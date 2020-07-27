Intel 20 gün içerisinde Xe GPU’sunu detaylandırabilir

Mavi ekip bir süredir Xe GPU mimarisi üzerinde çalışmasına karşın ancak son Battlefield V testi ile birlikte resmi performans verileri paylaşıldı. Bu açıdan Xe mimarisi halen gizemini koruyor.
''20 gün içerisinde daha fazla bilgi geliyor''
Intel’in Twitter hesabından gönderilen tweet firmadan yeni ekran kartı bekleyenlerin heyecanını tazelemeyi başardı. Tweet’te 20 gün içerisinde Xe GPU’su hakkında daha fazla bilgi paylaşılacağı duyuruldu.İlginizi Çekebilir Raja Koduri Xe HPC GPU’sunu paylaştı
Buna karşın mavi ekip kısa bir süre içerisinde gönderisini yayından kaldırarak donanımseverlerin akıllarında soru işaretlerinin oluşmasına yol açtı.
Tahminlere göre Intel’in paylaşımı Tiger Lake işlemcileriyle gelecek Gen12 iGPU’suna işaret ediyor olabilir. Zira firma 2 Eylül’de Tiger Lake işlemcilerini detaylandıracak.
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Diğer taraftan tweet’in zamanlanan gönderilerde bir hata yapılması nedeniyle olması gerekenden erken yayına alınmış olabileceği üzerinde de duruluyor.
https://videocardz.com/newz/intel-promises-to-deliver-xe-graphics-news-in-20-days-then-removes-tweet Yorum Yaz Paylaş Tweetle Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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olabilir diye haber mi yapılır ya, hemen her haberiniz olabilire döndü. kart hızını yakalayabilir, şu gün çıkabilir, 20 günde detaylandırabilir tarzı clickbait haber yapmayın.
Buna rağmen hoşunuza gitmiyor olabilir. Bu haberlerin niteliği zaten bu şekilde, yeni donanımları merak eden ilgi duyan ben ve benim gibi kişiler tarafından okunuyor ve takip ediliyor genelde.