Intel Core i9-10850K’yı detaylandırdı

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Yarıiletken üreticisinin bir süredir sızıntılardan takip ettiğimiz işlemcisi resmiyet kazandı. Model fiyat avantajıyla öne çıkıyor.

Core i9-10850K

Core i9-10850K, Core i9-10900K’da olduğu gibi 10 çekirdek 20 izlekli yapıda 20 MB’lık toplam önbellekle desteklenmiş. 125 watt TDP’ye sahip yongada entegre grafik birimi yer alırken kırpılan başlık çalışma frekansı olarak karşımıza çıkıyor. Ağabeyinin 3.7 GHz taban ve 5.2 GHz boost freakansının 100 MHz düşürüldüğünü belirtelim.

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%10.9’luk fiyat düşüşüyle 453 dolarlık MSRP’ye sahip işlemci, fiyat farkına kıyasla oyunlarda %5’in altında geride kalacağa benziyor. Tabi hız aşırtma kilidi bulunmayan bir işlemci için 100 MHz’in lafı bile olmaz.

Dolayısıyla Core i9-10900KF’den hem daha ucuz hem de entegre grafik biriminden ödün verilmemiş bir 10/20 yongadan bahsediyoruz.

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Ayrıca Bkz. "Intel 20 gün içerisinde Xe GPU’sunu detaylandırabilir"

İşlemcinin önümüzdeki günlerde satışa sunulması beklenirken Celeron ailesine de G5925 ve G5905 modellerinin eklendiğini belirtelim. Ne yazık ki geçtiğimiz günlerde paylaşılan 2/4 Celeron modeli listede yer almıyor.

https://videocardz.com/newz/intel-launches-core-i9-10850k-at-453-usd

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