Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Diğer ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Intel Core i7 860 ile 4.1GHz'e hız aşırtmalı test sonuçları

9 yıl
33,5b
1
17
Diğer
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık

Intel tarafından resmi duyurusu bugün yapılan Lynnfield kod adlı yeni nesil Core i5 ve Core i7 işlemciler için Donanimhaber.com olarak ilk testlerimizi hatırlanacağı üzere bir süre önce yayınlamıştık. Gigabyte'ın P55 yonga setini taşıyan yeni amiral gemisi P55-UD6 ile gerçekleştirdiğimiz testlerde, standart olarak 2.8GHz'de çalışan Core i7 860'ın performansını masaya yatırmış, çift kanal bellek desteği sunan yeni işlemcinin 2.66GHz'de çalışan Core i7 920 işlemcisinden testine göre daha hızlı olduğunu, hatta kimi testlerde Core i7 940'a yakın bir tablo çizdiğini sizler ile paylaşmıştık.

ES (Engineerin Sample) ibaresi taşıyan yani mühendislik örneği olan Core i7 860 ile aynı platformda yani Gigabyte P55-UD6 üzerinde bazı hız aşırtma denemeleri de yaptık ve bu çalışma esnasında Intel'in stok soğutucusunu ve A-Data'nın yüksek performans tutkunları için geliştirdiği XPG serisi çift kanal DDR3 bellek kitini kullandık. İşlemci ve anakart ile ilgili olarak daha önce burada ve burada detaylı bir çalışma yayınladığımız için doğrudan hız aşırtma sonuçlarına geçmekte fayda görüyoruz. Ancak elde ettiğimiz sonuçlardan önce çalışma kapsamında kullanmdığımız işlemcinin erken mühendislik örneği olduğunu bir kez daha belirtmekte fayda var.

Intel Core i7 860 ile 4.1GHz'e hız aşırtmalı test sonuçları
Tam Boyutta Gör

Üstte yer alan görselleri büyütmek için üzerlerine tıklayabilirsiniz.

Hız aşırtma çalışmaları esnasında gözlemlediğimiz bazı detayları belirtmekte fayda var. Standart olarak 2.8GHz'de çalışan Core i7 860 işlemcisini hava soğutma ile 4.1GHz seviyesinde stabil olarak çalıştırmayı başardık. Maksimum saat hızı denemelerimizde işlemci hava soğutma ile 4.5GHz+ seviyesini görebilmiş olsa da bazı testler için tutarlı sonuçlar alamadığımız yani stabilite sağlanamadığını söyleyebiliriz. Anca LGA1156 formundaki yeni nesil Core i5 ve Core i7 işlemcileriyle yapılan bireysel ve profesyonel çalışmalara bakılırsa hava soğutma ile 4.2GHz'in biraz daha üstü değerlerde stabil kullanım değerlerine ulaşabilmek mümkün olacak gibi görünüyor. Yaptığımız çalışmalarda Core i7 860 ile stabil olarak 4GHz'de kalmamızın en büyük nedeni ise mühendislik örneği olan işlemci ile ısı sorunu yaşamamız.

Satışa sunulacak "retail" versiyonlarında iligili hız aralıkları ve soğutma çözümü için ısı sorunu yaşanması beklenmezken, mühendislik örnekleri karakteristik olarak satışa sunulmuş kutulu versiyonlardan yer yer daha farklı olan Intel işlemcilerde zaman zaman bu tür farklılıklar yaşanabiliyor. Peki biz hangi test sonuçlarını aldık. Core i7 860 ile gerçekleştirdiğimiz hız aşırtma çalışmamızda, hemen her kullanıcının sistemine kurup deneyebileceği, stabilite ve kararlılık hakkında fikirler veren test paketlerini kullanmayı tercih ettik ve 3DMark 2006, 3DMark Vantage, Cinebench, Everest, Fritz, PiFast ve Passmark sonuçlarına yer verdik. Ayrıca haber içerisinde elde ettiğimiz bazı test değerlerini daha önce yayınladığımız standart test sonuçları ile karşılaştırarak hız aşırtma başarımı hakkında daha sağlıklı bir fikir edinilmesini hedefliyoruz.

Intel Core i7 860 ile 4.1GHz'e hız aşırtmalı test sonuçları
Tam Boyutta Gör

Hız aşırtma denemelerinde Gigabyte'ın hız aşırtma ve yüksek performans tutkunları için hazırladığı P55-UD6 anakartını kullandık.

