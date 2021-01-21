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    Intel Core i5-11400 Geekbench’te ortaya çıktı

    Yarıiletken üreticisi geçtiğimiz günlerde duyurduğu Rocket Lake işlemcilerinin performans verileri gün yüzüne çıkmaya devam ediyor. 6/12 model Geekbench’te ortaya çıktı.
    32 dk.
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    İşlemci
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    Metehan Göktaş
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    Intel Core i5-11400 Geekbench’te ortaya çıktı
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    Mavi ekip 11. nesil Core işlemci ailesini geçtiğimiz hafta lanse etti. Yongaların performans durumu ise yeni sistem toplayacaklar tarafından merak ediliyor.

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    Geekbench’te ter döken Core i5-11400 MSI’ın MG Z490M Gaming Edge anakartı üzerinde teste girmiş. Rocket Lake ile birlikte satışa sunulacak 500 serisi anakartlar henüz ön sipariş aşamasında. Diğer taraftan önceki nesil modeller fiyat avantajına sahip olacağa benziyor.

    ES2 seviyesinde olduğu düşünülen yonganın nihai performansa yakın bir durumda olduğunu söyleyebiliriz. Zira Intel’in önümüzdeki mart ayında 11. nesil çözümlerini satışa sunması bekleniyor.

    Core i5-11400 frekans farkına rağmen önde

    Core i5-11400’ün skorlarını kıyaslacak olursak modelin selefinden yaklaşık %8 önde olduğu görülüyor. Üstelik 300 MHz baz ve 100 MHz tepe frekans farkına rağmen Rocket Lake yongasının önde olması Cypress Cove çekirdeklerinin iddialı geldiğinin işareti olarak kabul edilebilir.

    Intel Core i5-11400 Geekbench’te ortaya çıktı
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    Diğer taraftan Core i5-11400 aynı çekirdek izlek konfigürasyonundaki Core i7-8700K’nın %6 gerisinde kalmış. Son olarak daha önemlisi Ryzen 5 5600X Intel’in önümüzdeki aylarda satışa sunacağı modeline %30 fark atıyor.



    https://videocardz.com/newz/intel-core-i5-11400-6-core-rocket-lake-s-cpu-spotted-on-geekbench Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    Penceresiz ofislere yapay gün ışığı: Misola LED

    darkaura

    isigin sirkadyen ritim uzerindeki etkilerini dolasiyla insan psikolojisini ve hormonel dengesini nasil degistirebildigini bilen sirketler, kisiler alir. aksam vakti 1 dolarlik soguk beyaz led ampulun altinda oturdugu icin gece uyuyamiyan cok insan var ve bunun neden oldugunun farkinda bile degilller. buyuk sirketlerin duvardaki boyanin renginden arkada calan muzige kadar is verimliligini artirmak icin ofis tasarimina verdikleri onemi dusunursek bu urun kendine pazar bulacaktir.

    1 saat önce
    A
    aycibin

    1 dolara satılan led ampül yerine bunu kim alır?

    2 saat önce
    Yorumlar (3) Yorum Yaz Forumda Gör
    1
    ugacomtr (Umut Gökhan AYKAN) 31 sn. ( Mesaj Silindi )
    fiyatları da fark atacak gibi. intel amd ile performansta yer değiştirecek gibi amd de intelden fiyatta koltuğu devralacak gibi..
    r5 3600 ile r5 5600 aynı segmentte işlemci olmasına rağmen 2 katına yakın fiyat farkıyla dikkatimi çekti..!
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    E esenercelik (Esener Çelik) 2 dk. ( Mesaj Silindi )
    Stok fanları da değiştir intel, bezdik artık kedi gibi vıyaklıyor
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    huso 22 dk. ( Mesaj Silindi )
    "Ryzen 5 5600X Intel’in önümüzdeki aylarda satışa sunacağı modeline %30 fark atıyor."
    Bu gercekse Intelde durum vahim...
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