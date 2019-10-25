Intel Core i9-10980XE, i9-9980XE’den %3 yavaş olabilir

Intel Core i9-10980XE’nin satışa sunulmasına yaklaştığımız şu günlerde yeni yongaya dair daha fazla detay yayılmaya devam ediyor. Son ortaya çıkan bilgi ise alışılagelinmişin dışında. Testlere göre yeni yonga selefinden yaklaşık %3 yavaş.

Öncelikle önemli bir noktaya değinmek gerek. Söz konusu yonga erken mühendislik örneği olabileceği gibi yeni nesilde yer alan bazı donanımsal değişiklikler benchmark yazılımlarıyla uyumsuzluğa neden olup düşük puana neden olmuş olabilir. Dolayısıyla kesin bir yargıya varmak yanlış olacaktır.

Cinebench R20’de 8563 puan elde eden kaslı model bu haliyle 8800 puan civarında dolaşan Core i9-9980XE’den %3 yavaş konumda duruyor. 8 çekirdek üzerinde ölçeklemesindeki zayıflıkla bilinen FireStrike Extreme’in fizik testinde ise beklendiği üzedre durum değişmemiş.

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Diğer taraftan her ne kadar yonga oyun odaklı üretilmese ve hali hazırdaki oyunlar yeni yeni 8 çekirdeğe uyarlansa da 18/36 konfigürasyonundaki yonga oyunlarda da gözlemlenmiş. Burada i9-10980XE, düşük frekansta görev yapması nedeniyle 1080p çözünürlükte Core i9-9900K’nın kayda değer bir ölçüde gerisine düşmüş.

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Render ve simülasyon uygulamalarında Ryzen 9 3900X’in karşısında çekirdek avantajını koruyamayan yonga muhtemelen Ryzen çözümünün sahip olduğu frekans avantajına karşı yenik düşmüş. 7-zip ve medya programlarında ise 4 kanal bellek sayesinde çekirdeklerin daha fazla veriyle beslenebilmesi aradaki farkı Intel’in lehine açmış.

https://www.techpowerup.com/260469/intel-core-i9-10980xe-cascade-lake-x-benchmarked