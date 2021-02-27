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    İşlemci ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Intel Core i7-11700K detaylanmadan satışa sunuldu

    Mavi ekibin yeni mimariye geçiş yapacağı Rocket Lake işlemcileri donanım dünyası tarafından merakla bekleniyor. Bir perakende satıcı görünüşe göre yongaları edinmeye başlamış.
    27 Şubat 2021, 20:30 (8 sa.)
    1,7b
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    3
    İşlemci
    Metehan Göktaş
    Yazar
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    1

    Intel Core i7-11700K detaylanmadan satışa sunuldu
    Tam Boyutta Gör

    Cypress Cove çekirdekleriyle gelecek Rocket Lake ailesi yıllar sonra IPC artışı sunacak olması nedeniyle önemli bir nesil olarak değerlendiriliyor.

    Core i7-11700K şimdiden satışta

    Bir Alman e-perakendecisi görünüşe göre yeni işlemcileri çoktan stoklamaya başlamış. Mindfactory’nin sayfasında satışa sunulan Core i7-11700K 469 Euro’dan listelenmiş durumda.

    Ayrıca Bkz. "Nvidia RTX 3060 satışa sunuldu"

    Yonga bu haliyle mevcut Core i7-10700K’dan 152 Euro yüksek fiyatlanırken Core i9-10900K’nın 473 Euro’lık etiketine de bir hayli yakın. Son olarak Intel’in 11. nesil Core işlemci ailesinin 16 Mart’ta detaylandırdıktan sonra 30 Mart’ta satışa sunması bekleniyor.



    https://videocardz.com/newz/german-retailer-already-selling-intel-core-i7-11700k-rocket-lake-s-cpu-for-469-eur Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    Otonom elektrikli scooter

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    Jon_Kar 8 sa. (düzenlendi) ( Mesaj Silindi ) en beğenilen
    Intel ne yaptığını bilmiyor, kontrolden çıktı artık.



    Kendisinin 3de 1i kadar olan AMD şamar oglanina çevirdi Inteli
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    Zenohsama (Celal Sakallı) 5 sa. ( Mesaj Silindi )
    Bu fiyatlarla çıkarsa ölü doğar.
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    fhrstw 8 sa. ( Mesaj Silindi )
    Semt pazarına ne zaman gelir 14nm plüs plüs işlemci?
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    Jon_Kar 8 sa. (düzenlendi) ( Mesaj Silindi ) en beğenilen
    Intel ne yaptığını bilmiyor, kontrolden çıktı artık.



    Kendisinin 3de 1i kadar olan AMD şamar oglanina çevirdi Inteli
    Yanıtla +15
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