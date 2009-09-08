Intel Core i7 860 ile 4.1GHz'e hız aşırtmalı test sonuçları

Intel tarafından resmi duyurusu bugün yapılan Lynnfield kod adlı yeni nesil Core i5 ve Core i7 işlemciler için Donanimhaber.com olarak ilk testlerimizi hatırlanacağı üzere bir süre önce yayınlamıştık. Gigabyte'ın P55 yonga setini taşıyan yeni amiral gemisi P55-UD6 ile gerçekleştirdiğimiz testlerde, standart olarak 2.8GHz'de çalışan Core i7 860'ın performansını masaya yatırmış, çift kanal bellek desteği sunan yeni işlemcinin 2.66GHz'de çalışan Core i7 920 işlemcisinden testine göre daha hızlı olduğunu, hatta kimi testlerde Core i7 940'a yakın bir tablo çizdiğini sizler ile paylaşmıştık.

ES (Engineerin Sample) ibaresi taşıyan yani mühendislik örneği olan Core i7 860 ile aynı platformda yani Gigabyte P55-UD6 üzerinde bazı hız aşırtma denemeleri de yaptık ve bu çalışma esnasında Intel'in stok soğutucusunu ve A-Data'nın yüksek performans tutkunları için geliştirdiği XPG serisi çift kanal DDR3 bellek kitini kullandık. İşlemci ve anakart ile ilgili olarak daha önce burada ve burada detaylı bir çalışma yayınladığımız için doğrudan hız aşırtma sonuçlarına geçmekte fayda görüyoruz. Ancak elde ettiğimiz sonuçlardan önce çalışma kapsamında kullanmdığımız işlemcinin erken mühendislik örneği olduğunu bir kez daha belirtmekte fayda var.

Tam Boyutta Gör

Üstte yer alan görselleri büyütmek için üzerlerine tıklayabilirsiniz.

Hız aşırtma çalışmaları esnasında gözlemlediğimiz bazı detayları belirtmekte fayda var. Standart olarak 2.8GHz'de çalışan Core i7 860 işlemcisini hava soğutma ile 4.1GHz seviyesinde stabil olarak çalıştırmayı başardık. Maksimum saat hızı denemelerimizde işlemci hava soğutma ile 4.5GHz+ seviyesini görebilmiş olsa da bazı testler için tutarlı sonuçlar alamadığımız yani stabilite sağlanamadığını söyleyebiliriz. Anca LGA1156 formundaki yeni nesil Core i5 ve Core i7 işlemcileriyle yapılan bireysel ve profesyonel çalışmalara bakılırsa hava soğutma ile 4.2GHz'in biraz daha üstü değerlerde stabil kullanım değerlerine ulaşabilmek mümkün olacak gibi görünüyor. Yaptığımız çalışmalarda Core i7 860 ile stabil olarak 4GHz'de kalmamızın en büyük nedeni ise mühendislik örneği olan işlemci ile ısı sorunu yaşamamız.

Satışa sunulacak "retail" versiyonlarında iligili hız aralıkları ve soğutma çözümü için ısı sorunu yaşanması beklenmezken, mühendislik örnekleri karakteristik olarak satışa sunulmuş kutulu versiyonlardan yer yer daha farklı olan Intel işlemcilerde zaman zaman bu tür farklılıklar yaşanabiliyor. Peki biz hangi test sonuçlarını aldık. Core i7 860 ile gerçekleştirdiğimiz hız aşırtma çalışmamızda, hemen her kullanıcının sistemine kurup deneyebileceği, stabilite ve kararlılık hakkında fikirler veren test paketlerini kullanmayı tercih ettik ve 3DMark 2006, 3DMark Vantage, Cinebench, Everest, Fritz, PiFast ve Passmark sonuçlarına yer verdik. Ayrıca haber içerisinde elde ettiğimiz bazı test değerlerini daha önce yayınladığımız standart test sonuçları ile karşılaştırarak hız aşırtma başarımı hakkında daha sağlıklı bir fikir edinilmesini hedefliyoruz.

Tam Boyutta Gör

Hız aşırtma denemelerinde Gigabyte'ın hız aşırtma ve yüksek performans tutkunları için hazırladığı P55-UD6 anakartını kullandık.

P55 çipsetli iyi bir anakart ve kaliteli bir hava soğutma çözümü ile 4GHz üstü hızlarda günlük kullanıma göz kırpan Core i7 860 ile yaptığımız testlerde işlemci gerilimini 1.392v seviyesinde tuttkun. Hız aşırtma için gelişmiş BIOS seçeneklerine sahip olan ayrıca güçlü soğutması ve Bakır yoğunluğu arttırılmış baskılı devre tasarımı ile overclock için yüksek stabilite sağlayabilen Gigabyte P55-UD6 ile 220 blckc (muhtemelen elimizde işlemcinin blckc) seviyesini gördük. Elde ettiğimiz test sonuçları itibariyle 4.1GHz'de çalışan Core i7 860, ciddi bir performans kazanımı elde edildiğini söyleyebiliriz. Bir üst seri olan Core i7 900 jenerasyonunun giriş modeli olan Core i7 920'yi katarak hazırladığımız test sonuçlarında da görüldüğü üzere 4.1GHz'de çalışan Core i7 860 açık ara önde yer almayı başarıyor.

Her ne kadar Core i7 920'den bir miktar daha pahalı olsa da anakart üreticilerinden gelen bilgilere göre, kullanıcıların 100$ seviyesinde de (en azından yurt dışı için) P55 anakartlar bulabileceği ve X58 çipsetli anakartlarla oluşan fiyat farkı ile örneğin Core i7 860 için daha iyi bir soğutma çözümü ile daha yüksek saat hızlarına ulaşılabilecek. Tabii Core i7 900 serisinin aksine çift kanal bellek desteği sunan Core i7 800 serisi ile Intel'in vaat ettiği performans değerlerine ulaşabilmek için daha maliyetli olan üç kanal bellek kitleri yerine çift kanal DDR3 kitlerinin kullanılabilecek olması da Bloomfield kıyaslandığında Lynnfield platformunun cazibesini arttıran detaylar arasında yer alıyor. Anahtar özelliklerden birisi olarak belirtilen yüksek hız aşırtma yeteneği ile Lynnfield işlemci ailesinin yüksek satış rakamlarına ulaşması bekleniyor.

Görselleri büyütmek için üzerlerine tıklayabilirsiniz.