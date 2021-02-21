AMD Ryzen 7000 Phoenix mobil işlemciler ufukta belirdi

Henüz bir sonraki nesil APU’lar yeni detaylanmaya devam ederken bir sonraki APU’ları takip edecek çözümler ufukta belirdi.İlginizi Çekebilir AMD Zen 3 ve Zen 4’te rekabeti tırmandıracak, RDNA 3’te verimliliğe odaklanılacak
AMD Phoenix
Son gelen habere göre AMD’nin Mobil Ryzen 7000 APU’ları Phoenix kod adıyla gelecek. Mevcut Cezanne çözümleri ve onu takip edecek Rembrandt’ta tercih edilen FP7 soketinin aksine FP8 soketine geçiş yapılacak yongalardaki bu değişimin nedeni henüz bilinmiyor.
Rembrandt APU’larının DDR5 RAM’lerle kullanılacak olması nedeniyle Phoenix kod adlı yongalardaki değişimin sebebinin PCIe 5.0 arayüzü olabileceği üzerinde duruluyor.
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Son olarak Zen 4 mimarisiyle geleceği tahmin edilen Phoenix ailesi için doğrulanmasa da 5 nm nodu ve buna bağlı olarak artan çekirdek sayıları konuşulmakta.
https://videocardz.com/newz/amd-ryzen-7000-phoenix-mobile-ryzen-cpu-series-to-feature-zen4-cores Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Nissandan Oyuncu Arabası 2 tanede led ışık koydularmı tadından yenmez :))
vvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvv
cia ajanı falanmı sandınız bizi napalım biz bunu
ne kadar verimsiz bir tasarım olmuş
Doktor bu ne?