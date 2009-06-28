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Intel Core i5 işlemciler için P55 yonga setli 4 anakart modeli hazırlıyor

9 yıl
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Diğer
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Intel Core i5 işlemciler için P55 yonga setli 4 anakart modeli hazırlıyor
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Computex 2009 fuarında iş ortakları tarafından hazırlanan P55 yonga setli anakartları sergileyen Intel, her yeni çipset lansmanında olduğu gibi P55 için de kendi markasını taşıyan anakartları pazara sunmayı hedefliyor. Gelen bilgilere göre Intel, Core i3 ve Core i5 işlemciler için P55 yonga setli dört yeni anakart hazırlıyor.

Firmanın DP55KG, DP55SB, DP55WB ve DP55WG kod adlarına sahip olan yeni anakartlarının detayları hakkında henüz açıklanmış herhangi bir resmi bilgi olmasa da tamamı LGA1156 uyumlu olan yeni modeller çift kanal DDR3 bellek desteği sunacak ve PCIe 2.0 x16 spesifikasyonuna da destek verecekler.

P55 yonga setli Intel anakart ailesinin en üst model veya modellerinde SLI desteği de olması beklenirken, fiyatlar hakkında henüz net bir bilgi bulunmuyor. 1 Eylül'de lanse edilmesi beklenen Lynnfield kod adlı Core i5 işlemcilerle eş zamanlı olarak P55 yonga setli yeni Intel anakartların da endüstrinin beğenisine sunulması bekleniyor.


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kolpaci 9 yıl
intel satış politikasını gerçekten iyi biliyor..
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ser_ka_n 9 yıl
İntelin Kingsberg, Whitesberg ve Sharpsberg anakartları Quakecon 2009 da

legitreviews.com/...

DP55KG
DP55WG
DP55SB

DP55KG ( Kingsberg ) ve DP55WG ( Whitesberg ) Full-ATX anakartlar . DP55SB ( Warrensburg ) ise Micro-ATX yapıda .
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memanet 9 yıl
aman intel anakartlardan uzak durun bendede 965 çipsetli bi intel var 2 yıl önce almıştım ve biosta overclock ile ilgili hiç bir şey yok aldığıma bin pişman olmuştum en üst modelde vardı ve arkadaşım overclock potansiyeli çok yüksek demişti fakat core i7 ve core i5 intel anakartlarda overclock özelliği olmayacak bildiğim kadarı ile
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sertacaygun 9 yıl
Cool Boy, Core i5'ler daha çok AMD'ye karşılık olarak üretildi diye biliyorum.
Ama Intel'in anakartları MSI ve ASUS kadar olamaz asla.
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erdm6 9 yıl
Büyük ihtimal overclocka izin vermezler.İntelin kendi ürettiği anakartlardan uzak durun kendimden biliyorum.
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K.Kahriman 9 yıl
overclock yapılmadığı sürece isterse 3x sli olsun bir işe yaramaz
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Tolgá 9 yıl
overclock a da destek verse anakartında harika olur.
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