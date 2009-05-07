Intel, Core i7 940 işlemcisi için emeklilik işlemlerini başlatıyor

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Resmi lansmanı geçtiğimiz Kasım ayında gerçekleştirilen Nehalem tabanlı Core i7 işlemci ailesinin satışı devam eden üç modelinden birisi olan Core i7 940 için Intel'in emeklilik işlemlerini başlattığı belirtiliyor.

2.93GHz'de çalışan işlemcinin tray ve kutulu versiyonları için 4 Eylül'e kadar sipariş alımına devam edileceği, dağıtımın ise 5 Kasım-4 Aralık 2010 tarihlerine kadar devam edeceği bildiriliyor.

Intel'de Core i7 940 modelinin yerini Haziran ayı içerisinde satışa sunulması beklenen ve 3.06GHz'de çalışan Core i7 950'nin alması bekleniyor.