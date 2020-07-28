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    İşlemci ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Intel Core i9-10850K’yı detaylandırdı

    Beklenen uygun fiyatlı 10/20 yonga nihayet gün yüzüne çıktı.
    7 sa.
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    7
    7
    İşlemci
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    Metehan Göktaş
    Yazar
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    Intel Core i9-10850K’yı detaylandırdı
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    Yarıiletken üreticisinin bir süredir sızıntılardan takip ettiğimiz işlemcisi resmiyet kazandı. Model fiyat avantajıyla öne çıkıyor.

    Core i9-10850K

    Core i9-10850K, Core i9-10900K’da olduğu gibi 10 çekirdek 20 izlekli yapıda 20 MB’lık toplam önbellekle desteklenmiş. 125 watt TDP’ye sahip yongada entegre grafik birimi yer alırken kırpılan başlık çalışma frekansı olarak karşımıza çıkıyor. Ağabeyinin 3.7 GHz taban ve 5.2 GHz boost freakansının 100 MHz düşürüldüğünü belirtelim.

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    Intel Core i9-10850K’yı detaylandırdı
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    %10.9’luk fiyat düşüşüyle 453 dolarlık MSRP’ye sahip işlemci, fiyat farkına kıyasla oyunlarda %5’in altında geride kalacağa benziyor. Tabi hız aşırtma kilidi bulunmayan bir işlemci için 100 MHz’in lafı bile olmaz.

    Dolayısıyla Core i9-10900KF’den hem daha ucuz hem de entegre grafik biriminden ödün verilmemiş bir 10/20 yongadan bahsediyoruz.

    Intel Core i9-10850K’yı detaylandırdı
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    Ayrıca Bkz. "Intel 20 gün içerisinde Xe GPU’sunu detaylandırabilir"

    İşlemcinin önümüzdeki günlerde satışa sunulması beklenirken Celeron ailesine de G5925 ve G5905 modellerinin eklendiğini belirtelim. Ne yazık ki geçtiğimiz günlerde paylaşılan 2/4 Celeron modeli listede yer almıyor.



    https://videocardz.com/newz/intel-launches-core-i9-10850k-at-453-usd Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    Yorumlar (7) Yorum Yaz Forumda Gör
    huso 1 sa.
    100mhz dusuk islemci ne kadar ucuz olabilir ki?
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    mert1907 (Mert Karakoç) 3 sa.
    Sadece 100 Mhz fark için mi bu kadar zahmete girdiler anlamıyorum. OC yapıldıktan sonra zaten gerisinin bir önemi de kalmıyor. Hem 10850K varken kimse 10900K'yı almaz ki mantıken.
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    lterlemez 3 sa.
    AMD ne madara etti Intel'i ya; i3'lere bak 4/8, i5'ler 6/12. Intel resmen rezil oldu. Bu Intel, Macbook Pro 13" cihazlara 2/4 mobil i7 veren firmadır.
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    interwap (Volkan ) 5 sa.
    Intel başka hamle yapamadığı için çekirdek hızlarını artırma (boost) yoluna devam ediyor.
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    _Dominic_Toretto_ 5 sa. (düzenlendi)
    453 dolarlık MSRP’ye sahipHâlâ pahalı
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    V4LKyR 6 sa.
    Ryzen 9 3900X - 12/24 işlemci 430 USD MSRP

    Ben bunu alırdım, ekstra 2 fiziksel çekirdek fazla.
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    acura07 (Okan Yüksel) 6 sa.
    amaç ne olaki ?kötü slikonları mı ısımlendırdıler sımdı yoksa başka bir olay mı var?19 $ dan bahsediyoruz. sonuc olarak...
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