Intel Core i5 işlemcilerini ve P55 yonga setini erteledi

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Pazar günü bazı işlemci modellerinde indirime gitmeye ve düşük güç tüketimli bazı yeni işlemcilerini kullanıma sunmaya hazırlanan Intel'in Nehalem mimarisini temel alan yeni nesil işlemcilerine yönelik çalışmaları da devam ediyor. Digitimes'ın yayımladığı bir habere göre, Intel'in Lynnfield kod adlı Core i5 serisi işlemcileri ve P55 yonga seti için planlanan lansman takviminde yeni bir değişikilik söz konusu.

Mevcut programa göre Temmuz ayının sonuna doğru lanse edilmesi beklenen Core i5 serisi işlemcilerin ve P55 yonga setinin Ağustos sonu veya Eylül başına kaldığı hatta işlemci ve yonga seti pazarındaki duruma göre yeni bir ötelemenin de söz konusu olabileceği belirtiliyor. Ertelemenin en önemli nedeni olaraksa global ekonomik krizden ötürü düşen talep nedeniyle anakart üreticilerinde artan yonga seti stok fazlası gösteriliyor.

Kasım ayında satışa sunulan Core i7 serisi işlemcilerin ekonomik varyasyonları olması beklenen Core i5 serisi dört çekirdekli işlemciler 45nm üretim teknolojisiyle hazırlanıyor ve belittiğimiz gibi Nehalem mimarisini temel alıyorlar. Core i7 serisinden farklı olarak 3 kanal yerine çift kanal DDR3 bellek kontrolcüsüne sahip olacak yeni modeller, yine Core i7 serisinden farklı olarak LGA1366 yerine LGA1160 formunda olacak.

P55 yonga setinin lansmanıyla birlikte P43 ve P45 çipsetlerini saha dışına çekmesi beklenen Intel, entegre grafik işlemcili 4 serisi yonga seti modellerini ise giriş seviyesine kaydıracak. Intel'in merakla beklenen entegre grafik işlemcili Havendale işlemcileri içinse ilk örneklerin önümüzdeki ay anakart üreticilerine yollanacağı, DVT testlerinin Ağustos ayında tamamlanacağı ve hacimli üretime Eylül-Ekim aylarında başlayacağı bildiriliyor.