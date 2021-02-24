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    İşlemci ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Intel Core i7-11700 ve Core i9-11900T’nin ön incelemesi yayınlandı

    Mavi ekibin Rocket Lake işlemcilerinin satışa sunulmasına sayılı haftalar kala yeni işlemcilerin incelemeleri gün yüzüne çıkmaya devam ediyor. 2 Rocket Lake işlemcisinin üzerindeki örtü kalktı.
    24 Şubat 2021, 14:00 (2 gün)
    2,8b
    1
    19
    İşlemci
    Metehan Göktaş
    Yazar
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    Intel Core i7-11700 ve Core i9-11900T’nin ön incelemesi yayınlandı
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    Yarıiletken üreticisi önümüzdeki ay 11. nesil işlemci ailesini satışa sunacak. Bu denli yakın olduğumuz satış tarihi itibariyle yongalar da nihai aşamaya yaklaştı.

    Qualification Sample işlemcilerin incelemesi yayınlandı

    Küçük bir inceleme ekibinin eline geçen Qualification Sample işlemciler nihai yongalara bir hayli yakın. Bu nedenle paylaşılan rakamlar perakendede satılacak modellerle elde edilecek sonuçlara benzer olsa da ufak bir iyileşme görmek mümkün.

    İnceleme ekibinin eline anakart üreticileri aracılığıyla geçtiği düşünülen Core i7-11700 ve Core i9-11900T ASUS ROG Maximus XIII anakartı üzerinde DDR4-3200 MHz RAM’lerle eşleştirilmiş.

    İlginizi Çekebilir Avatar Core i9-11900T ortaya çıktı: Tek çekirdekte Core i7-11700 ile eşleşiyor

    8 çekirdek 16 izlekli Core i7-11700’de 65 watt TDP hedefine ulaşmak adına 2.9 GHz’lik baz frekans belirlenirken yonga kısa süreliğine 4.4 GHz’e yükselecek şekilde tasarlanmış.

    Bununla birlikte boost süresinin Intel tarafından anakart üreticilerine bırakılması sayesinde bu değer sınırsız ayarlanabiliyor.

    Intel Core i7-11700 ve Core i9-11900T’nin ön incelemesi yayınlandı
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    Ayrıca Bkz. "AMD Ryzen 7000 Phoenix mobil işlemciler ufukta belirdi"

    Core i9-11900T’de ise 35 watt TDP bütçesi belirlense de yonga PL2 seviyesinde 115 wattlık bütçeye erişiyor. Son olarak modellerin 18 Mart’ta satışa sunulmasının beklendiğini hatırlatalım.



