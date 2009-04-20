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Intel, Core 2 Extreme serisi çift çekirdekli mobil işlemcilerine veda ediyor

10 yıl
7,2b
1
8
Diğer
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Intel, Core 2 Extreme serisi çift çekirdekli mobil işlemcilerine veda ediyor
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Nehalem mimarisini temel alan mobil işlemcilerin kullanılacağı Calpella kod adlı yeni nesil platformu üzerindeki çalışmalarını sürdüren Intel, dizüstü bilgisayarlar için hazırladığı Core 2 Extreme serisi çift çekirdekli mobil işlemcileriyle yollarını ayırmaya hazırlanıyor. Yüksek performanslı dizüstü bilgisayar segmenti için hazırlanan ve çarpan kilidi açık olarak gelen bu işlemciler, segmentin en hızlı çözümleri arasında olmakla birlikte Intel'in Extreme serisi diğer işlemcileri gibi ciddi bir maliyet yükünü de beraberinde getiriyordu.

Gelen bilgilere göre Intel, Core 2 Extreme serisi dahilinde dört çekirdekli mobil işlemcileriyle yoluna devam edecek gibi görünüyor. Hatırlanacağı üzere firma geçtiğimiz sene içerisinde endüstrinin dört çekirdekli ilk mobil işlemcilerini duyurmuş ve pazara sunmaya başlamıştı. Örneğin yüksek performans tutkunu mobil kullanıcılar için 2.53GHz'de çalışan Core 2 Extreme QX9300 işlemcisini hazırlayan Intel, 45 Watt gibi dizüstü bilgisayar segmentinde yüksek sayılan ısıl güç tasarımı konusunu ise Calpella platformunda aşmayı planlanıyor.

Açıklanan detaylara göre Calpella platformunda kullanılacak Nehalem tabanlı mobil işlemciler, firmanın güncel ürün gamında yer alan modellere göre daha yüksek performans sunabilecekleri gibi güç tüketimi noktasında da daha tutumlu olacakları belirtiliyor. Yüksek performanslı işlemcilerin yanı sıra dizüstü bilgisayarlar için yine yüksek performans odaklı SSD çözümleri de hazırlayan Intel, Centrino teknolojisi ile domine ettiği pazarda performans çıtasını mümkün oldukça yukarı çekmenin planlarını yapıyor.


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sertacaygun 10 yıl
Acer yaparsa alınır, yoksa alınmaz... (Acer hayranlığı başladı bu aralar bende... )
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Fettah34 10 yıl
Biri bana intelin mevcut mobil işlemcilerini sınıflandırabilir mi çok merak ediyorum...
T2000-T3000-T5000-T6000-T7000-T8000-T9000-P7000-P8000-P9000 vs...
O kadar çok çeşit işlemcisi varki hangisi yeni, hangisi eski, hangisi hangisinin muadili, hangisi daha hızlı, hangisi daha az enerji çeker inanın hiç bilmiyorum...
Artık tamamen cahil kaldım intelin mobil işlemcileri. Bende diğer bilmeyen vatandaşlar gibi Rakamı büyük olan iyidir mantığından gidiyorum ama T ve P arasındaki farkı hiç bilmiyorum
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WinteR 10 yıl

Orjinalden alıntı: Fettah34

Biri bana intelin mevcut mobil işlemcilerini sınıflandırabilir mi çok merak ediyorum...



T2000-T3000-T5000-T6000-T7000-T8000-T9000-P7000-P8000-P9000 vs...



O kadar çok çeşit işlemcisi varki hangisi yeni, hangisi eski, hangisi hangisinin muadili, hangisi daha hızlı, hangisi daha az enerji çeker inanın hiç bilmiyorum...



Artık tamamen cahil kaldım intelin mobil işlemcileri. Bende diğer bilmeyen vatandaşlar gibi Rakamı büyük olan iyidir mantığından gidiyorum ama T ve P arasındaki farkı hiç bilmiyorum



Zor bir soru :)
ark.intel.com/...
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hikmetg 10 yıl
İntel 'in halen şu notebook piyasasında uyguladığı fiyatlandırmadan nefret ediyorum. Bu şirket şu anda yolunu bulsa eminim masa üstünü de sömürür. Bakın arkadaşlar piyasaya T2xxx, T3xxx .. ile doldurdu. Oysa bu işlemciler yeterli performansı vermekten çok uzak. Hele ki Winsows vista ve yakında çıkacak Windows 7 için bu işlemciler yetersiz. İntel 'i bu sebeple sevmiyorum.
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IhtiyarDelikanli 10 yıl
amd iyi fiyatlı çıkarıyo evet orda hem fikirim sizlede performans konusunda aynı şeyi söyleyemicem..
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max975 10 yıl
tabii değişim harika ama fiyatlarıda biraz düşük tutnası gerek amd çok iyi fiyat performans işlemçiler cıkarıyor.
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cengiz_vga 10 yıl

Orjinalden alıntı: max975

tabii değişim harika ama fiyatlarıda biraz düşük tutnası gerek amd çok iyi fiyat performans işlemçiler cıkarıyor.



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