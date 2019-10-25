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    Intel Core i9-10980XE, i9-9980XE’den %3 yavaş olabilir

    Intel’in yaklaşan 18 çekirdekli işlemcisi Core i9-10980XE sızan benchmark testi sonucuna göre selefinden yaklaşık %3 geride görünüyor.
    1 gün
    2b
    2
    39
    İşlemci
    Metehan Göktaş
    Yazar
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    Intel Core i9-10980XE’nin satışa sunulmasına yaklaştığımız şu günlerde yeni yongaya dair daha fazla detay yayılmaya devam ediyor. Son ortaya çıkan bilgi ise alışılagelinmişin dışında. Testlere göre yeni yonga selefinden yaklaşık %3 yavaş.

    Öncelikle önemli bir noktaya değinmek gerek. Söz konusu yonga erken mühendislik örneği olabileceği gibi yeni nesilde yer alan bazı donanımsal değişiklikler benchmark yazılımlarıyla uyumsuzluğa neden olup düşük puana neden olmuş olabilir. Dolayısıyla kesin bir yargıya varmak yanlış olacaktır.

    Cinebench R20’de 8563 puan elde eden kaslı model bu haliyle 8800 puan civarında dolaşan Core i9-9980XE’den %3 yavaş konumda duruyor. 8 çekirdek üzerinde ölçeklemesindeki zayıflıkla bilinen FireStrike Extreme’in fizik testinde ise beklendiği üzedre durum değişmemiş.

    Diğer taraftan her ne kadar yonga oyun odaklı üretilmese ve hali hazırdaki oyunlar yeni yeni 8 çekirdeğe uyarlansa da 18/36 konfigürasyonundaki yonga oyunlarda da gözlemlenmiş. Burada i9-10980XE, düşük frekansta görev yapması nedeniyle 1080p çözünürlükte Core i9-9900K’nın kayda değer bir ölçüde gerisine düşmüş.

    Ayrıca Bkz. "AMD Zen 3 önümüzdeki sene bizlerle, Zen 5 için bir ekip daha görevlendirildi!"

    Render ve simülasyon uygulamalarında Ryzen 9 3900X’in karşısında çekirdek avantajını koruyamayan yonga muhtemelen Ryzen çözümünün sahip olduğu frekans avantajına karşı yenik düşmüş. 7-zip ve medya programlarında ise 4 kanal bellek sayesinde çekirdeklerin daha fazla veriyle beslenebilmesi aradaki farkı Intel’in lehine açmış.



    https://www.techpowerup.com/260469/intel-core-i9-10980xe-cascade-lake-x-benchmarked Yorum Yaz
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    Rennes10 1 gün en beğenilen
    Bu aletlerin fiyatı yarı yarıya düştü. O yüzden hazır adında X falan var e fiyatı da yarıya düşmüş diye oyun sistemine bu işlemcileri almayı düşünenler olabilir

    Neden böyle bir şey yapmamalısınız şu mesajda teknik nedenleriyle anlatmaya çalıştım

    forum.donanimhaber.com/...

    Boşa gitmesin foruma ve forumdaşlarımıza katkımız olsun diye buraya da ekliyorum

    Bu aletlerin fiyatı yarı yarıya düştü. O yüzden hazır adında X falan var e fiyatı da yarıya düşmüş diye oyun sistemine bu işlemcileri almayı düşünenler olabili...
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    Johan Elmander 20 sa.
    Şaftı kaydı iyice intelin
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    ruzgarnufel 4 sa.
    Senelerce iki katı fiyatına sattık aynı cpu yu.

    Ama şimdi indirim yapıyoruz.

