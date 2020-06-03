Intel'den tavsiye: Odağımızı benchmarklardan teknolojinin faydalarına kaydırmalıyız

Intel’in CEO koltuğunda oturan Bob Swan düzenlediği canlı yayında Computex 2020 öncesinde bazı mesajlar verdi.

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Benchmarklara değil teknolojinin faydalarına odaklanın

Bob Swan yaptığı konuşmada pandeminin teknoloji dünyasının odağını benchmarklardan teknolojinin faydalara çevirmesi için önemli bir fırsat olarak değerlendirmesi gerektiğini vurguladı.

Ayrıca teknolojinin iş ve tüketici ihtiyaçlarına yönelik geliştirilmesi gerektiğinin altını çizen isme göre toplumsal fayda ve ekonomik gelişmeleri destekleyecek yönde optimizasyonlara gidilmeli. Burada CEO, salgın döneminde teknolojinin gerek ekonomik gerekse de sivil düzenin devamını sağlayarak önemli bir rol üstlendiğine de değinmiş.

Ayrıca Bkz. "Ryzen 9 3900XT, Ryzen 7 3800XT ve Ryzen 5 3600XT’nin fiyatları gün yüzüne çıktı"

Intel’in bu mesajları akıllara AMD’nin FX dönemi stratejisini getirdi. Görünüşe göre Intel geriye düşmesiyle benzer bir yola başvuruyor. Zira açıklamalar AVX-512 komut setini destekleyen ve DL-Boost özelliğiyle derin öğrenme işlemlerini hızlandıran ancak AMD’ye karşı hem son kullanıcı hem de iş istasyonu alanında düşük performans gösteren Cascade Lake XE’nin yanı sıra Ice Lake işlemcilerini öne çıkarma yönünde. Son olarak Bob Swan Tiger Lake işlemcilerinin bu yaz döneminde piyasaya sürüleceğini de doğruladı.

https://www.techpowerup.com/268006/intel-plays-the-pre-zen-amd-tune-advocates-focus-shift-from-benchmarks-to-benefits

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