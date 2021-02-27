Intel Core i7-11700K detaylanmadan satışa sunuldu

Cypress Cove çekirdekleriyle gelecek Rocket Lake ailesi yıllar sonra IPC artışı sunacak olması nedeniyle önemli bir nesil olarak değerlendiriliyor.
Core i7-11700K şimdiden satışta
Bir Alman e-perakendecisi görünüşe göre yeni işlemcileri çoktan stoklamaya başlamış. Mindfactory’nin sayfasında satışa sunulan Core i7-11700K 469 Euro’dan listelenmiş durumda.
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Yonga bu haliyle mevcut Core i7-10700K’dan 152 Euro yüksek fiyatlanırken Core i9-10900K’nın 473 Euro’lık etiketine de bir hayli yakın. Son olarak Intel’in 11. nesil Core işlemci ailesinin 16 Mart’ta detaylandırdıktan sonra 30 Mart’ta satışa sunması bekleniyor.
https://videocardz.com/newz/german-retailer-already-selling-intel-core-i7-11700k-rocket-lake-s-cpu-for-469-eur Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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