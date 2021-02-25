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    Ekran Kartı ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Nvidia RTX 3060 satışa sunuldu

    Nvidia’nın son haftalarda dillerden düşmeyen ekran kartı bugün satışa sunulacak. Model halihazırda ikinci ele düşse de bu sefer resmi olarak satışa sunuldu.
    25 Şubat 2021, 18:00 (Güncellendi, 1 gün)
    26,8b
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    Ekran Kartı
    Metehan Göktaş
    Yazar
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    Nvidia RTX 3060 satışa sunuldu
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    RTX 30 ailesinin yeni üyesi RTX 3060, ağabeyi RTX 3060 Ti’ın satışa sunulmasından yaklaşık 3 ay sonra bugün raflardaki yerini almaya başlayacak.

    RTX 3060 raflardaki yerini almaya başladı

    GA106 GPU’su üzerinde yükselen kart 3584 CUDA çekirdeği taşıyor. 1320-1777 MHz aralığında görev yapacak GPU 112 Tensor çekirdeği ve 28 Ray Tracing birimini de beraberinde getiriyor.

    İlginizi Çekebilir Avatar RTX 3060'lar madencilerin elinde patladı: Kısıtlama BIOS düzeyinde olabilir

     

    12 GB kapasiteli GDDR6 bellleğin 15 Gbps’te görev yaptığı kartta 360 GB/s’lik bant genişliğine ulaşılırken GPU-VRAM iletişimi 192-bitlik arayüz üzerinden sağlanacak.

    Ayrıca Bkz. "RTX 3060 satışa sunulmadan ikinci ele düştü"

    170 watt TGP bütçesi içerisinde görev yapacak model ayrıca Ampere ailesindeki Resizable BAR destekli ilk seçenek. Önümüzdeki dönemde BIOS güncellemesiyle tüm RTX 30 serisi kartların yeni özelliği destekleyeceğini belirtelim.



    https://videocardz.com/newz/nvidia-launches-geforce-rtx-3060-with-12gb-memory-and-ga106-gpu Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    alfa-x 2 gün önce

    Durmak yok ,gelişmeye devam .)

    En Beğenilen Yorumlar Tümünü Genişlet Yorum Yaz
    İ ikarus_tr 1 gün ( Mesaj Silindi ) en beğenilen
    Alabilen yok çünkü karaborsa yapıyorlar. Kartı satın alabilen yok ama stok bitti yazıyor? 1 Hafta sonra 3500 liralık kartı 10 liradan satmaya başlayacaklar. Size önerim telefonlarda Ticaret Bakanlığı'nın Haksız Fiyat Artışı Şikayet Bildirimi diye bir uygulaması var. Bu uygulama üzerinden ekran kartlarının bedelinin çok üstünde satanları şikayet edin. Ben itopya, vatan, hepsiburada, sinerji, gamegaraj gibi birçok ekran kartı satan siteyi şikayet ettim. Hepsi ekran kartlarının önerilen satış fiyatının 3-4 katına ekran kartı satıyor. Ekran kartı yoksa yoktur ama olanı 3-4 katı fiyata satmak stokçuluktan başka birşey değil. Büyük siteler ve youtube kanalları bunu söyleyemiyor çünkü hepsinin sponsorları bu markalar. Sizde şikayet edin. Ne kadar çok kişi şikayet ederse bu fiyatlar o kadar kısa sürede normale döner.
    Alabilen yok çünkü karaborsa yapıyorlar. Kartı satın alabilen yok ama stok bitti yazıyor? 1 Hafta sonra 3500 liralık kartı 10 liradan satmaya başlayacaklar.
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    2 Yanıt Yanıtla +20
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    Yorumlar (20) Yorum Yaz Forumda Gör
    Portraitclub 5 sa. ( Mesaj Silindi )
    Yakında düşer ekran kartları
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    D DH Misafiri 11 sa. ( Mesaj Silindi )
    Vatanda 8.543 TL den başlayan fiyatlarla satışa sunulmuş, bende bekliyordum, koşup 3-5 tane alayım bari
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    D DH Misafiri 19 sa. ( Mesaj Silindi )
    Bu ekran kartlarının fiyatlarının hemen düşmesi lazım normalde 3200 TL ye çıkan kart maksimum 4200 TL'YE satılır gigabyete eagle 12k ya satan var şaka gibi birde bu kart mingcilere savaş açan bir kart bilgisayar topluyorum yıllardır istiyorum para biriktiriyorum indirim kovalayarak ucuza bir sürü parça aldım ekran kartlarının fiyatları ateş pahası olunca...........??
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    D DH Misafiri 19 sa. ( Mesaj Silindi )
    Doğru haber Bugün sabah 10 dan aksam 5 e kadar pelikan avm vatan mağazasının önün de satışa sunulmasını bekledim. Saat 17:05 de gigabyte eagle rtx 3060 12 gb 192 bit olan kartın tekli satış fiyatı 8.433 tl duyunca almaktan vazgeçtim.
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    D DH Misafiri 19 sa. ( Mesaj Silindi )
    329 dolarlık karta vatanda 9400 yazmışlar. 8400e İstanbul mağazasında 2 tane satmışlar. Ayıptır 329 dolar kart böyle bir fırsatçılık olamaz.
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    D DH Misafiri 19 sa. ( Mesaj Silindi )
    ürünler hala gelmedi bütün siteler çökmüş vaziyette
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    D DH Misafiri 19 sa. ( Mesaj Silindi )
    vatana 8400 liraya satıyor
    onlar da kendileri üreticiden 800 dolara almışlar
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    manohazim 15 sa. ( Mesaj Silindi ) DH Misafiri
    hikaye anlatıyorlar millet amazon avrupada 450 eurodan vergisiyle kar ıyla sattı bu kartları dün itopya komple 3060 lı kasayı 8000 e sattı
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    manohazim 1 gün ( Mesaj Silindi )
    evet yine alamadık yapımda ve yayımda emeği geçen herkesin ellerinden öpeyim.
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    BekirHan (Bekir Han) 1 gün ( Mesaj Silindi )
    Küçücük board. O kadar küçük ki hiç bir yerde bulunamıyor...
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    N Night_Blade (ibrahim s) 1 gün ( Mesaj Silindi )
    Stok falan yok, dünyanın hiç bir ülkesinde satışa falan çıkmadı, direk madencilere satıldı
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