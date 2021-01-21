Intel Core i5-11400 Geekbench’te ortaya çıktı

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Mavi ekip 11. nesil Core işlemci ailesini geçtiğimiz hafta lanse etti. Yongaların performans durumu ise yeni sistem toplayacaklar tarafından merak ediliyor.

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Geekbench’te ter döken Core i5-11400 MSI’ın MG Z490M Gaming Edge anakartı üzerinde teste girmiş. Rocket Lake ile birlikte satışa sunulacak 500 serisi anakartlar henüz ön sipariş aşamasında. Diğer taraftan önceki nesil modeller fiyat avantajına sahip olacağa benziyor.

ES2 seviyesinde olduğu düşünülen yonganın nihai performansa yakın bir durumda olduğunu söyleyebiliriz. Zira Intel’in önümüzdeki mart ayında 11. nesil çözümlerini satışa sunması bekleniyor.

Core i5-11400 frekans farkına rağmen önde

Core i5-11400’ün skorlarını kıyaslacak olursak modelin selefinden yaklaşık %8 önde olduğu görülüyor. Üstelik 300 MHz baz ve 100 MHz tepe frekans farkına rağmen Rocket Lake yongasının önde olması Cypress Cove çekirdeklerinin iddialı geldiğinin işareti olarak kabul edilebilir.

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Diğer taraftan Core i5-11400 aynı çekirdek izlek konfigürasyonundaki Core i7-8700K’nın %6 gerisinde kalmış. Son olarak daha önemlisi Ryzen 5 5600X Intel’in önümüzdeki aylarda satışa sunacağı modeline %30 fark atıyor.

https://videocardz.com/newz/intel-core-i5-11400-6-core-rocket-lake-s-cpu-spotted-on-geekbench

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