    https://videocardz.com/newz/intel-core-i7-11700-non-k-rocket-lake-s-qs-cpu-review-posted-ahead-of-launch Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    jem991 (Adnan Balcı) 2 gün ( Mesaj Silindi ) en beğenilen DH Misafiri
    Sen daha cahil çıktın güzel kardeşim x32 mimarisini intel amd ye veremez çünkü x32 mimarisi linux karnel'inin içinde bulunan bir sistem amd de değil intelde de değil. i386 mimarisinden bahsediyorsun diye düşünüyorum buradaki yorumunda ama o zamanda cahilliğin gitmiş olmuyor. kaldıki x32 mimarisi değiğin şeyin gerçek adı x86 eğer intel rekabet için amd ye verdi diyorsan öyle olmuyor amd bunun için mahkemelerde senelerce uğraştı ve intel bunu isteyerek değil mahkeme zoru ile amd ile paylaştı. kaldıki günümüzde x64 denen teknoloji amd tarafından geliştirildi ve intel in yaptığı gibi sana vermeyeceğim demedi. hatta eğer detaylı bir araştırma yaparsan x64 teknolojisinin tam patentli adı amd64 tür.
    Sen daha cahil çıktın güzel kardeşim x32 mimarisini intel amd ye veremez çünkü x32 mimarisi linux karnel'inin içinde bulunan bir sistem amd de değil intelde de ...
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    1 Yanıt Yanıtla +7
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    Jon_Kar 2 gün ( Mesaj Silindi )
    Intel işlemci üretmeyi bıraksın artık
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    Yorumlar (10) Yorum Yaz Forumda Gör
    D DH Misafiri 1 gün ( Mesaj Silindi )
    Evet kesinlikle katılıyorum. İlk defa amd sistem kurdum deneme amaçlı, ryzen 7 4750g / 32 gig 3600 ram / msi tomahawk x570. İnanın alet bi tutuk, sanki benzin enjektörü tıkanan bi araç gibi boğuk çalışıyor. Neticede elindeki işi düzgünce tamamlıyor ama görünmez birisi sürekli çelme takıyor gibi.Feci şekilde asap bozucu.
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    D DH Misafiri 1 gün ( Mesaj Silindi )
    Cayır cayır olabilir mi?
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    D DH Misafiri 1 gün ( Mesaj Silindi )
    Bilmeden yorum yapmayacaksak senin bütün yazdıklarını silmen gerekir.
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    Z zdniz (dniz yıldırım) 2 gün ( Mesaj Silindi )
    Arkadaşlar bilmiyorum benim ön yarğımdan da kaynaklanabilir Amd yıllar önce kullandım şuanda arkadaşlarımın bir kaçında var Amd işlemci bi ara r5 3600 bir hafta kullanma şansım oldu sanki kasıyor işlemci bir sorun var gibi kendi bilgisayarımda İ7 3770 var yağ gibi akıyor hala bilmiyorum belki bendeki takıntı ve önyarğıdan kaynaklıdır daha önce Amd işlemcilerle aram hiç iyi olmadı sistemi güncellemeyi düşünüyorum ama ddr5 beklemekle beklememek arasında kararsız kaldım şuan alırsam en az 5 yıl kullanırım zırt pırt sistem asla değiştirmem
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    Fortune 4 2 gün ( Mesaj Silindi ) zdniz
    Kastığını göre göre daha neden AMD diyorsun? Gerci bizim Türk insanında böyle bir kötü özellik var, adamlara 1000 defa da desen bu mal çöptür alınmaz, yine gidip bildiğini yapıp, kazık yiyor.. Ben sundan eminim ki, 1000 defa da çöp desek yine gidip alacaksın o yüzden bence sen sorma direkt AMD al gitsin..
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    FEARTR (RIDVAN ERMİŞ) 2 gün ( Mesaj Silindi ) zdniz
    Bende 4770k dan r5 3600x e terfi ettim. İnsanlar bilgisayarının performansını ekran kari ve işlemciden ibaret olduğunu sanıyorlar. Sen git işlemciye 2 bin ver sonra git 900 TL Lik anakart kullan gibi gibi. Ben de aksine memnun kaldım güzel sistem. Olmuştu. Sonra 5600x e geçtim asıl farkı orada yaşadım FPS yi sabitliyor resmen dalgalanma sıfır.
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    D DH Misafiri 2 gün ( Mesaj Silindi )
    x32 mimarisini amd veren intel bilmeden saçma saçma yorumlar yapmayın intel bıraksın intel amd diyorki o zaman amd abd ordusuna işlemci üretiyor gel ben tekel olmayım piyasa da yarışalım diyor hala oyunlara bakdığın zaman bir çok şeyde önde intel intelin 10 sene önceki xenon işlemcileri bi günümüzdeki bir çok amd işlemcisiyle aynı performans'ı veriyor nerdeyse bilmeden yorum yapmayın yeni nesil işlemci demeyi biliyorsunuz...Yeni nesil doğanlar önce araştırın bakın bakalım bi o kuyun öğrenin.
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    jem991 (Adnan Balcı) 2 gün ( Mesaj Silindi ) DH Misafiri
    Sen daha cahil çıktın güzel kardeşim x32 mimarisini intel amd ye veremez çünkü x32 mimarisi linux karnel'inin içinde bulunan bir sistem amd de değil intelde de değil. i386 mimarisinden bahsediyorsun diye düşünüyorum buradaki yorumunda ama o zamanda cahilliğin gitmiş olmuyor. kaldıki x32 mimarisi değiğin şeyin gerçek adı x86 eğer intel rekabet için amd ye verdi diyorsan öyle olmuyor amd bunun için mahkemelerde senelerce uğraştı ve intel bunu isteyerek değil mahkeme zoru ile amd ile paylaştı. kaldıki günümüzde x64 denen teknoloji amd tarafından geliştirildi ve intel in yaptığı gibi sana vermeyeceğim demedi. hatta eğer detaylı bir araştırma yaparsan x64 teknolojisinin tam patentli adı amd64 tür.
    1 Yanıt Yanıtla +7
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    kaptan666 (Ridvan ) 2 gün ( Mesaj Silindi )
    11700 2000-2500tl fiyat bandında çıkar, "k" modeli de bir 500 tl daha pahalı olursa, off tadından yenmez.

    5600x 2000tl, 5800x' de seve seve 2500tl fiyat bandına geriler. AMD fanboylar bile mutlu olur.
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    isimsiz755 (Mert ) 2 gün ( Mesaj Silindi )
    En fiyat performans olanını alıcaz gene
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    basartenk (basar tenk) 2 gün ( Mesaj Silindi )
    Geliyor intel gümbür gümbür
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    0 007css 2 gün ( Mesaj Silindi )
    Ryzen ile yola devam
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    Jon_Kar 2 gün ( Mesaj Silindi )
    Intel işlemci üretmeyi bıraksın artık
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    Zenohsama (Celal Sakallı) 2 gün ( Mesaj Silindi ) Jon_Kar
    5800x, 11700'den iyi olamaz, gerçek değildir bu sonuçlar. Intel en az %20 perf artışı var diyor.
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