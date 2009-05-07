Intel, Core i7 940 işlemcisi için emeklilik işlemlerini başlatıyor

İnceleme, Test ve Analiz Editörü
Resmi lansmanı geçtiğimiz Kasım ayında gerçekleştirilen Nehalem tabanlı Core i7 işlemci ailesinin satışı devam eden üç modelinden birisi olan Core i7 940 için Intel'in emeklilik işlemlerini başlattığı belirtiliyor.
2.93GHz'de çalışan işlemcinin tray ve kutulu versiyonları için 4 Eylül'e kadar sipariş alımına devam edileceği, dağıtımın ise 5 Kasım-4 Aralık 2010 tarihlerine kadar devam edeceği bildiriliyor.
Intel'de Core i7 940 modelinin yerini Haziran ayı içerisinde satışa sunulması beklenen ve 3.06GHz'de çalışan Core i7 950'nin alması bekleniyor.
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ne kadar fabrikasi buyuk olsa bile bu kadar kisa zamanda 4 yil boyunca talebi karsilayacak urun adedini cikartamazlar gibime geliyor... Normal sartlarda urun fiyatinin yarisina dusmesi ve sonra uretim hattindan cikartilmasi gerek. nasil bir arz talep ve uretim egrisi ki bu kirilma noktasi bu kadar kisa oluyor...
INTEL CORE I7-965 3.2G de oldugum ulkede stoklarda bile yok sadece siparis uyerine geliyor
yani intel bu cpularda bekledigi parayi kazanamadi
araba fiyatina cpu satarsan olacagi bu :)
Resmen fiyati dusmeden bitirmeye calisiyorlar... Herkese de gaz veriyorlar sonra bulamazsiniz diye... Herkes anakartini degistirmek zorunda kaliyor i7 serisi almak icin... sonra cikacak islemcilerin hepsi ayni soket yapisinda mi olacak onu bilemem ama 775LGA soketli islemciler hala uretiliyor ve satiliyor... Bu da I7'nin bir teknolojik deneme oldugu dusuncesini bende uyandiriyor... Esasen yanlis zamanda cikmis bir islemci gibi... "Bari biraz uretelim, satalim, paralari toplayalim. topladimiz para ile yeni teknolojiye geceriz, bu islemciyi de cabuk biter zaten..." dermis gibi bisey oldu bu...