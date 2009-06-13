Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Diğer ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Intel Core i7 960 işlemcisini son çeyrekte duyurabilir

9 yıl
6,6b
1
6
Diğer
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık

Intel Core i7 960 işlemcisini son çeyrekte duyurabilir
Tam Boyutta Gör

Core i7 950 ve Core i7 975 Extreme Edition modellerini kısa bir süre önce kullanıma sunan Intel, yeni bir Core i7 işlemcisini daha yıl sona ermeden seriye ekleyebilir. Core i7 950 modelinin yerine konumlandırılacağı söylenen Core i7 960 modelinin son çeyrekte lanse edileileceği belirtilirken, pazara sürülmesindeki temel amacın Core i5 serisi Lynnfield işlemciler ile Core i7 serisi arasındaki performans farkının modeline göre net çizgilerle belirleyebilmek olduğu belirtiliyor.

3.06GHz'de çalışan Core i7 950 modelinin yerini alması beklenen Core i7 960'ın 3.2GHz'de çalışacağı ve genel özellikleri itibariyle Core i7 965 Extreme Edition modelinin kırpılmış bir varyasyonu olacağı belirtiliyor. 8MB L3 bellek birimiyle donatılan işlemcinin 4.8GT/sn'lik bus hızını desteklediği, ayrıca bu detayın Core i7 965 EE ile olan temel farkı belirlediği ifade ediliyor zira bilindiği üzere Core i7 965 EE'de bu hızı 6.4GT/sn idi.

Turbo teknolojisi ile tek çekirdek hızının 3.46GHz'e ulaşabileceği söylenen Core i7 960 modelinin ısıl güç tasarımı ise serinin diğer üyelerinde olduğu gibi 130 Watt olarak belirlenmiş. LGA1366 formunda gelecek ve X58 yonga setli anakartlarla kullanılacak olan işemcinin resmi olarak DDR3-1066MHz bellek desteği sunacağı ifade edilirken, yerini alacağı belirtilen Core i950 işlemcsiyle aynı fiyat seviyesinden mi lanse edileceği sorusu henüz cevaplanmış değil.


Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
hikmetg 9 yıl
core i7 işlemciler daha kullanıcılarla doğru dürüst buluşmadan emekli edilmeye başlandı. Bu da sadece işlemciye 500$ verip hava almaya benziyor. Bence işlemciye çok yüksek bir ücret vermektense ekran kartına yatırım daha mantıklı geliyor.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Master_Evil 9 yıl
950nin yerine bu konumlandırılacak 920 emekli edilecek bi tek bu kalacak normal i7 olarak
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
drkayzer 9 yıl
ya bu kadar gereksiz işlemci kirliliğine ne gerek inteli anlamak mümkün değil
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 9 yıl Computex 09: MSI Standı 9 yıl Computex 09: Nvidia, AMD ve Thermaltake standları Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Sony Mobile Türkiye ve Orta Doğu kapanıyor
DonanımHaber
(PROGRAM ERKEN BİTİRİLDİ)Ekrem İmamoğlu
DH Forum
AMD Radeon Navi ekran kartlarının fiyatı
DonanımHaber
2019 Opel Corsa'nın iç ve dış tasarımı
DonanımHaber
Sony PS5 ile PS4 Pro'nun Yükleme Sürelerini
Bölüm Sonu Canavarı
Minecraft Earth Artırılmış Gerçeklik
Bölüm Sonu Canavarı
MSI 2019 Şampiyonu G2 Esports Oldu!
Bölüm Sonu Canavarı
★ Redmi Note 7★ SATIŞA ÇIKTI
DH Forum
Alternatif Görünümler Geri Bildirim