    Çünkü bu tdp de anakart almak için 2 katı para ödeyeceksiniz. Elektrik faturası da bizden size küçük bir hediyeee



    Heyoooo
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    Wilson Fisk 7 sa.
    algı sahibi olmayanlar için boş yere vakit harcamayın blokluyorsunuz geçiyorsunuz kendi kendilerine konuşuyorlar ve böyle tipleri kimse ciddiye almıyor artık siz de almayın.
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    kaptan666 16 sa.
    @mesut

    Projeksiyon, TV incelemelerini okuyorum iyi yapıyorsun. İşlemci vs incelemelerini mecburen yeni arkadaşlara devretmek zorundasın haliyle. Bu devri yaparken eminim arkadaşlara veriyi kaynağından inceleme konusunda tembihle bulundun. Yeni arkadaşların yetişmesi sürecinde haberleri yakından takip edip geri bildirimlere yeni arkadaşları yönlendirmende fayda görüyorum.

    İlk haberinizden beri takip ettiğim donanım haber'de bu kadar kritik bir hataya daha önce rastlamadım. Bir donanım sever ve donanımhaber takipçisi olarak bu hatayı düzeleceğini konusunda en ufak bir endişem yok.

    İyi çalışmalar
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    kaptan666 16 sa.
    18 çekirdekli yeni işlemcinin 8 çekirdekli 9900k'dan daha az enerji tükettiği, 7nm ile üretilmiş 3900x'den 6 çekirdek fazla olmasına rağmen neredeyse aynı miktar enerji tükettiği gerçeğini,

    Selefi 9980xe'den geekbench testinde %40 daha fazla çok çekirdek performansı vererek intel'in çok çekirdek verimliliğini en az %30 arttırdığı detayını,

    Bu mimaride en büyük mimari değişikliğin yapay zaka destek birimi olduğunu ve oyunlarda bunun kullanılarak öğrenen bir yapay zekaya karşı oyun oynama imkanımızın çok yakın olduğunu,

    İşlemcinin %40 OC potansiyeli ve heatroom ile geleceğini,

    Belirtmeden yapılmış bu haberi donanım habere yakıştıramadım.
    2 Yanıt Yanıtla +3
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    deep14100 16 sa. kaptan666
    hocam yük altındaykenmi daha az enerji tuketicek
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    Rennes10 11 sa. kaptan666
    Paylaştığınız linkte bu tablo var


    Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın




    Yazdıklarınıza bakar bakmaz ya tablo hatalı ya başka bir şeyden bahsediliyor yada incelemeci fena dağıtmış dedim. Zira bu işlemciler eski nesil çekirdekler ve node ile geliyor. Bu tip çekirdeklerin tam yük altında 5.0 ghz gibi değerlerde 33W kadar çektiğini biliyoruz. biraz daha sakin hızlarda 25W kadar çekiyorlar kabaca


    Node 14++ olduğuna göre çekirdekler aynı olduğuna göre mantıken benzer hızlarda 18/36 bir skylake işlemci 7nm litografi ve enerji verimli mimariye sahip zen2'lerden az güç tüketemez. Hele hele neredeyse birebir aynı çekirdek yapısında aynı node'da bizzat intelin ürettiği 8 çekirdekli 9900K'dan az güç hiçbir şekilde tüketemez

    Bu bildiğimiz tüm fizik yasalarına aykırı olur. 3nm falan olsaydı belki derdim


    Siz işlemciye 100 birim iş yaptırmak için 18 çekirdekli bu işlemciyi 2.6 ghz'ye çekip çok verimli çalıştırabilirsiniz. 9900K aynı işi aynı sürede tamamlamak için 4.8 ghz'de yani verimsiz bir noktada çalışacağı için 100 birim işi daha fazla güç tüketerek tamamlayacaktır. Aynı şey 12 çekirdekli 3900X için de geçerli fakat mesele şu ki kimse 18 çekirdekli XE (extreme) işlemci alıp 2.6 ghz'de kullanmaz. İşe yarasın yatmasın diye 4.4 ghz yaparsanız mesela enerji tüketimi anlık olarak 9900Kyı da 3900X'i de katlar gider.


