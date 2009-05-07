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Intel, Core i7 940 işlemcisi için emeklilik işlemlerini başlatıyor

10 yıl
11,6b
1
30
Diğer
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Intel, Core i7 940 işlemcisi için emeklilik işlemlerini başlatıyor
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Resmi lansmanı geçtiğimiz Kasım ayında gerçekleştirilen Nehalem tabanlı Core i7 işlemci ailesinin satışı devam eden üç modelinden birisi olan Core i7 940 için Intel'in emeklilik işlemlerini başlattığı belirtiliyor.

2.93GHz'de çalışan işlemcinin tray ve kutulu versiyonları için 4 Eylül'e kadar sipariş alımına devam edileceği, dağıtımın ise 5 Kasım-4 Aralık 2010 tarihlerine kadar devam edeceği bildiriliyor.

Intel'de Core i7 940 modelinin yerini Haziran ayı içerisinde satışa sunulması beklenen ve 3.06GHz'de çalışan Core i7 950'nin alması bekleniyor.


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sertacaygun 10 yıl
920 emekli olmadan 940 nereye gider yahu ?
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Towarscke 10 yıl
ya cok merak ediyorum... bunlar elde kalan islemcileri yeniden programlayipda yeni islemci gibi revizyon olarak cikarsin, ister misiniz...? Komplo Teorisi gibi...
ne kadar fabrikasi buyuk olsa bile bu kadar kisa zamanda 4 yil boyunca talebi karsilayacak urun adedini cikartamazlar gibime geliyor... Normal sartlarda urun fiyatinin yarisina dusmesi ve sonra uretim hattindan cikartilmasi gerek. nasil bir arz talep ve uretim egrisi ki bu kirilma noktasi bu kadar kisa oluyor...
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ET 7 10 yıl
gule gule diyorum yaten bunlarin en ust modeli
INTEL CORE I7-965 3.2G de oldugum ulkede stoklarda bile yok sadece siparis uyerine geliyor
yani intel bu cpularda bekledigi parayi kazanamadi
araba fiyatina cpu satarsan olacagi bu :)
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Trecc11 10 yıl
bu nasıl bi iştir böyle
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K0rkunc 10 yıl
ram kontrolcüsü ekliyorlar yeni işlemci diye satıyorlar..satamıyorlarda böyle daha başlamadan bitiyopr...
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sadtneverdie 10 yıl
maxzone bu işlemciler senin gibiler için değil sıkma canını takıl sen
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Towarscke 10 yıl
Bir islemci ureticisinin amaci bu kadar belli olur...

Resmen fiyati dusmeden bitirmeye calisiyorlar... Herkese de gaz veriyorlar sonra bulamazsiniz diye... Herkes anakartini degistirmek zorunda kaliyor i7 serisi almak icin... sonra cikacak islemcilerin hepsi ayni soket yapisinda mi olacak onu bilemem ama 775LGA soketli islemciler hala uretiliyor ve satiliyor... Bu da I7'nin bir teknolojik deneme oldugu dusuncesini bende uyandiriyor... Esasen yanlis zamanda cikmis bir islemci gibi... "Bari biraz uretelim, satalim, paralari toplayalim. topladimiz para ile yeni teknolojiye geceriz, bu islemciyi de cabuk biter zaten..." dermis gibi bisey oldu bu...
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Thehunt 10 yıl
dur nereye yaa:)
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nixniz 10 yıl
evet 940 bi 50 dolar daha ucuzdu "şunu bi x2 yapalım çıkartın cocuklar 3ghz e hah 500 e satalim şimdi" :)
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MaxZone 10 yıl
İşte bu sebeple intel 'i sevmiyorum. Bu işlemcinin şu an fiyatı 550$ - 600$ değilmi ? Daha kullanıcının alım seviyesine gelmeden emeklilik. Al amd bak keyfine misali. 4200+ kullanıyorum. Windows 7 dahil mükemmel hızda çalışıyor. üstelik onboard vga. 690G. Şöyle bir maliyet hesabı yaparsak : 50$ işlemci, 45$ anakart, 20$ 2 gb bellek, 55$ 320GB disk. kasa 35$, Kabaca hepsi 200$ Corei7 'nin sadece işlemcisi 550$ olduğuna göre 3 tane bilgisayar toplanır bu fiyata :) İntel sömürecek başkasını bulsun.
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X2 10 yıl
Nedense hiç şaşırmadım...
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sfrr 10 yıl
Daha karpuz kesceytik!
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Light_Velocity 10 yıl
Yener Balcı'nın imzası dikkatimi çekmişti."Core i Yediniz" diye imzası vardı ne kadar da doğruymuş
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TELESCOPE 10 yıl
piyasanın nabzını nasıl tutuyorlarsa gördükleri luzum üzerine hemen bir ürün karşımıza geliyor
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symbiat 10 yıl
Biz alamadan eskiyor nasıl iş anlamadım :)
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marantz 10 yıl
usta bu işlemci daha yeni çıkmadımı
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