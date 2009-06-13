Intel Core i7 960 işlemcisini son çeyrekte duyurabilir

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Core i7 950 ve Core i7 975 Extreme Edition modellerini kısa bir süre önce kullanıma sunan Intel, yeni bir Core i7 işlemcisini daha yıl sona ermeden seriye ekleyebilir. Core i7 950 modelinin yerine konumlandırılacağı söylenen Core i7 960 modelinin son çeyrekte lanse edileileceği belirtilirken, pazara sürülmesindeki temel amacın Core i5 serisi Lynnfield işlemciler ile Core i7 serisi arasındaki performans farkının modeline göre net çizgilerle belirleyebilmek olduğu belirtiliyor.

3.06GHz'de çalışan Core i7 950 modelinin yerini alması beklenen Core i7 960'ın 3.2GHz'de çalışacağı ve genel özellikleri itibariyle Core i7 965 Extreme Edition modelinin kırpılmış bir varyasyonu olacağı belirtiliyor. 8MB L3 bellek birimiyle donatılan işlemcinin 4.8GT/sn'lik bus hızını desteklediği, ayrıca bu detayın Core i7 965 EE ile olan temel farkı belirlediği ifade ediliyor zira bilindiği üzere Core i7 965 EE'de bu hızı 6.4GT/sn idi.

Turbo teknolojisi ile tek çekirdek hızının 3.46GHz'e ulaşabileceği söylenen Core i7 960 modelinin ısıl güç tasarımı ise serinin diğer üyelerinde olduğu gibi 130 Watt olarak belirlenmiş. LGA1366 formunda gelecek ve X58 yonga setli anakartlarla kullanılacak olan işemcinin resmi olarak DDR3-1066MHz bellek desteği sunacağı ifade edilirken, yerini alacağı belirtilen Core i950 işlemcsiyle aynı fiyat seviyesinden mi lanse edileceği sorusu henüz cevaplanmış değil.