P55 çipsetli iyi bir anakart ve kaliteli bir hava soğutma çözümü ile 4GHz üstü hızlarda günlük kullanıma göz kırpan Core i7 860 ile yaptığımız testlerde işlemci gerilimini 1.392v seviyesinde tuttkun. Hız aşırtma için gelişmiş BIOS seçeneklerine sahip olan ayrıca güçlü soğutması ve Bakır yoğunluğu arttırılmış baskılı devre tasarımı ile overclock için yüksek stabilite sağlayabilen Gigabyte P55-UD6 ile 220 blckc (muhtemelen elimizde işlemcinin blckc) seviyesini gördük. Elde ettiğimiz test sonuçları itibariyle 4.1GHz'de çalışan Core i7 860, ciddi bir performans kazanımı elde edildiğini söyleyebiliriz. Bir üst seri olan Core i7 900 jenerasyonunun giriş modeli olan Core i7 920'yi katarak hazırladığımız test sonuçlarında da görüldüğü üzere 4.1GHz'de çalışan Core i7 860 açık ara önde yer almayı başarıyor.

Her ne kadar Core i7 920'den bir miktar daha pahalı olsa da anakart üreticilerinden gelen bilgilere göre, kullanıcıların 100$ seviyesinde de (en azından yurt dışı için) P55 anakartlar bulabileceği ve X58 çipsetli anakartlarla oluşan fiyat farkı ile örneğin Core i7 860 için daha iyi bir soğutma çözümü ile daha yüksek saat hızlarına ulaşılabilecek. Tabii Core i7 900 serisinin aksine çift kanal bellek desteği sunan Core i7 800 serisi ile Intel'in vaat ettiği performans değerlerine ulaşabilmek için daha maliyetli olan üç kanal bellek kitleri yerine çift kanal DDR3 kitlerinin kullanılabilecek olması da Bloomfield kıyaslandığında Lynnfield platformunun cazibesini arttıran detaylar arasında yer alıyor. Anahtar özelliklerden birisi olarak belirtilen yüksek hız aşırtma yeteneği ile Lynnfield işlemci ailesinin yüksek satış rakamlarına ulaşması bekleniyor.

Görselleri büyütmek için üzerlerine tıklayabilirsiniz.

 


Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
ihlemur 9 yıl
intel q6600 q6700 q9450 & i7950 kullanmış bir arkadaşımın bir itirafı:

birton para verdim i7 ye geçtim ama daha önce kullandığım işlemcilerle arasında hissedilir bir farkını görmedim
teknolojinin sonu yok bir yerde durmak lazım eldeki sistemi sonuna kadar kullanıp ondan sonra geciş yapmalıyın dedi

Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
sadtneverdie 9 yıl

ihlemur

intel q6600 q6700 q9450 & i7950 kullanmış bir arkadaşımın bir itirafı:

birton para verdim i7 ye geçtim ama daha önce kullandığım işlemcilerle arasında hissedilir bir farkını görmedim
teknolojinin sonu yok bir yerde durmak lazım eldeki sistemi sonuna kadar kullanıp ondan sonra geciş yapmalıyın dedi





