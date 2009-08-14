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Intel Core 2 Quad Q7600 görüntülendi, hedef Phenom II X3 ailesi

9 yıl
14,1b
1
38
Diğer
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Intel Core 2 Quad Q7600 görüntülendi, hedef Phenom II X3 ailesi
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Nehalem mimarisini temel alan Core i7 işlemci ailesiyle performans liderliğini elinde tutan Intel önümüzdeki ay ile birlikte yeni nesil Core i5 ve Core i7 (LGA1156) işlemcilerini de pazara sunacak. Nehalem tanbanlı yeni modellere ek olarak Intel, Core 2 jenerasyonunu da yeni modeller ile güncellemeye devam ediyor. AMD'nin Black Edition serisi çarpan kilidi açık işlemcilerine benzer şekilde yine çarpan kilidi açık olarak gelen çift çekirdekli Pentium E6500K modeliyle yanıt vermeyi planlayan (işlemci pilot çalışma olarak Çin pazarında satışta) yarıiletken devi, rakip AMD'nin çift ve dört çekirdekli modeller arasına konumlandırdığı ve çekirdek aşırtma uygulaması ile dört çekirdekli yapılabilen üç çekirdekli Phenom II X3 serisine maliyet odaklı Core 2 Quad modelleriyle yanıt vermeyi hedefliyor.

Intel'in muhtemelen 150$ altı fiyatla pazara sunacağı dört çekirdekli işlemcisi Core 2 Quad Q7600 gün ışığına çıktı. LGA775 formunda olan ve 45nm üretim teknolojisiyle hazırlanan dört çekirdekli yeni işlemci, 800MHz FSB hızını destekliyor ve 2MB seviye 2 (L2) bellek kapasitesiyle geliyor. Q8000 serisinin yarı kadar L2 bellek kapasitesine sahip olan Core 2 Quad Q7600 modelinin standart saat hızı ise 2.7GHz olarak belirlenmiş. 2.66GHz'de çalışan Q8400 modelini 163$ seviyesinden kullanıcılarla buluşturan Intel'in Core 2 Quad 7600 modelini ise muhtemelen 150$ altında bir fiyatla üç çekirdekli AMD Phenom II X3 serisine rakip olarak konumlandırması beklenirken, düşük L2 bellek kapasitesi ve 800MHz FSB frekansı ile Q7600 modelinin hız aşırtma konusunda iddialı olabileceği yorumları da yapılıyor.


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xtreme55 9 yıl
800 Mhz FSB hızaşırtma için çok iyi bir avantaj, 13,5 çarpan ile çok iyi değerler elde edilebilir, ancak önbellek çok düşük kalmış.. En azından 4 MB olsaydı çok daha iyi olurdu..
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-dehşet- 9 yıl
2mb önbellek kafalarda soru işareti yaratıyor.LGA775 platformu önbelleğe bağımlı bir yapıya sahip.Ben X3 lerden iyi olacağını düşünmüyorum.OC kapasitesi her zamanki gibi yüksek olacaktır.İntel cephesinde hali hazırda Q8400 den aşağı bir X4 işlemci alınmaz.
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MrPerFormance 9 yıl
800 mhz fsb düşük kalmış. AMD ürettiği düşük maliyetli işlemcilerde bile hala HT3 ü kullanıyor. AMD büyük kısıtlamalar yapmıyor. Hala intelin LGA 775 soket işlemcilerinden almayı düşünmüyorum.
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Kénan 9 yıl
Patlama bekliyorum.
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yekoo 9 yıl
e8400 bile çift çekirdek olduğu halde tm x3 lerden iyi bende kesin eminim bu işlemci x3lerden daha iyi olacaktır testlerde görürsünüz....
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buraoca2 9 yıl
@DEATH71
Evet hocam bende öyle düşündüm. Bu işlemcinin en büyük cazibesi hızaştırma potansiyeli olabilir. Yoksa özellikleri (Özellikle de önbelleği) iyi değil.
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Tolgá 9 yıl
fsb önemli değil oc ile düzelirde l2 çok düşük her cpuya 512 kb sanki celeronun quadı olmuş.testler gelsinde ona göre konuşalım..
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Towarscke 9 yıl
2000mhz'lik cift veri hattina 800mhzlik fsb ile cevap vermeye ve bunu dusuk bellekle yapmaya calisiyor... zannetmiyorum ki, oyun performansi daha fazla olsun... AMD bu konuda baya bir onde..
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K@ptan41 9 yıl
amd artık teknolıjı degıstırdı performans ıslemcıler cıkarıyor ıntel ona karsı bır seyler yapmaya calısıyor gercekten cok ıyı durum fıyat acısından ıntel cok pahalı ıntel performanslı ama amd x3720 pehonom ıntel 2x8400 testlerde gecıyor
ıntelden ucuz sımdı fsb hızı 800 ıslemcı cıkarıyor amd karsı dusuk onbelleklı pıyasa ucuz sergılemek ıcın bence amd x3pehonom bu dusuk bellekle fsb ozelıgıyle rakıp olamaz
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sendomi 9 yıl
amd'nin fiyat-performans politası meyvelerini veriyor bir zamanlar amd ve ati'yi tınlamayanlar artık herşeyin eskisi gibi olmadığının farkındalar bu satten sonra 800mhz fsb ve 2mb gibi düşük bir önbelleğe sahip işlemci alınırmı bence alınmaz bana göre bu işlemci e5000 serisinin 4 çekirdekli hali x3 serisinden daha performanslı olabileceğini hiç zannetmiyorum ki her ne kadar 4 çekirdeklide olsa 800mhz fsb 2mb cache olayı mahvetmiş
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beytekin45 9 yıl
Önceden AMD İntel'in işlemcilerine karşı yeni modeller konymlandırmaya uğraşırdı şimdi ise İntel AMD ye karşı işlemci konumlandırmaya çalışıyor. Hakikaten işler tersine dönmüş.
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K.Kahriman 9 yıl
vay, vay, vay beklenen işlemci geldi işte . eğer cache 2mb olduğundan dolayı işlemciye çok sınırlama yapmazsa yeni f/p canavarı geliyor demektir.
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TURK-ŞAD 9 yıl
Intelde artık F/P a oynamaya başadı, sonunda gerçekleri geçde olsa görmeye başladılar sanırım..
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Chris Brown 9 yıl
Önbellek düşükmüş yahu , Q8400 290TL ye bulunabiliyor su an eger Q7600 250TL den çıkış yaparsa hedefi vurmuş olur.
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MÜŞAVİR 9 yıl
13,5 çarpan hızaşırtma için çok iyi bence. 4 ghz de günlük kullanılır mı acep?
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