçü de 125 watt TDP ile gelirken 10 çekirdekli tepe model soğutma koşullarının uygun olduğu durumlarda Velocity Boost 3.0 ile ulaştığı 5.3 GHz’lik boost frekansıyla dikkat çekiyor.
Ayrıca Bkz. "Intel Core i7-10700, i5-10600K, i5-10500, ve i5-10400’ün incelemesi sızdı: 176 watt çeken i7-10700 Ryzen 7 3700X’ten geride"
Sırasıyla 10/20, 8/16 ve 6/12 konfigürasyonlarda gelecek yongalarla birlikte henüz 2 yıl önce büyük bir coşkuyla karşılanan Core i7-8700K izlek sayısı itibariyle i5 sınıfına denk hale gelecek. Rekabetten her iki platformun da kullanıcıları faydalanıyor.
https://videocardz.com/newz/intel-core-i9-10900k-core-i7-10700k-and-core-i5-10600k-marketing-materials-leak Yorum Yaz Paylaş Tweetle Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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10600k ve orta seviyede anakart alınıp bir sistem dizilebilir. Evde vakit geçirdiğimiz bu zamanda harcadığı güçlerde hesaba katılırsa Amd hala daha tüketici lehine tercih edilebilir olmaya devam edecek bana kalırsa.
O değişim olacak ve hemen olacak
10700F 4.6 Ghz. Tomshardware 370$ bekliyor. Doğru ise ortalığı yakıp yıkar
Elindeki 3770K sonrası ciddi yükseltme olur ve uzun yıllar tık demeden uçar gider. Gayette alınır yani
Bakma biz 11. nesil beklenebilir diyoruz ama işte o sabrdebilecek gibi olanlara
Yoksa ben bu serinin en bomba işlemcisinden biri olarak görüyorum 10700F'yi iyi fiyatlandırma koşulu ile
4.6 da makul yakar, az ısınır, çok kaçar, uzun yıllar tık demez
O da baya iyi işlemci zaten
Çok hakkı yendi düz 8700'ün nedense. Çok iyi işlemciydi
Neyse
10400-10500 vs HT ile çok güçlü oyun ve genel iş işlemcisi olacak şüphe yok ama elindeki sistem 4790K gibi hala yeter kıvamda olanlar ve dolar artışından etkilenmeyeceler direk 11. nesil veya Zen3 beklesin
Baya ilginç mimari farklılıklar geliyor bu defa. Intel için 2020 sonu 2021 başı konuşuluyor yine gecikme olmazsa
10. nesil intel içinde fark yaratacak ama esas olay 11. seride. Özellikle 8/16 vs düşünenler için
Birde intel hala laptop talebine yetişemediği için DIY marketi boşlamış 9 AMD ye 1 intel satışını umursamaz halini sürdürüp fiyatlarda burnundan kıl aldırmamaya devam ediyor
Azıcık cezalandırmak lazım bu umursamazlığı
9700'ü 370$ yaptılar anında ilk 5 e girdi amazon satışında. Onun dışında bir hareket yok. İhtiyaçları yok çünkü. Kar maksimizasyonu yapacağım diye satış oranı falan görmüyor gözleri. Yoksa bildiğin rezalet firma için
Bu açıdan 10. nesilde de fiyatlar saçma olmaya devam edecek gibi. Laptop satışları dünya çapında zaten artıyordu son durumda adeta patladı evden çalışma muhabbeti vs ile
DIY market bildiğin öksüz kaldı intel'in boşlamasıyla
Zen3 çıkınca rekabet patlayacağı için ve o zaman kadar +25% üretim kapasite artışı devreye gireceği için tıpış tıpış fiyat düşürüp DIY markette önem vermek zorunda kalacaklar. Bir yandan da AMD mobil satışları da artacak oradan da kapasiteleri boşa düşecek
11. nesilde müthiş bir rekabet görecek intel. Bu sayede ciddi IPC artışı yanında güzel fiyatlar görme ihtimalimiz yüksek dolar bazında
Halen fiyat aynı sayılır, dün hepsiburada'da 2400 TL etiketle satılıyordu.
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