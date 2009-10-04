Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Diğer ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Intel Core i7 860 hız aşırtma ile 5.4GHz'e çıkartıldı

10 yıl (Son Güncelleme: 10 yıl)
13,4b
1
33
Diğer
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık

Intel'in resmi lansmanı geçtiğimiz ay gerçekleştirilen Lynnfield kod adlı yeni nesil Core i5 ve Core i7 işlemcileriyle yapılan hız aşırtma çalışmalarında dikkat çekici sonuçlar gelmeye devam ediyor. Firmanın 45nm üretim teknolojisiyle hazırladığı, Nehalem mimarisini temel alan dört çekirdekli yeni işlemcileri bilindiği üzere çift kanal DDR3 bellek desteği ile geliyor ve P55 çipsetli anakartlarla kullanılıyorlar. Blommfield kod adlı Core i7-900 serisinden farklı olarak 95 Watt'lık ısıl güç tasarımlarıyla daha düşük güç tüketimine sahip olan yeni işlemcilerle yapılan yeni bir çalışmada 5398MHz'e ulaşıldı.

Büyütmek için üzerine tıklayabilirsiniz!

Coolaler rumuzlu profesyonel kullanıcı tarafından yapılan çalışmada, standart olarak 2.8GHz'de çalışan Core i7 860 işlemcisi, MSI'ın P55 çipsetli P55-GD80 anakartı üzerinde Sıvı Nitrojen (LN2) ile 5.4GHz'e çıkartıldı. İşlemci çalışma geriliminin (vCore) 1.67v olarak belirlendiği çalışmada bus hızı 245MHz, çarpan ise 22x'e alınarak 5.4GHz gibi dikkat çekici bir hıza ulaşıldı. sadece tek bir DDR3 bellek yongasının kullanıldığı çalışma ile Lynnfield tabanlı işlemcilerin hız aşırtma başarımı gözler önüne serilirken, dört çekirdekli işlemciler için rekorun 7GHz+ ile AMD'de olduğunu da hatırlatalım.


Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
benben2009 10 yıl
arkadaşlar dalga geçmeyin kartımla:@
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
DarkbattLe 10 yıl
henüz test etmek nasip olmadı.Bi Ben edim ondan sonra test edenler doğrumu etmiş onun cevabını buluruz:)
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Mamut 10 yıl
İyi de PCIe FX5500 var mı?...Yada PCI...AGP yok tamam da...
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
isomania 10 yıl
7ghz+ hızdakı AMD işlemcinin bu hızdaki i7 işlemcisinden daha güçlü olacağını sanmıyorum :D bu hızda bu işlemci dağıtıyodur ortalığı
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
IgorStravinsky 10 yıl

isomania

7ghz+ hızdakı AMD işlemcinin bu hızdaki i7 işlemcisinden daha güçlü olacağını sanmıyorum :D bu hızda bu işlemci dağıtıyodur ortalığı

Tabiki Ghz seviyesine göre karşılaştıramayız ama O.C potansiyeli olarak AMD çok net biçimde kanıtladı kendini bence.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
IgorStravinsky 10 yıl
Hava soğutma ile 4-4.3 değerler arası filan bulabiliyorsa iyi denilir fakat LN2 ile AMD'nin 7 Ghz seviyesinden sonra hiç şaşırmıyorum şu tür haberlere
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
adilazimdegilx 10 yıl
@N-ONE
Gpu hızları ve Direct X desteği kısmında yazanlara göre QuadroFx5500 olma ihtimali yok... CPU-Z o kadar da yanlış göstermez zaten Quadro desteği var, olsa öyle yazardı. Adamlar gitmiş basbayağı Fx5500 takmış
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
By MuRaT 10 yıl

adilazimdegilx

@N-ONE
Gpu hızları ve Direct X desteği kısmında yazanlara göre Fx5500 olma ihtimali yok... CPU-Z o kadar da yanlış göstermez zaten Quadro desteği var, olsa öyle yazardı. Adamlar gitmiş basbayağı Fx5500 takmış


Ben Bu Olayı Çözemedim
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
adilazimdegilx 10 yıl
Fx5500 yazmışım sadece.... Üstteki mesajı değiştiriyorum. (Bunu da yanlışlıkla attım
)

By MuRaT


adilazimdegilx

@N-ONE
Gpu hızları ve Direct X desteği kısmında yazanlara göre Fx5500 olma ihtimali yok... CPU-Z o kadar da yanlış göstermez zaten Quadro desteği var, olsa öyle yazardı. Adamlar gitmiş basbayağı Fx5500 takmış


Ben Bu Olayı Çözemedim


Orda ilk kısmı eksik yazmışım. Çok saçma olmuş evet
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
N-0NE 10 yıl
Taktıkları kart quadro fx5500 olmasın ?
excaliberpc.com/...
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
CihanDAR 10 yıl
yapılan çalışma teknikleştirilip yayınlanma gibi bir durum varmı
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
GuitarMania 10 yıl
Bu Sisteme Nasıl Fx5500 Takabildiler?
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
hardware wizard 10 yıl
off diyorum başkada birşey demiyorum
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Nef'i 10 yıl
rekoru kıramamış
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Haftanın Beğenilen Yorumcuları
deoks +192 Bloodin +179 BlackLead +173 madmahmutd +147 theozy +145 Mugetsuga +136 Domatore +115 Galatas4ray +112 celik44 +105 Murat.Ak +100
Tüm güncellemelerden eposta yoluyla haberdar olun.
ŞU ANDA GÖRÜNTÜLEYEN
1 Misafir

İLGİ DÜZEYİ
13438 TIK

HABERİN ETİKETLERİ
hız aşırtma, İşlemci ve overclock
Facebook Sayfası260,4b
Twitter Profili69,3b
YouTube Kanalı207,9b
RSS Yayını
Sorgu:
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 10 yıl GTX280M SLI'lı dizüstü Monster Mercek altında Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Conan Unconquered PC Sistem Gereksinimleri
Bölüm Sonu Canavarı
DreamHack Masters 2019'un İlk CS:GO
Bölüm Sonu Canavarı
Death Stranding Haberi / Fragmanı 29
Bölüm Sonu Canavarı
Ekrem İmamoğlu Esnafla Diyaloğu
DH Forum
iOS 13’ten ilk görüntüler geldi
DonanımHaber
Cumhurbaşkanı Erdoğan duyurdu: Wikipedia'ya
DonanımHaber
Huawei krizi çözülüyor olabilir: ABD'li
DonanımHaber
[Beşiktaş 2019/2020 Sezonu] Genel Tartışma
DH Forum
Alternatif Görünümler Geri Bildirim