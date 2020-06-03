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    Intel'den tavsiye: Odağımızı benchmarklardan teknolojinin faydalarına kaydırmalıyız

    Bob Swan yaptığı canlı yayında dikkat çeken bir açıklamada bulundu.
    19 sa. (Son Güncelleme: 18 sa.)
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    İşlemci
    Metehan Göktaş
    Yazar
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    Intel'den tavsiye: Odağımızı benchmarklardan teknolojinin faydalarına kaydırmalıyız

    Intel’in CEO koltuğunda oturan Bob Swan düzenlediği canlı yayında Computex 2020 öncesinde bazı mesajlar verdi.

     

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    Benchmarklara değil teknolojinin faydalarına odaklanın

    Bob Swan yaptığı konuşmada pandeminin teknoloji dünyasının odağını benchmarklardan teknolojinin faydalara çevirmesi için önemli bir fırsat olarak değerlendirmesi gerektiğini vurguladı.

    Ayrıca teknolojinin iş ve tüketici ihtiyaçlarına yönelik geliştirilmesi gerektiğinin altını çizen isme göre toplumsal fayda ve ekonomik gelişmeleri destekleyecek yönde optimizasyonlara gidilmeli. Burada CEO, salgın döneminde teknolojinin gerek ekonomik gerekse de sivil düzenin devamını sağlayarak önemli bir rol üstlendiğine de değinmiş.

    Ayrıca Bkz. "Ryzen 9 3900XT, Ryzen 7 3800XT ve Ryzen 5 3600XT’nin fiyatları gün yüzüne çıktı"

    Intel’in bu mesajları akıllara AMD’nin FX dönemi stratejisini getirdi. Görünüşe göre Intel geriye düşmesiyle benzer bir yola başvuruyor. Zira açıklamalar AVX-512 komut setini destekleyen ve DL-Boost özelliğiyle derin öğrenme işlemlerini hızlandıran ancak AMD’ye karşı hem son kullanıcı hem de iş istasyonu alanında düşük performans gösteren Cascade Lake XE’nin yanı sıra Ice Lake işlemcilerini öne çıkarma yönünde. Son olarak Bob Swan Tiger Lake işlemcilerinin bu yaz döneminde piyasaya sürüleceğini de doğruladı.



    https://www.techpowerup.com/268006/intel-plays-the-pre-zen-amd-tune-advocates-focus-shift-from-benchmarks-to-benefits Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    En Beğenilen Yorumlar Tümünü Genişlet Yorum Yaz
    interwap (Volkan ) 18 sa. en beğenilen
    Anladık Intel, AMD'ye yetişemeyince mızıkçılığa başladın.

    (Haklı ama yapacak bir şey yok. Parayı rahat harcayan benchmarkçılar.)
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    AREryilmaz (Ahmet Refik ERYILMAZ) 18 sa.
    "Ayrıca teknolojinin iş ve tüketici ihtiyaçlarına yönelik geliştirilmesi gerektiğinin altını çizem isme göre toplumsal faydanın ve ekonomik gelişmeleri destekleyecek yönde optimizasyonlara gidilmeli. Burada CEO salgın döneminde teknolojinin gerek ekonomik gerekse de sivil düzenin devamını sağlayarak önemli bir rol üstlendiğine"

    Kardeş çevirdikten sonra bir okusan bari...
    "Ayrıca teknolojinin iş ve tüketici ihtiyaçlarına yönelik geliştirilmesi gerektiğinin altını çizem isme göre toplumsal faydanın ve ekonomik gelişmeleri destekle...
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    viper17 (Ahmet ...) 17 sa.
    10 yıllık planı hazır olan intele bak sen
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    snakefatih (Uncle TREVOR) 5 sa. viper17
    Elbet 10 yıllık planları vardır ama amd ryzen ile bu planları altüst etmiş görünüyor. Intel piyasada tekel olsaydı 3900x gibi 12/24 bir işlemciyi belki 2030 da piyasaya sürerdi
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    Yorumlar (18) Yorum Yaz Forumda Gör
    lemartes 1 sa.
    Para yerine teknoloji faydalarına odaklanırsak iyi olur. 1000tl standart fiyat yap geç işlemcileri. odağını değiştir artık.
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    yucelbaha 1 sa. yeni yorumcu
    bu adam teknolojiyi ya takip etmiyor yada haberi yok
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    huso 1 sa.
    Oldu Baba senin islemcin prizden 660W ceksin Sistem olarak Agır Programlarda, Sistem olarak 354W ları gorsun.Sırf Benchmarklarda rakibi gecip oyunlarda birkac FPS icin tuketimi dusunme ,95W lık islemcileri 125W a cek.Z390 da calısmasın diye 49 pin ekleyip 1200 Sokete cık.

    Kendin benchmark lara oynayıp tuketiciye urunu aldır.O kadar para verip urununu alan tuketiciye de bosver benchmarkı sen baska noktalara odaklan de o da ilginc...
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    ruzgarnufel (Rüzgar Nufel Öznohut) 2 sa.
    Sonra nokia gibi bluetooth koyup satarsınız.
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    relling (Furkan Karagöz) 3 sa.
    Bunu nasıl ceo koltuğundan tutuyolar hala amd en dipten gelip seni tokatlamış sen ağlıyon işlemcinin gücünü ölçen benchmarklara bakmayalım diye. Neye bakacaz acaba hangisinin verdiğimiz parayı hakedeceğine neye göre bakacaz. Oyun oynayacak adam oyun testine bakacak render alacak adam render testine bakacak. Madem işlemcilerin güçsüz indir fiyatını bu kadar basit.
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    reiis (huseyin akdas) 3 sa.
    Demek istiyorki benchmark testlerini kafanıza takmayın bizide uğraştırmayın çalışsın yeter fiat gibi yürüsün yeter
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    ilkerinanç (belli olmuyormu?) 3 sa.
    İyi de senelerdir oyunda şöyle iyiyiz, benchmarkta böyle süperiz diyen sensin zaten şimdi ne oldu da fikrin değişti derler adama. Ama ben demicem, sebebi biliyorum zaten.
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    wolferto (mehmet öz) 5 sa.
    bu adam teknolojiyi muhtemelen takip etmiyor :)
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    orc123456 6 sa.
    Adam haklı, AMD'de nasıl teknoloji varsa, Threadripper 3 diye bir şey ürettiler. Şahsen bundan daha muazzam bir işlemci kullandığımı hatırlamıyorum.



    Edit: Oyun performansı da iyi
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