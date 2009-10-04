Intel Core i7 860 hız aşırtma ile 5.4GHz'e çıkartıldı

Intel'in resmi lansmanı geçtiğimiz ay gerçekleştirilen Lynnfield kod adlı yeni nesil Core i5 ve Core i7 işlemcileriyle yapılan hız aşırtma çalışmalarında dikkat çekici sonuçlar gelmeye devam ediyor. Firmanın 45nm üretim teknolojisiyle hazırladığı, Nehalem mimarisini temel alan dört çekirdekli yeni işlemcileri bilindiği üzere çift kanal DDR3 bellek desteği ile geliyor ve P55 çipsetli anakartlarla kullanılıyorlar. Blommfield kod adlı Core i7-900 serisinden farklı olarak 95 Watt'lık ısıl güç tasarımlarıyla daha düşük güç tüketimine sahip olan yeni işlemcilerle yapılan yeni bir çalışmada 5398MHz'e ulaşıldı.

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Coolaler rumuzlu profesyonel kullanıcı tarafından yapılan çalışmada, standart olarak 2.8GHz'de çalışan Core i7 860 işlemcisi, MSI'ın P55 çipsetli P55-GD80 anakartı üzerinde Sıvı Nitrojen (LN2) ile 5.4GHz'e çıkartıldı. İşlemci çalışma geriliminin (vCore) 1.67v olarak belirlendiği çalışmada bus hızı 245MHz, çarpan ise 22x'e alınarak 5.4GHz gibi dikkat çekici bir hıza ulaşıldı. sadece tek bir DDR3 bellek yongasının kullanıldığı çalışma ile Lynnfield tabanlı işlemcilerin hız aşırtma başarımı gözler önüne serilirken, dört çekirdekli işlemciler için rekorun 7GHz+ ile AMD'de olduğunu da hatırlatalım.