Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Döşeme Stili Ana Akış
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    indirim kodu
    Anlık Bildirim
    Ekran Kartı ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    AMD Ryzen 7000 Phoenix mobil işlemciler ufukta belirdi

    Kırmızı ekibin ilerleyen yıllarda sunacağı mobil APU’ların üzerindeki örtü kalktı. Yongaların Zen 4 mimarisi üzerinde yükselen ilk mobil Ryzen APU’lar olması bekleniyor.
    21 Şubat 2021, 22:30 (Güncellendi, 2 sa.)
    631
    41
    1
    Ekran Kartı
    Metehan Göktaş
    Yazar
    Bildirimi Aç Bildirim Açık
    Oy Ver

    AMD Ryzen 7000 Phoenix mobil işlemciler ufukta belirdi
    Tam Boyutta Gör

    Henüz bir sonraki nesil APU’lar yeni detaylanmaya devam ederken bir sonraki APU’ları takip edecek çözümler ufukta belirdi.

    İlginizi Çekebilir Avatar AMD Zen 3 ve Zen 4’te rekabeti tırmandıracak, RDNA 3’te verimliliğe odaklanılacak

    AMD Phoenix

    Son gelen habere göre AMD’nin Mobil Ryzen 7000 APU’ları Phoenix kod adıyla gelecek. Mevcut Cezanne çözümleri ve onu takip edecek Rembrandt’ta tercih edilen FP7 soketinin aksine FP8 soketine geçiş yapılacak yongalardaki bu değişimin nedeni henüz bilinmiyor.

    AMD Ryzen 7000 Phoenix mobil işlemciler ufukta belirdi
    Tam Boyutta Gör

    Rembrandt APU’larının DDR5 RAM’lerle kullanılacak olması nedeniyle Phoenix kod adlı yongalardaki değişimin sebebinin PCIe 5.0 arayüzü olabileceği üzerinde duruluyor.

    AMD Ryzen 7000 Phoenix mobil işlemciler ufukta belirdi
    Tam Boyutta Gör

    Ayrıca Bkz. "Core i5-11600K gün yüzüne çıktı"

    Son olarak Zen 4 mimarisiyle geleceği tahmin edilen Phoenix ailesi için doğrulanmasa da 5 nm nodu ve buna bağlı olarak artan çekirdek sayıları konuşulmakta.



    https://videocardz.com/newz/amd-ryzen-7000-phoenix-mobile-ryzen-cpu-series-to-feature-zen4-cores Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    donanimhabercom Instagram

    Nissan'dan karavan ofis konsepti

    CIZIK 23 saat önce

    Nissandan Oyuncu Arabası 2 tanede led ışık koydularmı tadından yenmez :))

    O
    oguztatli 1 gün önce

    vvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvv

    holyturk06 1 gün önce

    cia ajanı falanmı sandınız bizi napalım biz bunu

    U
    unununium 1 gün önce

    ne kadar verimsiz bir tasarım olmuş

    Ordinary Story 1 gün önce

    Doktor bu ne?

    Yorumlar (1) Yorum Yaz Forumda Gör
    kmesne (Gerçek Ad) 58 dk. ( Mesaj Silindi )
    Daha 5000 mobil serilerini üretemedi bile resmen
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    Yorum Yaz Forumda Yanıtla
    Nasıl eklemek istersiniz?
    Sorgu:
    Önceki ve Sonraki İçerikler
    Daha Yeniler 5 dk. SARSILMAZ üretimi SAR 240 PMT 7.62 projesi ile dışa bağımlılık sona eriyor 36 dk. Çin'de COVID-19'a rağmen sinemalar rekor kırıyor 1 sa. Haftalık Oyun Önerisi 14: Shattered: Tale of the Forgotten King 1 sa. Instagram'a yeni bir özellik geliyor: Kullanıcının gelecekteki tüm hesaplarını engelleme 2 sa. GÖRÜNTÜLENEN AMD Ryzen 7000 Phoenix mobil işlemciler ufukta belirdi Sonraki Şık tasarıma sahip Realme GT 5G'nin ilk görüntüleri ortaya çıktı 3 sa. Milli Uzay Programı'na 1 milyar dolar bütçe: 'Somali' detayı dikkat çekiyor 3 sa. Huawei kan kaybetmeye devam ediyor: Akıllı telefon üretimini yüzde 60 azaltacak 4 sa. Chromebook satışları ilk kez Mac satışlarını geride bıraktı 5 sa. Redmi K40 serisinde Samsung'un E4 OLED paneli kullanılacak 5 sa. Tesla'nın 1 aylık Bitcoin kârı, 1 yıllık otomobil satışlarını solladı 6 sa. Xiaomi Mi 11 Lite'ın 5G versiyonu FCC onayı aldı 7 sa. Asus ROG Phone 5'in tanıtım tarihi açıklandı: 6.000 mAh batarya ve Snapdragon 888 ile gelecek 9 sa. Core i5-11600K gün yüzüne çıktı 9 sa. Devlet, Teyit.org’a benzer bir platform hazırlıyor 10 sa. Diablo 2 Resurrected'ın PC sistem gereksinimleri belli oldu; oynanış görüntüleri paylaşıldı 11 sa. macOS üzerinde Chrome halen çok fazla kaynak tüketiyor 12 sa. Netflix'in Tom Hardy başrollü yeni filmi duyuruldu 13 sa. Bitcoin kullanımında lider Nijerya, Türkiye dördüncü 14 sa. Sıtma teşhisinde kullanılabilecek manyetik teknoloji geliştirildi 14 sa. El çizimi görselliğe sahip macera oyunu Doodle Dash, mobil cihazlar için yayınlandı 15 sa. Araştırmalara göre kahve egzersiz sırasında yağ yıkımını artırabilir 15 sa. Nüfusun yüzde 40’ını aşılayan İsrail’de pozitif çıkma oranları düşüyor 23 sa. İsrail, ABD ile ortak üretilen Arrow hava savunma sistemini 4. nesle terfi ettirecek 1 gün Türkiye F-35 programındaki hakları için harekete geçti Daha Eskiler
    Yükselişteki Paylaşımlar
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz. DH’ye girerek kullanım izni vermiş sayılırsınız.
    Anladım Veri Politikamız