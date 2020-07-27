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    Intel 20 gün içerisinde Xe GPU’sunu detaylandırabilir

    Yarıiletken üreticisinin gönderdikten kısa bir süre sonra sildiği tweet akıllarda soru işaretlerine yol açtı.
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    Metehan Göktaş
    Yazar
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    Intel 20 gün içerisinde Xe GPU’sunu detaylandırabilir
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    Mavi ekip bir süredir Xe GPU mimarisi üzerinde çalışmasına karşın ancak son Battlefield V testi ile birlikte resmi performans verileri paylaşıldı. Bu açıdan Xe mimarisi halen gizemini koruyor.

    ''20 gün içerisinde daha fazla bilgi geliyor''

    Intel’in Twitter hesabından gönderilen tweet firmadan yeni ekran kartı bekleyenlerin heyecanını tazelemeyi başardı. Tweet’te 20 gün içerisinde Xe GPU’su hakkında daha fazla bilgi paylaşılacağı duyuruldu.

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    Buna karşın mavi ekip kısa bir süre içerisinde gönderisini yayından kaldırarak donanımseverlerin akıllarında soru işaretlerinin oluşmasına yol açtı.

    Intel 20 gün içerisinde Xe GPU’sunu detaylandırabilir

    Tahminlere göre Intel’in paylaşımı Tiger Lake işlemcileriyle gelecek Gen12 iGPU’suna işaret ediyor olabilir. Zira firma 2 Eylül’de Tiger Lake işlemcilerini detaylandıracak.

    Ayrıca Bkz. "AMD’nin hisse değeri Intel’i solladı: Son 15 yılda ilk "

    Diğer taraftan tweet’in zamanlanan gönderilerde bir hata yapılması nedeniyle olması gerekenden erken yayına alınmış olabileceği üzerinde de duruluyor.



    https://videocardz.com/newz/intel-promises-to-deliver-xe-graphics-news-in-20-days-then-removes-tweet Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    Yorumlar (1) Yorum Yaz Forumda Gör
    435 (Yusuf Aslanyürek) 4 sa.
    donanımhaberin şu "-bilir" başlıklarından sıkılmaya başladım.
    olabilir diye haber mi yapılır ya, hemen her haberiniz olabilire döndü. kart hızını yakalayabilir, şu gün çıkabilir, 20 günde detaylandırabilir tarzı clickbait haber yapmayın.
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    clarq26 (Emre Bayram) 4 sa. 435
    napsınlar hacım adam bosunamı para veriyorum basın reklamı basın clickbait'i diyodur tahmınımce
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    northwood (_ _) 40 dk. 435
    Kesinleşmemiş ya da resmi ağızdan doğrulanmamış bir bilgiyi -ecek ekiyle sunmak sizce doğru mu?

    Buna rağmen hoşunuza gitmiyor olabilir. Bu haberlerin niteliği zaten bu şekilde, yeni donanımları merak eden ilgi duyan ben ve benim gibi kişiler tarafından okunuyor ve takip ediliyor genelde.
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