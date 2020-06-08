Intel, Comet Lake için PL1, PL2 değerlerini ve Tau sürelerini açıkladı: PL2’de 3.5 kat tüketim

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Mavi ekibin Comet Lake işlemcilerini duyurmasıyla belirsiz kalan PL değerleri ve Tau süreleri incelemelerin yayınlanmasının yanı sıra yongaların satışa sunulmasına rağmen halen açıklanmamıştı.

Nihayet Intel’den beklenen haber geldi. Firma 10. nesil işlemcileri için belirlediği PL güç tüketim değerlerini ve modellerin boost frekansta kalacağı süreleri açıkladı. En baştan altını çizelim, bu değerler Intel tarafından önerilen değerler.

Dolayısıyla isterse bir anakart üreticisi 65 watt TDP’li işlemci için baz frekans seviyesine yönelik PL1 değerini 250 watt olarak belirleyebileceği gibi yonganın boost frekansta kalacağı süreyi sınırsız şekilde de ayarlayabilir.

Uygun fiyatlı anakartlara ''hız aşırtma''

Nitekim B ve H serisi uygun fiyatlı anakartların incelenmesiyle de bu ortaya çıktı. Örneğin, ASRock BFB teknolojisiyle 65 watt TDP’li işlemcileri için PL1 seviyesinde 125 watt tüketime izin veriyor. MSI ise PL1 değerini bazı anakartlarında 255 watt’a kadar yükseltmiş.

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ASUS kanadında ise 2 anakart haricinde PL1 seviyesinde izin verilen sınır 210 watt’a çekilmiş. Bu ilk değil aslında. Daha önceleri Z serisi anakartlarda gördüğümüz bir tekniğin orta segment anakartlara gelmiş durumda. Ayrıca bu teknik Intel’in verdiği iznin anakart üreticileri tarafından biraz yanlış kullanımı olarak da nitelenebilir.

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PL2, PL1 ve Tau

Tabloyu daha anlaşılır hale getirmek adına ufak bir not düşelim. PL1, Intel işlemcilerin TDP değeri olarak da bilinen taban frekanstaki tüketim değeri iken PL2 işlemcinin boost frekansta tüketebileceği rakam olarak karşımıza çıkıyor. Tau ise yonganın boost frekansta kalabileceği süre olarak geçiyor. Yukarıda bahsettiğimiz üzere bu önerilerin pratikte karşılığı tam olarak olmayabiliyor.

Soğutucu seçerken TDP'ye aldanmamak gerek

Bunun da ötesinde işlemcilerin özellikle de oyunlarda taban frekans değeri yerine tepe frekansta çalıştığını düşünecek olursak PL2 tüketim değerlerini kıstas kabul etmek daha gerçekçi olacaktır. Zira işlemci soğutucusu alırken PL1 değerine göre -Intel’in iddia ettiği TDP- soğutucu alınırsa sıcaklık konusunda üzücü sonuçlar yaşanabilir.

TDP'nin 3.5 katı tüketim

Intel tarafından işlemcilerine yönelik tavsiye edilen verilere baktığımızda Core i9-10900T’nin 35 watt’lık TDP’sinin aksine PL2’de 123 watt çekebilmesi dikkat çekiyor. Bu rakam önceki nesillere kıyasla %25 fazla. PL2’nin PL1’in yaklaşık 3.5 katına denk gelmesi ise ayrı bir önemli nokta.

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Ayrıca Bkz. "Intel'den tavsiye: Odağımızı benchmarklardan teknolojinin faydalarına kaydırmalıyız"

65 watt TDP’li işlemcilerde de tablo değişmiyor, 224 watt’a uzanan PL2 seviyeleri ile yongalar ‘’TDP’’ değerinin 3.45 katına kadar tüketebiliyor. Son olarak hız aşırtma kilitsiz işlemcilerde 56 saniye olarak belirlenen Tau süresinin hız aşırtma kilitli ve T serisi modellerde 28 saniyeye düştüğünü ekleyelim.

https://www.guru3d.com/news-story/intel-releases-detailed-power-limiter-and-duration-state-information-for-comet-lake-processors.html

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