    Neyse. Tabloya baktım. Tablonun altındaki yazıyı ingilizceye çevirdiğimde şu çıktı


    To determine the consumption we used a device for measuring the consumption at the outlet and we ran the benchmark used for Alien vs Predator, 1920 × 1200, 4xAA, but also Prime 95 Blend. The consumption shown in the table is the consumption of the entire system and represents the highest value recorded by the measuring device during the respective test. In other words, the average consumption is much lower, but we are interested in the peak value, worst case scenario, the maximum stress to which our source will be subjected. Obviously, the maximum system consumption can be higher if we run more stress-testers in parallel for each component (eg FUR for video card, Prime95 for processor, HDTune for HDD, all at the same time), but we are interested in maximum consumption in real situations, in our case in games,


    Yani biz açıkça tepe değerini ölçtük tabloya attık demiş. Ortalama güç tüketimi falan değil. Saçma sapan bir test ve tablo olmuş bu haliyle. Anlık tepe güç tüketimini kim ne yapsın? Üstelik tüm sistemin anlık güç tüketiminde 9900K 300W ile tepe yapmış iken 10 çekirdek fazlaya sahip işlemci 266 watt tepe değerinde kalıyorsa kimse kusura bakmasın bu arkadaşlar o sistemi çalıştırmamış demek.

    Sakin kullanımda
    25W x 18 çekirdek = 450 Watt sadece işlemci çeker

    Soğutmayı başarır tam güç (5.0 ghz) verirseniz
    33 x 18 = 595 watt kadar sadece işlemci çeker


    Bu değer tam yük altında olsaydı Xeonlardan X serisine Intel aylardır ortalığı yıkıyor olurdu. Yapabildiği tek şey fiyatları yarıya düşürdük F/P olduk diye tablo atmak oldu. Buraya bakarak peak değerini (onu bile doğru yapabildilkleri aşırı şüpheli) ölçüp "system power consumption" adıyla tablo yapabilen bu arkadaşların yaptığı hiçbir tabloya güvenmemek lazım derim


    Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın



    Eh sen bu 18 çekirdekli sistemi kim bilir ne halde 266 Watt toplam tüketim yapacak şekilde çalıştırırsan sıcaklık tablosu da böyle çıkar tabii


    Hem bu işlemci 8/16 9900K'dan verimli(?) 12/24 Ryzen'dan bile verimli(?)denir ama çalıştığı hızdan bahsedilmez ise sonra birde üstüne 40% overclock kapasitesi ile geliyor denip o durumda işlemcinin 600 Watt güce çıktığından bahsedilmezse olmaz
    2 Yanıt Yanıtla +2
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    RAIZEN 18 sa. AribyAriana
    Fanboyluğun lüzumu yok. Intel de AMD gibi iyi işler çıkarsın ki piyasada söz sahibi olsun. Rekabet olmazsa savunduğunuz AMD de Intel gibi olur.
    Yanıtla +3
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    Johan Elmander 20 sa.
    Şaftı kaydı iyice intelin
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    bjkyener 23 sa.
    İntelin Beyin Ölümü Gerçekleşti
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    by__metallica 1 gün
    Yaklaşık 20 yıldır sadece intel işlemci kullanıyorum ancak son zamanlarda intel eşşeğin kulağına kar suyunu kaçırdı artık. core i7 3000 serisinden beri resmen rölantide gidiyor, her sene ufak tefek iyileştirmelerden başka bir sıçrama yok. Amd olmasa 10 yıl daha her sene %5 performans ekleyip aynı düzende devam edecekler. Çeki düzen verme zamanları geldi.
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    AribyAriana 1 gün
    Isıtıp Isıtıp önümüze getirirlerdi, şimdi yerinde satmayı bırak geriye dönüş söz konusu. Umarım erken mühendislik örneği değildir.
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    Ussuz 1 gün
    Donanımsal açıkları kapattıysa eğer ondandır
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    intel core i9-10980xe, intel cascade lake-x ve
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