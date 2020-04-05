Intel Comet Lake çıkış tarihi ve Core i9-10900K-Core i7-10700K-Core i5-10600K slaytları

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İşlemci pazarında yeniden rekabetçi bir konuma yükselmek için vites yükseltecek Intel’in Comet Lake yongaları uzun bir süredir merakla bekleniyor. Yeni modellerin çıkış tarihi ve bazı slaytlar ortaya çıktı.

Çıkış tarihi

Gelen haberlere göre Intel 10. nesil işlemcilerini 30 Nisan’da duyuracak. Ayrıca İnceleme ekiplerine göre Z490 anakartlar önümüzdeki hafta kendilerine ulaşabilir. Diğer taraftan 3 hız aşırtma kilidi açık Comet Lake işlemcisinin de slaytı gün yüzüne çıkmış durumda.

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Core i9-10900K, Core i7-10700K ve Core i5-10600K’nın üçü de 125 watt TDP ile gelirken 10 çekirdekli tepe model soğutma koşullarının uygun olduğu durumlarda Velocity Boost 3.0 ile ulaştığı 5.3 GHz’lik boost frekansıyla dikkat çekiyor.

Ayrıca Bkz. "Intel Core i7-10700, i5-10600K, i5-10500, ve i5-10400’ün incelemesi sızdı: 176 watt çeken i7-10700 Ryzen 7 3700X’ten geride"

Sırasıyla 10/20, 8/16 ve 6/12 konfigürasyonlarda gelecek yongalarla birlikte henüz 2 yıl önce büyük bir coşkuyla karşılanan Core i7-8700K izlek sayısı itibariyle i5 sınıfına denk hale gelecek. Rekabetten her iki platformun da kullanıcıları faydalanıyor.

https://videocardz.com/newz/intel-core-i9-10900k-core-i7-10700k-and-core-i5-10600k-marketing-materials-leak

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