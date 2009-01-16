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Intel Core i5 işlemcilerini ve P55 yonga setini erteledi

10 yıl
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Diğer
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Intel Core i5 işlemcilerini ve P55 yonga setini erteledi
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Pazar günü bazı işlemci modellerinde indirime gitmeye ve düşük güç tüketimli bazı yeni işlemcilerini kullanıma sunmaya hazırlanan Intel'in Nehalem mimarisini temel alan yeni nesil işlemcilerine yönelik çalışmaları da devam ediyor. Digitimes'ın yayımladığı bir habere göre, Intel'in Lynnfield kod adlı Core i5 serisi işlemcileri ve P55 yonga seti için planlanan lansman takviminde yeni bir değişikilik söz konusu.

Mevcut programa göre Temmuz ayının sonuna doğru lanse edilmesi beklenen Core i5 serisi işlemcilerin ve P55 yonga setinin Ağustos sonu veya Eylül başına kaldığı hatta işlemci ve yonga seti pazarındaki duruma göre yeni bir ötelemenin de söz konusu olabileceği belirtiliyor. Ertelemenin en önemli nedeni olaraksa global ekonomik krizden ötürü düşen talep nedeniyle anakart üreticilerinde artan yonga seti stok fazlası gösteriliyor.

Kasım ayında satışa sunulan Core i7 serisi işlemcilerin ekonomik varyasyonları olması beklenen Core i5 serisi dört çekirdekli işlemciler 45nm üretim teknolojisiyle hazırlanıyor ve belittiğimiz gibi Nehalem mimarisini temel alıyorlar. Core i7 serisinden farklı olarak 3 kanal yerine çift kanal DDR3 bellek kontrolcüsüne sahip olacak yeni modeller, yine Core i7 serisinden farklı olarak LGA1366 yerine LGA1160 formunda olacak.

P55 yonga setinin lansmanıyla birlikte P43 ve P45 çipsetlerini saha dışına çekmesi beklenen Intel, entegre grafik işlemcili 4 serisi yonga seti modellerini ise giriş seviyesine kaydıracak. Intel'in merakla beklenen entegre grafik işlemcili Havendale işlemcileri içinse ilk örneklerin önümüzdeki ay anakart üreticilerine yollanacağı, DVT testlerinin Ağustos ayında tamamlanacağı ve hacimli üretime Eylül-Ekim aylarında başlayacağı bildiriliyor.


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myd 10 yıl
bu ne ya her işlemci için ayrı soket anakart mı kullanacağız
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justbejust 10 yıl
global krizden dolayı yaşanan bu gelişme kötü oldu. ilk geldiğinde zaten pahalı oluyor, üç ay içinde falan alınacak hale geliyor. ayrıca 32 nm işlemci, usb ve sata 3 destekli sonraki jenerasyon da gecikecek.
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Ertuna 10 yıl
Orjinalden alıntı :evet o haberi henüz okudum amd-intel rekabeti açısından mantıklı bir hareket ama bu durum corei5lerin durumunu hala kurtarmaz sadece intele pazar payı konusunda zaman kazandırır. benim değinmek istediğim nota şuydu. her iki firma da yeni bir platform değişimi içine giriyor. amd soket değiştirmediği için daha şanslı. üstelik combo bellek denetleyicili 9x5 serisi phenomlar da gelecekken. ama intel yeni iki sokat çıkarıyor ve ddr3 ü zorunlu kılıyor şu durumda zaten o indirimi yapmak zorundaydı ama benim beklediğim daha fazla indirim. 500$ a bilmem kaç zamanın mimarisini satması zaten anormaldi. gösterdiği performansa eyvallah ama bunca yeni çıkan teknolojiye bunca rekabet oluşturacak karşılıklı gelişmeye rağmen hala bir yıl öncesinden çok daha farklı fiyatlar ödenmiyor ne yazık ki sistemlere. benim asıl beklediği 4 çekirdekli işlemcileri çift çekirdekli işlemciler gibi daha da yaygınlaşması. bunun olması için illa 8 çekirdeği mi bekleyeceğiz.
Arkadaşlar Intel © in pazarlama stratejisinde Core © 2 Duo işlemcileri giriş seviyesi işlemciler olmuştur. Şu anda satışta olan Quad Core © işlemcilerde orta segmente konumlanmıştır. Fiyat düşüşleri süpürme hareketinin bir parçası olarak hızla devam edecek ve yaza kadar I7 Lansmanı hızlanarak maliyet ve teşvikleri artacaktır. Bu da üreticilerin donanım fiyatlarını hızla düşürmelerine sebep olacak ve yaza doğru I7 Sistemler şu anki Quad Core © işlemciler gibi alınabilir bir hal alacaktır. Zaten üreticilerin lansmanını yaptığı anakartlar premium serisindeki anakartları bu yüzden pahalılar ancak orta ve alt segmentler hızla yaygınlasacak. TIK etkisinden sonraki TOK etkisinin hissedilmeye başlanmasından sonra 32 Nm çalışmaları meyvelerini verecek.
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fright 10 yıl
Bence AMD Phenom II ile intele karşı iyi bir atak yaptı. Zira İ7'lerin fiyatları ve aldırma zorunluluğundaki anakart+ram in fiyatları çok yüksek olunca talep baya bir düştü.Bu da İ5 üretimini baltaladı.Umarım fiyatlar ciddi şekilde aşağı çekilir de (öyle 5$-10$ gibi değil) biz kullanıcılar da bu işten karlı çıkarız...
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killnOd 10 yıl
Ertelenmesi iyi olmus ama gene ertelendigi halde p55 lerde yeni teknolojiler olmassa pek bir ise yaramaz.ddr3 haric bt3 , usb3 , sata3 ve pcx3 gibi yeni teknolojiler mutlaka bu bordlarda desteklenmeli diye dusunuyorum.
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ali277 10 yıl
core i7 'ye de keşke indirim yapsalar:D
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max975 10 yıl

Orjinalden alıntı: ali277

core i7 'ye de keşke indirim yapsalar:D



zaten bu kar düşüklülüğü ile bu indirimi yapmaları şart[>:]
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