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    Intel Comet Lake çıkış tarihi ve Core i9-10900K-Core i7-10700K-Core i5-10600K slaytları

    Yarıiletken üreticisinin uzun süredir merakla beklenen Comet Lake işlemcilerinin çıkış tarihi sızdı.
    3 gün
    2,1b
    1
    16
    İşlemci
    Metehan Göktaş
    Yazar
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    Intel Comet Lake çıkış tarihi ve Core i9-10900K-Core i7-10700K-Core i5-10600K slaytları
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    İşlemci pazarında yeniden rekabetçi bir konuma yükselmek için vites yükseltecek Intel’in Comet Lake yongaları uzun bir süredir merakla bekleniyor. Yeni modellerin çıkış tarihi ve bazı slaytlar ortaya çıktı.

    Çıkış tarihi

    Gelen haberlere göre Intel 10. nesil işlemcilerini 30 Nisan’da duyuracak. Ayrıca İnceleme ekiplerine göre Z490 anakartlar önümüzdeki hafta kendilerine ulaşabilir. Diğer taraftan 3 hız aşırtma kilidi açık Comet Lake işlemcisinin de slaytı gün yüzüne çıkmış durumda.

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    Intel Comet Lake çıkış tarihi ve Core i9-10900K-Core i7-10700K-Core i5-10600K slaytları
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    Core i9-10900K, Core i7-10700K ve Core i5-10600K’nın üçü de 125 watt TDP ile gelirken 10 çekirdekli tepe model soğutma koşullarının uygun olduğu durumlarda Velocity Boost 3.0 ile ulaştığı 5.3 GHz’lik boost frekansıyla dikkat çekiyor.

    Ayrıca Bkz. "Intel Core i7-10700, i5-10600K, i5-10500, ve i5-10400’ün incelemesi sızdı: 176 watt çeken i7-10700 Ryzen 7 3700X’ten geride"

    Sırasıyla 10/20, 8/16 ve 6/12 konfigürasyonlarda gelecek yongalarla birlikte henüz 2 yıl önce büyük bir coşkuyla karşılanan Core i7-8700K izlek sayısı itibariyle i5 sınıfına denk hale gelecek. Rekabetten her iki platformun da kullanıcıları faydalanıyor.



    https://videocardz.com/newz/intel-core-i9-10900k-core-i7-10700k-and-core-i5-10600k-marketing-materials-leak Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    Yorumlar (11) Yorum Yaz Forumda Gör
    Bezdumda 3 sa.
    Teşekkür ederim. 10.nesilin ülkemize gelmesi uzun sürerse ryzen 4000 serisini beklerim. Ryzen 4000 serisi dediğiniz gibi şapkadan tavşan çıkarıp şaşırtırsa 10700fi satar ryzene geçerim.
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    sergengüney 1 gün yeni yorumcu
    bizim ülkemize ne zaman gelir acaba ya
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    AnExIeTy (M..... P...) 1 gün
    Bu ortamda 10. nesil intellerin, bilhassa 10700k ve 10900k nın uygun fiyatlı gelmesini beklemek tamamen hayaldir. Z490 anakart ve soğutucu işin içine girince en az 5500₺ gözden çıkarmak gerekiyor



    10600k ve orta seviyede anakart alınıp bir sistem dizilebilir. Evde vakit geçirdiğimiz bu zamanda harcadığı güçlerde hesaba katılırsa Amd hala daha tüketici lehine tercih edilebilir olmaya devam edecek bana kalırsa.
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    Bezdumda 2 gün
    Hocam zaten çok bekledik. Bi bu kadar daha bekletme bizi. 10700F alıp işlemci defterini kapatsak olmaz mı? 3770k emekli olmak istiyor artık
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    BoşnakAğa 1 gün Bezdumda
    Eğer PC değişim zamanı geldi artık diye bir düşünce başladıysa eyvah eyvah. Geri dönüş yok bu düşünceden



    O değişim olacak ve hemen olacak



    10700F 4.6 Ghz. Tomshardware 370$ bekliyor. Doğru ise ortalığı yakıp yıkar



    Elindeki 3770K sonrası ciddi yükseltme olur ve uzun yıllar tık demeden uçar gider. Gayette alınır yani



