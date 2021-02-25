Nvidia RTX 3060 satışa sunuldu

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PlayStation sunumundaki tüm duyurular

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PS4 oyunu Bloodborne'un yapımcısı Sony'den ayrılıyor

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Electronic Arts'ın hayal kırıklığı yaratan oyunu Anthem 2.0, Covid-19 sebebiyle iptal edildi

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The Boys'un 3. sezonundan ilk görsel paylaşıldı

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YouTube'a yeni "ebeveyn denetimleri" geliyor

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AMD, RX 6700 XT’yi tanıtacağı tarihi duyurdu

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Dünya'nın dijital ikizi oluşturulacak

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TP-Link RE605X Menzil Genişletici İncelemesi - Ölü Bölgelere Son!

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Renault, Fransa'daki tesislerinde Mitsubishi üretimi yapabilir

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Yerli yapım VR oyun Naau: The Lost Eye, Steam üzerinden yayınlandı

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Se7en'ın yazarı ve yönetmeninden Netflix için bir suikastçı filmi geliyor: Başrolde Michael Fassbender

1 gün

ZTE, ekran altı yüz tanıma sisteminin nasıl çalıştığını gösterdi

1 gün

Apple her üç ila dört haftada bir, şirket satın alıyor

1 gün

Uçak yolculuğunda yeni dönem: Dijital Seyahat Kartı

1 gün

PUBG'nin yeni oyunu PUBG: New State, mobil cihazlar için duyuruldu

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Epic Games'in bu haftaki ücretsiz oyunu erişime açıldı

1 gün

Xiaomi Mi Band 6, WhatsApp ve Telegram mesajlarına cevap verme özelliği sunabilir

1 gün

Acer’ın dayanıklılık sözü verdiği ConceptD 3 ve 7 satışa çıktı

1 gün

HyperX oyuncu markası HP tarafından satın alındı

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Peugeot yeni logosunu tanıttı! İşte yeni logoyla gelecek ilk model

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GÖRÜNTÜLENEN Nvidia RTX 3060 satışa sunuldu

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Apple’ın iç mekan haritalama formatı standart olarak kabul edildi

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Netflix'in zombi-soygun filmi Army of the Dead'den ilk fragman yayınlandı: Yönetmen Zack Snyder

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PS Plus'ta Mart ayına 429 TL'lik sürpriz geliyor olabilir

1 gün

2021 Land Rover Defender V8, 518 beygir güçle geldi

1 gün

Apple CEO'su Tim Cook, yepyeni bir iPhone sözü verdi: Çentik tarih olabilir

1 gün

Rengarenk iMac’ler geri dönüyor

1 gün

Samsung Galaxy M62, şirketin resmi web sitesinde listelendi: İşte özellikleri

1 gün

2020'nin en çok satan akıllı telefonları belli oldu

1 gün

TUSAŞ'ın insansız elektrikli helikopteri T629'un görüntüleri ortaya çıktı

1 gün

Rick and Morty yaratıcılarının yeni dizisi Solar Opposites'in 2. sezon fragmanı yayınlandı

1 gün

PS5 özel oyunu Returnal'dan yeni bir fragman paylaşıldı

1 gün

2021 Skoda Fabia'nın teknik detayları açıklandı: Yalnızca benzinli motorlar ve akıllı çözümler

1 gün

Mission Impossible 7, sinemalardan kısa süre sonra Paramount+'a gelecek

1 gün

Avusturalya yerel yayıncıları destekleyecek kanunu kabul etti

1 gün

Avatar: The Last Airbender'ın sinema filmi geliyor: Daha fazlası yolda

1 gün

Henry Cavill'ın kadroda olduğu Mass Effect dizisi geliyor olabilir

1 gün

Marvel'ın Hawkeye dizisinden yeni görüntüler paylaşıldı

1 gün

Razer’dan geniş açılı web kamerası

2 gün

MMO Warhammer: Odyssey'in tam sürümü mobil cihazlar için yayınlandı

2 gün

Apple, uygulama gizlilik etiketleri hakkında ek rehber yayınladı

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