Intel 20 gün içerisinde Xe GPU’sunu detaylandırabilir

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Mavi ekip bir süredir Xe GPU mimarisi üzerinde çalışmasına karşın ancak son Battlefield V testi ile birlikte resmi performans verileri paylaşıldı. Bu açıdan Xe mimarisi halen gizemini koruyor.

''20 gün içerisinde daha fazla bilgi geliyor''

Intel’in Twitter hesabından gönderilen tweet firmadan yeni ekran kartı bekleyenlerin heyecanını tazelemeyi başardı. Tweet’te 20 gün içerisinde Xe GPU’su hakkında daha fazla bilgi paylaşılacağı duyuruldu.

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Buna karşın mavi ekip kısa bir süre içerisinde gönderisini yayından kaldırarak donanımseverlerin akıllarında soru işaretlerinin oluşmasına yol açtı.

Tahminlere göre Intel’in paylaşımı Tiger Lake işlemcileriyle gelecek Gen12 iGPU’suna işaret ediyor olabilir. Zira firma 2 Eylül’de Tiger Lake işlemcilerini detaylandıracak.

Ayrıca Bkz. "AMD’nin hisse değeri Intel’i solladı: Son 15 yılda ilk "

Diğer taraftan tweet’in zamanlanan gönderilerde bir hata yapılması nedeniyle olması gerekenden erken yayına alınmış olabileceği üzerinde de duruluyor.

https://videocardz.com/newz/intel-promises-to-deliver-xe-graphics-news-in-20-days-then-removes-tweet

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