    Bakma biz 11. nesil beklenebilir diyoruz ama işte o sabrdebilecek gibi olanlara



    Yoksa ben bu serinin en bomba işlemcisinden biri olarak görüyorum 10700F'yi iyi fiyatlandırma koşulu ile



    4.6 da makul yakar, az ısınır, çok kaçar, uzun yıllar tık demez
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    Wilson Fisk (Çağlar Kılıç) 2 gün
    ucuz verirlerse alın valla artık bir şey söylemek istemiyorum bu seri için.sırf 10/20 modelin havası için çıkan gerisinin de figuran olduğu isim değişiklikleri olan bir seri 8700 olmuş 10 bin bilmem ne ama fiyat fiyat fiyat ucuza verip amd'nin topuğuna sıkmaya geliyorsa hoş gelmiş yok ben intelim marka satarım diye geliyorsa heyecana gerek yok.2018'de 1700 liraya 8700k almadığımı 1500'e düşsün öyle alalım dediğimi ve 8700k'nın şu anda 3500 lira olduğunu hatırlatmak istiyorum ben bilmem dolar ne artmış ne düşmüş ben 2200 liraya aldım 3700x'i geçen sene temmuz.
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    cihanneyman 2 gün yeni yorumcu
    buraya gelmesi uzun sürer o zaman virüs filan var mayıs sonu gelir anca
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    BoşnakAğa 2 gün
    Bu seride mesela 4.2 Ghz all core hızında ve 10400 den 10-20 dolar pahallı satılacağı söylenen 10500 bildiğin 8700 olacak 100 mhz eksiğiyle


    O da baya iyi işlemci zaten


    Çok hakkı yendi düz 8700'ün nedense. Çok iyi işlemciydi


    Neyse


    10400-10500 vs HT ile çok güçlü oyun ve genel iş işlemcisi olacak şüphe yok ama elindeki sistem 4790K gibi hala yeter kıvamda olanlar ve dolar artışından etkilenmeyeceler direk 11. nesil veya Zen3 beklesin



    Baya ilginç mimari farklılıklar geliyor bu defa. Intel için 2020 sonu 2021 başı konuşuluyor yine gecikme olmazsa



    10. nesil intel içinde fark yaratacak ama esas olay 11. seride. Özellikle 8/16 vs düşünenler için



    Birde intel hala laptop talebine yetişemediği için DIY marketi boşlamış 9 AMD ye 1 intel satışını umursamaz halini sürdürüp fiyatlarda burnundan kıl aldırmamaya devam ediyor


    Azıcık cezalandırmak lazım bu umursamazlığı


    9700'ü 370$ yaptılar anında ilk 5 e girdi amazon satışında. Onun dışında bir hareket yok. İhtiyaçları yok çünkü. Kar maksimizasyonu yapacağım diye satış oranı falan görmüyor gözleri. Yoksa bildiğin rezalet firma için


    Bu açıdan 10. nesilde de fiyatlar saçma olmaya devam edecek gibi. Laptop satışları dünya çapında zaten artıyordu son durumda adeta patladı evden çalışma muhabbeti vs ile


    DIY market bildiğin öksüz kaldı intel'in boşlamasıyla


    Zen3 çıkınca rekabet patlayacağı için ve o zaman kadar +25% üretim kapasite artışı devreye gireceği için tıpış tıpış fiyat düşürüp DIY markette önem vermek zorunda kalacaklar. Bir yandan da AMD mobil satışları da artacak oradan da kapasiteleri boşa düşecek


    11. nesilde müthiş bir rekabet görecek intel. Bu sayede ciddi IPC artışı yanında güzel fiyatlar görme ihtimalimiz yüksek dolar bazında


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    Khoradasein (Mahmut Mümtaz Apostrof Er) 1 gün BoşnakAğa
    @Wilson Fisk
    Halen fiyat aynı sayılır, dün hepsiburada'da 2400 TL etiketle satılıyordu.
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    DH Misafiri 2 gün
    Ryzen 2600 ile yola devam. (Not: 5.3 Ghz gerek yok 3.9 Ghz yeter.)
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    neyseneya 3 gün
    buraya gelmesi 30 mayısı bulur herhalde.
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