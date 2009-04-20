Intel, Core 2 Extreme serisi çift çekirdekli mobil işlemcilerine veda ediyor

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Nehalem mimarisini temel alan mobil işlemcilerin kullanılacağı Calpella kod adlı yeni nesil platformu üzerindeki çalışmalarını sürdüren Intel, dizüstü bilgisayarlar için hazırladığı Core 2 Extreme serisi çift çekirdekli mobil işlemcileriyle yollarını ayırmaya hazırlanıyor. Yüksek performanslı dizüstü bilgisayar segmenti için hazırlanan ve çarpan kilidi açık olarak gelen bu işlemciler, segmentin en hızlı çözümleri arasında olmakla birlikte Intel'in Extreme serisi diğer işlemcileri gibi ciddi bir maliyet yükünü de beraberinde getiriyordu.

Gelen bilgilere göre Intel, Core 2 Extreme serisi dahilinde dört çekirdekli mobil işlemcileriyle yoluna devam edecek gibi görünüyor. Hatırlanacağı üzere firma geçtiğimiz sene içerisinde endüstrinin dört çekirdekli ilk mobil işlemcilerini duyurmuş ve pazara sunmaya başlamıştı. Örneğin yüksek performans tutkunu mobil kullanıcılar için 2.53GHz'de çalışan Core 2 Extreme QX9300 işlemcisini hazırlayan Intel, 45 Watt gibi dizüstü bilgisayar segmentinde yüksek sayılan ısıl güç tasarımı konusunu ise Calpella platformunda aşmayı planlanıyor.

Açıklanan detaylara göre Calpella platformunda kullanılacak Nehalem tabanlı mobil işlemciler, firmanın güncel ürün gamında yer alan modellere göre daha yüksek performans sunabilecekleri gibi güç tüketimi noktasında da daha tutumlu olacakları belirtiliyor. Yüksek performanslı işlemcilerin yanı sıra dizüstü bilgisayarlar için yine yüksek performans odaklı SSD çözümleri de hazırlayan Intel, Centrino teknolojisi ile domine ettiği pazarda performans çıtasını mümkün oldukça yukarı çekmenin planlarını yapıyor.