hissedilir fark yok derken kasa havalansın felan akrobatik hareketlerle insanları eğlendirsin mi sitiyor. kusura bakmada arkdaşının yaptığı yorum cehaletten kaynaklanıyor. i7 alıyorsan hakkını vereceksin pc ye çıkmayan oyun için i7 alırsan ve i7 alıp aaaa call of duty hala call of duty niye adı call of i7 olmadı gibi bekelentilerin olursa elbette bişey anlamazsın. i7 bilinçli kullanıldığında piyasada rakipsizdir. yoksa counter strike oynarken i7 alman bir anlam ifade etmez.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
dR.cmd 9 yıl
intel hep kaliteli ve stabil işlemciler üretti amd ise ısı açısında sorunluydu overclockta amdler dahada serbest görünselerde intel işlemciler her zaman öndeydi tabiki intel tabi şu dönem için
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
yelkowan 9 yıl
@isomania
İyisini değil en iyisini istiyoruz core bu fiyatı verdikten sonra i5lerde iyi sayılr mı tartışılır.
i5ler de beklediğimiz kadar ucuz olmadığına göre 1156 anakartlar ucuz olacak intel yine bu işten karlı çıkıyo helal valla :) bi AMD beceremedi şu işi kuş gibi hala extreme işlemci yapmasın nolcak bu tüketicinin hali :)
@sadtneverdie :))
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
isomania 9 yıl
anandtech in testlerine güvenirim :) gerçekten iyi bir işlemci i5 ler..o kadar az güçle daha fazla işlem helal olsun intele..
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
mo0rfin 9 yıl
AMD'nin işi zor olsa gerek zaten intelin üstün olduğunu biliyoruz birde bu işlemcilerle gücüne güç kattı. Bakalım AMD ne yapacak.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
cagatay117 9 yıl
Çok çakal bu intel yahu. :) i7 920'nin ardına i7 860'ı çıkararak kafa karıştırmayı iyi biliyorlar. :) (gerçi 920ler çıkalı çok oldu ama fiyatların yakın olduğu bu dönemi kastediyorum.) Sanırım kullanıcılarla LGA 1156'nın integrasyonunu kolaylaştırıp, çabuk çabuk p55'leri satmanın peşindeler.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Hobar 9 yıl
üstteki far cry bencmarkı gerçek mi? normal fps de corei7 lerçok öndeyken minimum fps de amd %40 öne geçmiş ve oynanabilir sınırın pek altına düşmemiş
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
fx57 9 yıl
@TURK-ŞAD, D0 revizyon Core i7 920'nin neler yapabildiği zaten biliniyor. Amacımız standart hızda çalışan Core i7 920 ve 860 modellerini karşılaştırarak platform maliyetlerindeki farkın hız aşırtma konusunda kullanılıp kullanılamayacağını hız aşırtmalı bir Core i7 860'nın test sonuçları eksenin ortaya koyabilmek.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Ferruh Ferman 9 yıl
İşlerini biliyorlar, ne diyim.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
TURK-ŞAD 9 yıl
Tamamen gereksiz bir platform cazip kılabilmek adına intel bakın core i7 920 her türlü geçti demek için üretilmiş bir işlemci core i7 nin elide armut toplamıyo onuda 4.1ghz e çıkartıp test etseydiniz bence OC sonrası her iki işlemcinin performansını görmek daha faydalı olurdu...

P55 e bir kuruş yatırım yapmam, 6 çekirdekli intel CPU lar 2010 da piyasada ve malesef X58 çipsetlerde çalışacaklar, yani 6 çekirdekli CPU kullanmak isteyen yeniden anakart+işlemci değiştirmek zorunda kalıcaklar..

Ayrıca ucuza core i7 ye yakın performans diye piyasaya sürmek istediği platform değilmiydi bu insanları daha fazla sömürmek için yapmayacakları şey bu adamların....
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
alperen_69 9 yıl
aynen katılıyorum ucuzlukta hayali olsa gerek
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Haftanın Beğenilen Yorumcuları
V4LKyR +289 12 Angry Men +170 Informed +154 serdar_k +130 madmahmutd +116 csh +104 aca-n +93 flowerhorn +89 MS4343 +86 Chronotide +82
Tüm güncellemelerden eposta yoluyla haberdar olun.
ŞU ANDA GÖRÜNTÜLEYEN
1 Misafir

İLGİ DÜZEYİ
33526 TIK

HABERİN ETİKETLERİ
intel, İşlemci ve
4 etiket daha test hız aşırtma cpu inceleme
Facebook Sayfası260,4b
Twitter Profili69,3b
YouTube Kanalı207,9b
RSS Yayını
Sorgu:
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Sony Mobile Türkiye ve Orta Doğu kapanıyor
DonanımHaber
Google Huawei'nin Android lisansını
DH Forum
AMD Radeon Navi ekran kartlarının fiyatı
DonanımHaber
2019 Opel Corsa'nın iç ve dış tasarımı
DonanımHaber
Sony PS5 ile PS4 Pro'nun Yükleme Sürelerini
Bölüm Sonu Canavarı
Minecraft Earth Artırılmış Gerçeklik
Bölüm Sonu Canavarı
MSI 2019 Şampiyonu G2 Esports Oldu!
Bölüm Sonu Canavarı
★ Redmi Note 7★ SATIŞA ÇIKTI
DH Forum
Alternatif Görünümler Geri Bildirim