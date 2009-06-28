Intel Core i5 işlemciler için P55 yonga setli 4 anakart modeli hazırlıyor

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Computex 2009 fuarında iş ortakları tarafından hazırlanan P55 yonga setli anakartları sergileyen Intel, her yeni çipset lansmanında olduğu gibi P55 için de kendi markasını taşıyan anakartları pazara sunmayı hedefliyor. Gelen bilgilere göre Intel, Core i3 ve Core i5 işlemciler için P55 yonga setli dört yeni anakart hazırlıyor.

Firmanın DP55KG, DP55SB, DP55WB ve DP55WG kod adlarına sahip olan yeni anakartlarının detayları hakkında henüz açıklanmış herhangi bir resmi bilgi olmasa da tamamı LGA1156 uyumlu olan yeni modeller çift kanal DDR3 bellek desteği sunacak ve PCIe 2.0 x16 spesifikasyonuna da destek verecekler.

P55 yonga setli Intel anakart ailesinin en üst model veya modellerinde SLI desteği de olması beklenirken, fiyatlar hakkında henüz net bir bilgi bulunmuyor. 1 Eylül'de lanse edilmesi beklenen Lynnfield kod adlı Core i5 işlemcilerle eş zamanlı olarak P55 yonga setli yeni Intel anakartların da endüstrinin beğenisine sunulması bekleniyor.