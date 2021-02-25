Nvidia RTX 3060 satışa sunuldu

RTX 30 ailesinin yeni üyesi RTX 3060, ağabeyi RTX 3060 Ti’ın satışa sunulmasından yaklaşık 3 ay sonra bugün raflardaki yerini almaya başlayacak.
RTX 3060 raflardaki yerini almaya başladı
GA106 GPU’su üzerinde yükselen kart 3584 CUDA çekirdeği taşıyor. 1320-1777 MHz aralığında görev yapacak GPU 112 Tensor çekirdeği ve 28 Ray Tracing birimini de beraberinde getiriyor.İlginizi Çekebilir RTX 3060'lar madencilerin elinde patladı: Kısıtlama BIOS düzeyinde olabilir
12 GB kapasiteli GDDR6 bellleğin 15 Gbps’te görev yaptığı kartta 360 GB/s’lik bant genişliğine ulaşılırken GPU-VRAM iletişimi 192-bitlik arayüz üzerinden sağlanacak.
Ayrıca Bkz. "RTX 3060 satışa sunulmadan ikinci ele düştü"
170 watt TGP bütçesi içerisinde görev yapacak model ayrıca Ampere ailesindeki Resizable BAR destekli ilk seçenek. Önümüzdeki dönemde BIOS güncellemesiyle tüm RTX 30 serisi kartların yeni özelliği destekleyeceğini belirtelim.
https://videocardz.com/newz/nvidia-launches-geforce-rtx-3060-with-12gb-memory-and-ga106-gpu Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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