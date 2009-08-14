Intel Core 2 Quad Q7600 görüntülendi, hedef Phenom II X3 ailesi

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Nehalem mimarisini temel alan Core i7 işlemci ailesiyle performans liderliğini elinde tutan Intel önümüzdeki ay ile birlikte yeni nesil Core i5 ve Core i7 (LGA1156) işlemcilerini de pazara sunacak. Nehalem tanbanlı yeni modellere ek olarak Intel, Core 2 jenerasyonunu da yeni modeller ile güncellemeye devam ediyor. AMD'nin Black Edition serisi çarpan kilidi açık işlemcilerine benzer şekilde yine çarpan kilidi açık olarak gelen çift çekirdekli Pentium E6500K modeliyle yanıt vermeyi planlayan (işlemci pilot çalışma olarak Çin pazarında satışta) yarıiletken devi, rakip AMD'nin çift ve dört çekirdekli modeller arasına konumlandırdığı ve çekirdek aşırtma uygulaması ile dört çekirdekli yapılabilen üç çekirdekli Phenom II X3 serisine maliyet odaklı Core 2 Quad modelleriyle yanıt vermeyi hedefliyor.

Intel'in muhtemelen 150$ altı fiyatla pazara sunacağı dört çekirdekli işlemcisi Core 2 Quad Q7600 gün ışığına çıktı. LGA775 formunda olan ve 45nm üretim teknolojisiyle hazırlanan dört çekirdekli yeni işlemci, 800MHz FSB hızını destekliyor ve 2MB seviye 2 (L2) bellek kapasitesiyle geliyor. Q8000 serisinin yarı kadar L2 bellek kapasitesine sahip olan Core 2 Quad Q7600 modelinin standart saat hızı ise 2.7GHz olarak belirlenmiş. 2.66GHz'de çalışan Q8400 modelini 163$ seviyesinden kullanıcılarla buluşturan Intel'in Core 2 Quad 7600 modelini ise muhtemelen 150$ altında bir fiyatla üç çekirdekli AMD Phenom II X3 serisine rakip olarak konumlandırması beklenirken, düşük L2 bellek kapasitesi ve 800MHz FSB frekansı ile Q7600 modelinin hız aşırtma konusunda iddialı olabileceği yorumları da yapılıyor.