Intel Core i7-11700 ve Core i9-11900T’nin ön incelemesi yayınlandı

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Yarıiletken üreticisi önümüzdeki ay 11. nesil işlemci ailesini satışa sunacak. Bu denli yakın olduğumuz satış tarihi itibariyle yongalar da nihai aşamaya yaklaştı.

Qualification Sample işlemcilerin incelemesi yayınlandı

Küçük bir inceleme ekibinin eline geçen Qualification Sample işlemciler nihai yongalara bir hayli yakın. Bu nedenle paylaşılan rakamlar perakendede satılacak modellerle elde edilecek sonuçlara benzer olsa da ufak bir iyileşme görmek mümkün.

İnceleme ekibinin eline anakart üreticileri aracılığıyla geçtiği düşünülen Core i7-11700 ve Core i9-11900T ASUS ROG Maximus XIII anakartı üzerinde DDR4-3200 MHz RAM’lerle eşleştirilmiş.

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8 çekirdek 16 izlekli Core i7-11700’de 65 watt TDP hedefine ulaşmak adına 2.9 GHz’lik baz frekans belirlenirken yonga kısa süreliğine 4.4 GHz’e yükselecek şekilde tasarlanmış.

Bununla birlikte boost süresinin Intel tarafından anakart üreticilerine bırakılması sayesinde bu değer sınırsız ayarlanabiliyor.

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Ayrıca Bkz. "AMD Ryzen 7000 Phoenix mobil işlemciler ufukta belirdi"

Core i9-11900T’de ise 35 watt TDP bütçesi belirlense de yonga PL2 seviyesinde 115 wattlık bütçeye erişiyor. Son olarak modellerin 18 Mart’ta satışa sunulmasının beklendiğini hatırlatalım.

https://videocardz.com/newz/intel-core-i7-11700-non-k-rocket-lake-s-qs-cpu-review-posted-ahead-of-launch

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